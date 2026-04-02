Phạm Băng Băng sáng lập thương hiệu chăm sóc da tại Thái Lan

Sao quốc tế 02/04/2026 15:59

 Phạm Băng Băng chính thức ra mắt thương hiệu chăm sóc da do chính cô sáng lập, Fan Beauty Diary, tại thị trường Thái Lan.

Mới đây, Phạm Băng Băng chính thức ra mắt thương hiệu chăm sóc da do chính cô sáng lập, Fan Beauty Diary, tại thị trường Thái Lan. Là người sáng lập thương hiệu, Phạm Băng Băng có mặt tại buổi ra mắt ​​thương hiệu vừa diễn ra tại Thái Lan.

Sự kiện mang chủ đề FAN BEAUTY DIARY - Tia sáng đầu tiên tại Siam được tổ chức tại tầng 1 của một siêu thị ở Siam Square, Bangkok, Thái Lan. Với việc gia nhập thị trường Thái Lan, thương hiệu tập trung vào khái niệm cốt lõi là "chăm sóc da bằng giác quan", nhằm tạo ra trải nghiệm chăm sóc da trọn vẹn hơn cho người tiêu dùng.

Hình ảnh Phạm Băng Băng xuất hiện tại Thái Lan thu hút sự chú ý. Ngoại hình nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô có gương mặt đẹp, thần thái lôi cuốn, tự tin.

Được Phạm Băng Băng thành lập vào 2018, Fan Beauty Diary tận dụng những nghiên cứu lâu dài của nữ diễn viên về khoa học chăm sóc da và kinh nghiệm sâu rộng trong ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu. Thương hiệu tập trung vào việc tạo ra làn da khỏe mạnh và bao gồm nhiều danh mục sản phẩm, chẳng hạn mặt nạ, chăm sóc da, chăm sóc tóc.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981, từng là nữ diễn viên hạng A tại Trung Quốc đại lục. Cô nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Phong thần bảng, Lạc lối ở Bắc Kinh, Iron Man 3, Hoàn châu cách cách, Võ Mỵ Nương truyền kỳ…

Tuy nhiên, cô bị đưa vào danh sách đen tại Trung Quốc từ năm 2018 do liên quan đến vụ bê bối trốn thuế. Cô chuyển đến Hong Kong và từ đó theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài. Ngoài việc phát triển sự nghiệp phim ảnh ở nước ngoài, nữ diễn viên còn tập trung cho lĩnh vực kinh doanh.

'Nữ hoàng giải trí' Phạm Băng Băng vẫn bị cấm sóng dù nỗ lực 9 năm trời

Trước khi vướng bê bối, Phạm Băng Băng là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc, được mệnh danh là “nữ hoàng thảm đỏ” nhờ nhan sắc nổi bật và phong cách thời trang ấn tượng. Cô từng điều hành nhiều công ty giải trí, sở hữu tầm ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang châu Á.

'Nữ hoàng giải trí' Phạm Băng Băng vẫn bị cấm sóng dù nỗ lực 9 năm trời

Cô gái chi gần 30 tỷ đồng để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng

Angelababy đang hẹn hò bạn trai cũ của Phạm Băng Băng?

Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026

Phạm Băng Băng vẫn bị 'phong sát' dù thắng giải Kim Mã lần thứ 62

Xôn xao thông tin Phạm Băng Băng đã kết hôn, danh tính của chú rể gây bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Bị quá tải, thang máy đột ngột rơi xuống đất, 2 nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Người phụ nữ giả làm khách hàng để cướp đồ trang sức rồi rút súng đe dọa trước khi bỏ chạy

Tài xế ô tô bị hành khách tấn công, phải nhập viện cấp cứu

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp đón vàng đón bạc vào nhà, đổi đời giàu có, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, cuộc đời êm ấm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp 'ăn lộc tổ tiên', vận may gõ cửa, tiền vô ào ào, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Sốc: Nữ diễn viên bị nhân viên cứu hộ xâm hại trong lúc đang bất tỉnh không có khả năng kháng cự

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Cái giá đắt cho việc "phiêu" theo phim ngôn tình: Tin lời trai hư và cái kết đắng trong lần bất chợt về nhà giữa trưa

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh 'gây sốt' khi đi đạp xe cùng con trai

Vương Hạc Đệ 'gây bão' với tạo hình cổ trang thư sinh trong Tướng Môn Độc Hậu

Hiếm hoi tiết lộ đời tư của Trương Bá Chi

Trương Thiên Ái vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì có gương mặt khác lạ

Tranh cãi về 'tướng quân kem nền' của Trương Lăng Hách khiến Cục Phát thanh Trung Quốc họp khẩn