Trong 2 ngày 9 và 10/7, 3 con giáp Quý Nhân kề cạnh không rời, tiền về trĩu túi, phúc lộc vô biên, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 09/07/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để 3 con giáp Quý Nhân kề cạnh không rời, tiền về trĩu túi, phúc lộc vô biên, giàu có không ai sánh bằng trong 2 ngày 9 và 10/7 này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Trong 2 ngày 9 và 10/7, Thực thần chiếu sáng đường tài lộc, Thân có số sướng, được ăn ngon ngủ ngon, tha hồ tận hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất. Hơn nữa, các mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh sẽ được cải thiện, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội này để xây dựng những tình bạn bền chặt, vì điều này sẽ cực kỳ có lợi cho sự phát triển trong tương lai của bạn.

Trong 2 ngày 9 và 10/7, 3 con giáp Quý Nhân kề cạnh không rời, tiền về trĩu túi, phúc lộc vô biên, giàu có không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này đánh dấu một ngày may mắn cho tuổi Thân trong sự nghiệp nhờ ảnh hưởng tích cực từ Tam Hợp. Thái độ tích cực và chủ động sẽ nâng cao kỹ năng giao tiếp, dẫn đến những bước đột phá đáng kể trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 2 ngày 9 và 10/7, công việc của Mùi hôm nay nhờ Chính Quan soi sáng nên trăm bề đều thuận lợi. Ngày này có lợi cho những bạn đang xin việc, chờ quyết định hoặc thi bằng lái xe, thi bằng học nâng cao. Ai đang bế tắc thì sớm tìm được ra hướng giải quyết, quan trọng là sự kiên trì của bạn đến đâu. 

Trong 2 ngày 9 và 10/7, 3 con giáp Quý Nhân kề cạnh không rời, tiền về trĩu túi, phúc lộc vô biên, giàu có không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài vận may mắn nhưng lộc vào túi khá chậm, không thu được tiền lớn. Con giáp này sẽ tốn một khoản kha khá cho việc gia đình hoặc việc cơ quan. May mắn là Mùi sẽ tìm được người hợp tác ăn ý cùng mình để con đường kiếm tiền thuận lợi hơn nữa.

Con giáp tuổi Mão 

Trong 2 ngày 9 và 10/7, Chính Quan đem lại may mắn cho tuổi Mão trong công việc vào ngày này. Mão là con giáp nhanh nhẹn, tháo vát và được lòng cấp trên, có duyên bán hàng, đông khách. Bên cạnh đó, con giáp này cũng sẽ gặp quý nhân khi đi xin việc, xuất ngoại hoặc làm ăn ở đất khách quê người vào ngày này.

Trong 2 ngày 9 và 10/7, 3 con giáp Quý Nhân kề cạnh không rời, tiền về trĩu túi, phúc lộc vô biên, giàu có không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hội giúp đỡ Mão giữ được tiền của trong hôm nay. Bạn tỉnh táo và biết cách thương lượng trong mọi giao dịch để tiết kiệm được tiền. Nhiều người sẽ thu được tiền nhờ các mối làm ăn trước đó, khéo miệng một chút lại nhàn hạ hơn kẻ thẳng tính.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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