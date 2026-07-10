Nhan sắc Phạm Băng Băng khiến nhiều người suýt không nhận ra

Sao quốc tế 10/07/2026 16:38

Phạm Băng Băng tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tham dự Tuần lễ thời trang Paris 2027 trên trang cá nhân. Nữ diễn viên gây bất ngờ với nhiều tạo hình mới lạ, đặc biệt là mái tóc vàng dài cùng phong cách thời trang phá cách khiến nhiều người suýt không nhận ra.

Trong một bộ ảnh được đăng tải, Phạm Băng Băng diện thiết kế rực rỡ thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2025 của Germanier. Chiếc váy lấy cảm hứng từ những bông hoa nhiều màu sắc kết hợp cùng mái tóc vàng nổi bật tạo nên diện mạo hoàn toàn khác so với hình ảnh sang trọng quen thuộc của Phạm Băng Băng. Sự thay đổi táo bạo nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Theo HK01, thời gian gần đây nữ diễn viên có lịch trình quốc tế dày đặc. Sau khi hoàn thành chiến dịch quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm cá nhân tại Thái Lan, cô tiếp tục sang Hàn Quốc tham dự một liên hoan phim trước khi có mặt tại Paris để dự tuần lễ thời trang.

Nhan sắc Phạm Băng Băng khiến nhiều người suýt không nhận ra - Ảnh 1

Không chỉ xuất hiện ở hàng ghế đầu với tư cách khách mời, Phạm Băng Băng còn bất ngờ đảm nhận vai trò người mẫu cho một thương hiệu haute couture. Trên sàn diễn, cô diện chiếc váy xuyên thấu màu đen với những đường cắt xẻ táo bạo, sải bước tự tin và nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả.

Được biết, bộ trang phục trình diễn do chính giám đốc sáng tạo của thương hiệu cùng Phạm Băng Băng lựa chọn. Sau màn trình diễn, nữ diễn viên còn được nhà thiết kế nắm tay ra chào kết, cho thấy sự ghi nhận dành cho màn xuất hiện của cô tại sự kiện.

Nhan sắc Phạm Băng Băng khiến nhiều người suýt không nhận ra - Ảnh 2

Phạm Băng Băng là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất của màn ảnh Hoa ngữ với nhiều tác phẩm như Hoàn Châu cách cách, Phong thần bảng, Lạc lối ở Bắc Kinh, Võ Mỵ Nương truyền kỳ hay Iron Man 3. Sau bê bối trốn thuế năm 2018, cô hạn chế hoạt động tại thị trường Trung Quốc và chuyển hướng phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, đồng thời xây dựng thương hiệu mỹ phẩm riêng.

Ở lĩnh vực điện ảnh, nữ diễn viên từng trở lại với bộ phim Green Night trước khi góp mặt trong tác phẩm Malaysia Địa Mẫu. Vai diễn này giúp Phạm Băng Băng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã năm 2025, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình từng bước khẳng định lại vị thế của mình trên thị trường điện ảnh quốc tế.

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