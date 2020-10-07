Điểm danh 5 'nữ thần quốc dân' mà cộng đồng mạng xứ Trung yêu mến nhất

Sao quốc tế 07/10/2020 07:17

Sở hữu nhan sắc hơn người, mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba là người đẹp 9X duy nhất nằm trong danh sách này.

Làng giải trí Hoa ngữ có vô số mỹ nhân sở hữu nhan sắc vạn người mê, vậy nhưng chỉ có 5 nữ diễn viên được cộng đồng mạng xứ Trung bình chọn là “nữ thần quốc dân”.

Lưu Diệc Phi

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Lưu Diệc Phi luôn được fan hâm mộ gọi với cái tên 'thần tiên tỷ tỷ'

Với những vai diễn cổ trang ấn tượng, Lưu Diệc Phi luôn được mệnh danh là “thần tiên tỷ tỷ” của làng giải trí Hoa ngữ. Ngoại hình xinh đẹp đầy khí chất của “nàng Tiểu Long Nữ” khiến không ít người đắm đuối. Dù hiện tại đã ngoài 30 tuổi nhưng Lưu Diệc Phi vẫn là một trong những “nữ thần quốc dân” được netizen xứ Trung yêu mến nhất.

Triệu Lệ Dĩnh

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Với những cố gắng của mình, hiện tại Triệu Lệ Dĩnh là cái tên hot nhất Cbiz

Triệu Lệ Dĩnh là một diễn viên vô cùng xuất sắc. Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp nhưng diễn xuất của nữ diễn viên họ Triệu luôn được người xem đánh giá rất cao. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng những vai phụ nhưng với sự cố gắng của mình, những năm trở lại đây “nàng Hoa Thiên Cốt” đều để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả với những bộ phim có rating “khủng”.

Địch Lệ Nhiệt Ba

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Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân 9X duy nhất lọt top những 'nữ thần quốc dân' của làng giải trí Hoa ngữ

Những năm trở lại đây tên tuổi của mỹ nhân Tân Cương ngày một thăng hạng. Không chỉ sở hữu nhan sắc hơn người, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là diễn viên 9X duy nhất được netizen xứ Trung bình chọn làm “nữ thần quốc dân”.

Lưu Thi Thi

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Với đời tư 'sạch' cùng nhan sắc vạn người mê, Lưu Thi Thi cũng được bình chọn là một trong 5 'nữ thần quốc dân' của Cbiz

Sau thành công của bộ phim “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3” và “Bộ Bộ Kinh Tâm”, Lưu Thi Thi trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu mến nhất của Cbiz. Hiện tại dù đã lập gia đình và sinh con nhưng với fan hâm mộ Lưu Thi Thi vẫn luôn là “nữ thần quốc dân”.

Angela Baby

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Bà xã Huỳnh Hiểu Minh luôn được đánh giá rất cao về nhan sắc

Dù không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng độ nổi tiếng của bà xã Huỳnh Hiểu Minh thì hiếm ai sánh kịp. Sau khi sinh con, nhan sắc và sự nghiệp của Angela Baby ngày càng thăng hạng. Angela Baby là một trong 5 “nữ thần quốc dân” được cộng đồng mạng xứ Trung yêu mến nhất.

Angela Baby lộ thân hình da bọc xương khi không dùng phần mềm chỉnh sửa

Angela Baby lộ thân hình da bọc xương khi không dùng phần mềm chỉnh sửa

Khác hẳn những tấm hình do phòng làm việc đăng tải, hình ảnh chưa photoshop đã để lộ thân hình gầy guộc đáng báo động của Angela Baby.

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Từ khóa:   Angela Baby Triệu Lệ Dĩnh Lưu Diệc Phi

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