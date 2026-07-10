Thông tin nữ diễn viên Hong Kong Lưu Nguyệt Hảo qua đời chỉ được công chúng biết đến sau khi nghệ sĩ Trương Vỹ đăng tải bài viết tưởng niệm trên mạng xã hội vào ngày 8/7. Theo chia sẻ của ông, nữ diễn viên đã mất từ khoảng tháng 2 hoặc tháng 4, song nhiều đồng nghiệp hoàn toàn không hay biết.

Trong bài điếu văn, Trương Vỹ bày tỏ sự tiếc thương và nhắc lại nhiều kỷ niệm với Lưu Nguyệt Hảo. Ông cho biết nữ diễn viên là người nhiệt tình, hiếu khách và luôn sẵn sàng kết nối bạn bè trong giới nghệ thuật. Mỗi lần Trương Vỹ từ nước ngoài trở về Hong Kong, bà đều đứng ra tổ chức những buổi gặp mặt thân mật. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai từng rạn nứt vì một hiểu lầm liên quan đến món quà lưu niệm. Dù sau đó không còn nhiều cơ hội gặp gỡ, cả hai cũng chưa kịp hóa giải khúc mắc. Sự ra đi đột ngột của Lưu Nguyệt Hảo khiến Trương Vỹ bày tỏ nhiều tiếc nuối khi không còn cơ hội nói lời xin lỗi hay hàn gắn tình bạn.

Theo nam nghệ sĩ, cuộc đời của Lưu Nguyệt Hảo là chuỗi những câu chuyện nhiều thăng trầm. Sinh năm 1951, bà từng gây chú ý khi tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1996 ở tuổi 45 và được truyền thông gọi là "Hoa hậu châu Á lớn tuổi nhất". Khi đó, bà nhận được nhiều sự cổ vũ vì truyền cảm hứng về việc phụ nữ không bị giới hạn bởi tuổi tác. Tuy nhiên, ngay trước đêm chung kết, Lưu Nguyệt Hảo bị hủy tư cách dự thi sau khi những bức ảnh khỏa thân trong quá khứ bị phát tán.

Dù vậy, bà vẫn bước chân vào làng giải trí và góp mặt trong nhiều bộ phim như Trộm tình, Tình yêu và thiền, Vây thôn hữu dã, Ngọc bồ đoàn. Ngoài diễn xuất, Lưu Nguyệt Hảo còn đảm nhận vai trò người dẫn chương trình và trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình Hong Kong. Sự nghiệp của nữ diễn viên cũng không ít lần vướng sóng gió. Năm 1998, bà từng bị điều tra trong một vụ việc liên quan đến ma túy và công khai phản ánh việc bị lực lượng chức năng khám xét thô bạo. Đến khoảng năm 2007, Lưu Nguyệt Hảo tiếp tục đối mặt với tin đồn nợ nần do cờ bạc và tranh chấp với sòng bạc, dù nhiều thông tin khi đó chưa được xác nhận đầy đủ. Những năm cuối đời, Lưu Nguyệt Hảo gần như rút khỏi làng giải trí, sống kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng. Việc bà qua đời trong lặng lẽ, chỉ được đồng nghiệp biết đến nhiều tháng sau, khiến không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối trước số phận nhiều biến động của một gương mặt từng quen thuộc trên màn ảnh Hong Kong.

Địch Lệ Nhiệt Ba lúng túng với trang phục khi dự sự kiện đông người Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở trung tâm thương mại tại Tây An (Trung Quốc) hôm 6/7. Bên cạnh nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên cũng gây bàn tán vì liên tục lúng túng với bộ trang phục gợi cảm.

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