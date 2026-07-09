'Ái nữ trùm sòng bài Macau' Hà Siêu Liên gây chú ý giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Ngay sau đó, trong buổi quảng bá bộ phim Chủ Giác, Đậu Kiêu cũng có những chia sẻ hiếm hoi về quan điểm của mình trong các mối quan hệ. Nam diễn viên cho biết anh luôn nghiêm túc với cả công việc lẫn cuộc sống, đồng thời đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân.

Theo nhiều trang tin giải trí Trung Quốc, Hà Siêu Liên đã bí mật đến thăm chồng trong lúc Đậu Kiêu đang ghi hình. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc nam diễn viên bất ngờ khi thấy vợ xuất hiện từ phía sau. Cả hai sau đó ôm nhau đầy vui vẻ, tạo nên hình ảnh thân mật khiến nhiều người cho rằng đây là lời đáp trả nhẹ nhàng trước những tin đồn rạn nứt kéo dài suốt thời gian qua.

"Tôi là người rất nghiêm túc, trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát. Nhưng tôi cũng hiểu khi nào cần phải nhượng bộ", anh chia sẻ.

Đậu Kiêu cho biết trước đây anh từng gặp khó khăn khi làm việc với những người có cách suy nghĩ và xử lý vấn đề khác mình. Tuy nhiên, theo thời gian, anh nhận ra không phải lúc nào cũng cần bảo vệ quan điểm đến cùng.

"Điều gì cần kiên trì thì vẫn phải kiên trì, nhưng khi cần nhường một bước, tôi cũng sẵn sàng để mọi việc có kết quả tốt hơn", nam diễn viên nói. Dù những chia sẻ chủ yếu liên quan đến công việc, nhiều khán giả cho rằng đó cũng là cách Đậu Kiêu nhìn nhận về hôn nhân và các mối quan hệ lâu dài.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên tổ chức hôn lễ tại Bali vào năm 2023. Đám cưới của họ từng nhận được sự quan tâm lớn khi cô dâu là con gái của cố "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân. Sau khi kết hôn, cả hai duy trì cuộc sống khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời tư. Chính việc ít xuất hiện cùng nhau khiến họ nhiều lần vướng nghi vấn hôn nhân rạn nứt.

Trước những đồn đoán, cả hai từng phủ nhận thông tin và khẳng định tình cảm vẫn ổn định. Đậu Kiêu cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn không để những lời bàn tán trên mạng xã hội ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái của cố tỷ phú Hà Hồng Sân và bà Trần Uyển Trân. Bên cạnh xuất thân danh giá, cô còn được biết đến với sự nghiệp kinh doanh riêng và từng theo học chuyên ngành kế toán. Với nền tảng học vấn cùng hoạt động kinh doanh độc lập, Hà Siêu Liên được xem là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ kế nghiệp gia tộc họ Hà.