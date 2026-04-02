Phạm Băng Băng sáng lập thương hiệu chăm sóc da tại Thái Lan

Mới đây, Phạm Băng Băng chính thức ra mắt thương hiệu chăm sóc da do chính cô sáng lập, Fan Beauty Diary, tại thị trường Thái Lan. Là người sáng lập thương hiệu, Phạm Băng Băng có mặt tại buổi ra mắt ​​thương hiệu vừa diễn ra tại Thái Lan.

Sự kiện mang chủ đề FAN BEAUTY DIARY - Tia sáng đầu tiên tại Siam được tổ chức tại tầng 1 của một siêu thị ở Siam Square, Bangkok, Thái Lan. Với việc gia nhập thị trường Thái Lan, thương hiệu tập trung vào khái niệm cốt lõi là "chăm sóc da bằng giác quan", nhằm tạo ra trải nghiệm chăm sóc da trọn vẹn hơn cho người tiêu dùng.

Hình ảnh Phạm Băng Băng xuất hiện tại Thái Lan thu hút sự chú ý. Ngoại hình nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi. Cô có gương mặt đẹp, thần thái lôi cuốn, tự tin.

Được Phạm Băng Băng thành lập vào 2018, Fan Beauty Diary tận dụng những nghiên cứu lâu dài của nữ diễn viên về khoa học chăm sóc da và kinh nghiệm sâu rộng trong ngành công nghiệp làm đẹp toàn cầu. Thương hiệu tập trung vào việc tạo ra làn da khỏe mạnh và bao gồm nhiều danh mục sản phẩm, chẳng hạn mặt nạ, chăm sóc da, chăm sóc tóc.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981, từng là nữ diễn viên hạng A tại Trung Quốc đại lục. Cô nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Phong thần bảng, Lạc lối ở Bắc Kinh, Iron Man 3, Hoàn châu cách cách, Võ Mỵ Nương truyền kỳ…

Tuy nhiên, cô bị đưa vào danh sách đen tại Trung Quốc từ năm 2018 do liên quan đến vụ bê bối trốn thuế. Cô chuyển đến Hong Kong và từ đó theo đuổi sự nghiệp ở nước ngoài. Ngoài việc phát triển sự nghiệp phim ảnh ở nước ngoài, nữ diễn viên còn tập trung cho lĩnh vực kinh doanh.

'Nữ hoàng giải trí' Phạm Băng Băng vẫn bị cấm sóng dù nỗ lực 9 năm trời

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-bang-bang-sang-lap-thuong-hieu-cham-soc-da-tai-thai-lan-756896.html