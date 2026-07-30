Phát ngôn không xem phim Châu Tinh Trì khiến nam streamer trả giá

Tranh cãi bắt đầu trong một buổi phát trực tiếp khi một khán giả đề nghị Húc Húc Bảo Bảo ủng hộ bộ phim mới của Châu Tinh Trì. Nam streamer cho biết anh không có kế hoạch ra rạp xem tác phẩm này. Giải thích thêm, anh nói Châu Tinh Trì là thần tượng từ thời thơ ấu và bản thân sẵn sàng mua vé đối với những bộ phim nam nghệ sĩ trực tiếp tham gia diễn xuất. Tuy nhiên, anh ít hứng thú hơn với các dự án mà Châu Tinh Trì chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn.

Theo truyền thông Trung Quốc, streamer Húc Húc Bảo Bảo đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau phát ngôn liên quan đến bộ phim Đội bóng nữ Kung Fu của Châu Tinh Trì . Sự việc khiến tài khoản của anh ghi nhận lượng người theo dõi sụt giảm đáng kể chỉ trong vài ngày.

Dù được xem là chia sẻ về sở thích cá nhân, phát ngôn của Húc Húc Bảo Bảo nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều đoạn video lan truyền chỉ giữ lại phần anh nói không muốn xem phim, khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng nam streamer đang công khai tẩy chay tác phẩm mới của Châu Tinh Trì.

Trước phản ứng của dư luận, công ty quản lý từng đề xuất Húc Húc Bảo Bảo tặng 10.000 vé xem phim như một cách xoa dịu tranh cãi. Tuy nhiên, anh từ chối vì cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã phát ngôn sai, trong khi anh chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân.

Sau đó, nam streamer đăng video phản hồi, đặt câu hỏi: "Từ khi nào việc xem một bộ phim lại trở thành bắt buộc?". Anh cũng kêu gọi mọi người tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi cá nhân và không nên công kích người khác chỉ vì khác biệt về quan điểm.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong thời gian ngắn sau vụ việc, tài khoản của Húc Húc Bảo Bảo đã mất hàng trăm nghìn người theo dõi, có nguồn tin cho rằng con số này lên tới gần 800.000. Công ty quản lý cũng thông báo đã trình báo cơ quan chức năng và treo thưởng 100.000 NDT (gần 400 triệu đồng) cho người cung cấp bằng chứng về các hoạt động bị nghi là tấn công có tổ chức trên mạng.

Phía công ty cho biết việc thu thập chứng cứ chỉ nhằm vào các tài khoản bị nghi cắt ghép phát ngôn, đăng tải nội dung theo cùng một kịch bản hoặc có dấu hiệu thao túng dư luận, chứ không nhắm đến những khán giả bày tỏ ý kiến trái chiều. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên cuộc thảo luận về ranh giới giữa quyền bày tỏ quan điểm cá nhân, văn hóa hủy bỏ và tình trạng bạo lực mạng trong môi trường trực tuyến.