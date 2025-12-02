Phạm Băng Băng vẫn bị 'phong sát' dù thắng giải Kim Mã lần thứ 62

Cộng đồng mạng gần đây bùng nổ bàn luận khi nhận ra một chi tiết bất thường liên quan tới loạt phim có sự góp mặt của Phạm Băng Băng.

Trên nền tảng Tencent Video, tên của Phạm Băng Băng bất ngờ bị gỡ khỏi phần giới thiệu của hai tác phẩm Tôi Không Phải Phan Kim Liên và Trung Quan Thôn Phong Vân, trong khi các phim còn lại vẫn được giữ nguyên như cũ.

 

Động thái này được cho là khó có khả năng do nhầm lẫn kỹ thuật. Không ít người đặt câu hỏi liệu đây có phải tín hiệu đòn cảnh cáo mới từ phía nền tảng hay thậm chí là bước khởi động cho một hình thức trừng phạt sau khi nữ diễn viên bị cho là đã vi phạm quy định của Cục Điện ảnh Trung Quốc.

Phạm Băng Băng vẫn bị 'phong sát' dù thắng giải Kim Mã lần thứ 62 - Ảnh 1

Nguồn cơn của cả sự việc xuất phát từ chiến thắng gây chú ý của Phạm Băng Băng tại Giải Kim Mã lần thứ 62 ngày 22/11. Với vai diễn trong bộ phim nghệ thuật Địa Mẫu, cô được xướng tên ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất, đây cũng là chiếc cúp Ảnh hậu Kim Mã thứ hai trong sự nghiệp (sau lần đầu vào năm 2007 ở hạng mục Nữ phụ). Đây là thành tựu được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

 

Tuy nhiên, chiến thắng tưởng chừng mở đường cho màn tái xuất rực rỡ của Phạm Băng Băng lại vô tình đẩy cô vào vòng xoáy rắc rối. Bởi kể từ năm 2019, Cục Điện ảnh Trung Quốc đã yêu cầu các đoàn phim và nghệ sĩ Đại lục không được tham dự Kim Mã, giải thưởng danh giá nhưng từng nằm trong danh sách "nhạy cảm". Dù Phạm Băng Băng không trực tiếp xuất hiện tại lễ trao giải, việc cô vẫn nhận cúp dường như đã khiến cơ quan quản lý chú ý, trong khi một bộ phận công chúng Đại lục tỏ ra không hài lòng.

Phạm Băng Băng vẫn bị 'phong sát' dù thắng giải Kim Mã lần thứ 62 - Ảnh 2

Nữ diễn viên cũng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan: công khai vui mừng có thể bị xem là thách thức quy định của Trung Quốc, còn nếu giữ thái độ dè dặt lại dễ bị hiểu là thiếu tôn trọng Kim Mã. Trong bối cảnh Băng Băng nhiều năm qua vốn bị xếp vào diện "bị phong sát" và chỉ hoạt động quốc tế, chiến thắng lần này vô hình trung khiến cô trở lại tâm bão tranh luận.

Cục Điện ảnh Trung Quốc đã yêu cầu các đoàn phim và nghệ sĩ Đại lục không được tham dự Kim Mã, đẩy Phạm gia vào thế khó

Dù vậy, truyền thông trong nước vẫn xuất hiện nhiều bài viết ca ngợi chiến thắng của cô. Điều này dẫn đến nghi vấn rằng ê-kíp Phạm Băng Băng đã mạnh tay thúc đẩy truyền thông để khẳng định vị thế, như ngầm gửi thông điệp: "Dù có bị cấm sóng, tôi vẫn chưa bao giờ hết thời". 

Phạm Băng Băng có hành động 'gây sốc' khi thắng giải 'Ảnh hậu Kim Mã'

Phạm Băng Băng có hành động 'gây sốc' khi thắng giải 'Ảnh hậu Kim Mã'

Phạm Băng Băng giành chiến thắng nhưng không dám thể hiện sự vui mừng. Thực tế, do tranh chấp về chính trị và quan điểm nghệ thuật, nhiều năm nay giải thưởng Kim Mã bị các nhà làm phim và diễn viên Trung Quốc tẩy chay.

