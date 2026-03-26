Rộ tin Phạm Băng Băng sắp hợp tác với đạo diễn “Squid Game”?

Sao quốc tế 26/03/2026 13:48

Phạm Băng Băng đang trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng đạo diễn Hwang Dong-hyuk – người đứng sau thành công toàn cầu của “Squid Game”. Cuộc gặp diễn ra tại Lễ trao giải Điện ảnh châu Á lần thứ 19, nhưng chính phần chú thích đi kèm mới khiến công chúng đặc biệt quan tâm.

Phạm Băng Băng đang trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng đạo diễn Hwang Dong-hyuk – người đứng sau thành công toàn cầu của “Squid Game”. Nữ diễn viên mô tả đây là “sự giao thoa giữa tinh thần và sự sáng tạo”, làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng hợp tác trong tương lai. Thời điểm này càng trở nên đáng chú ý khi Hwang Dong-hyuk vừa công bố dự án mới mang tên “KO Club”. Điều này khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu Phạm Băng Băng có góp mặt trong dự án hay không.

Hiện chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ hai phía. Tuy nhiên, chỉ riêng khả năng hợp tác giữa ngôi sao Trung Quốc và đạo diễn đình đám Hàn Quốc cũng đủ tạo nên làn sóng bàn tán trong giới giải trí châu Á.

 Rộ tin Phạm Băng Băng sắp hợp tác với đạo diễn “Squid Game”? - Ảnh 1

Phạm Băng Băng đang trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng đạo diễn Hwang Dong-hyuk – người đứng sau thành công toàn cầu của “Squid Game”.

Nếu điều này trở thành sự thật, đây sẽ là bước tiến đáng chú ý trong hành trình quốc tế của Phạm Băng Băng. Sau bê bối trốn thuế năm 2018 khiến cô tạm thời bị hạn chế hoạt động tại Trung Quốc, nữ diễn viên dần chuyển hướng sang các dự án quốc tế và xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn.

Năm 2025, cô tham gia hai bộ phim “Lục dạ” và “Lost and Found”, cho thấy sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn. Cùng năm, Phạm Băng Băng nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Mã với phim “Mother Bhumi”, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý. Ngoài diễn xuất, cô còn xuất hiện tại các liên hoan phim quốc tế, từng là thành viên ban giám khảo tại Berlin và thường xuyên góp mặt trên thảm đỏ toàn cầu.

Rộ tin Phạm Băng Băng sắp hợp tác với đạo diễn “Squid Game”? - Ảnh 2

Phạm Băng Băng bắt đầu được biết đến rộng rãi từ đầu những năm 2000 với “Hoàn Châu cách cách”, sau đó khẳng định tên tuổi qua các tác phẩm như “Lạc lối ở Bắc Kinh” và “Tôi không phải Phan Kim Liên”. Trải qua nhiều năm hoạt động, cô xây dựng hình ảnh không chỉ là diễn viên mà còn là biểu tượng thời trang và gương mặt quen thuộc của các sự kiện quốc tế.

Trong khi đó, Hwang Dong-hyuk tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng sau thành công của “Squid Game” – một trong những series được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu. Dự án mới “KO Club” vì vậy nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt ở khâu tuyển chọn diễn viên.

Dù bức ảnh có thể chỉ ghi lại một cuộc gặp gỡ mang tính xã giao, cụm từ “sự giao thoa giữa tinh thần và sự sáng tạo” vẫn khiến công chúng không khỏi tò mò. Việc Phạm Băng Băng có tham gia “KO Club” hay không hiện vẫn là ẩn số, nhưng ý tưởng về sự kết hợp này đã đủ khiến khán giả châu Á hào hứng chờ đợi.

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