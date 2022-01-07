So kè bằng cấp của 4 mỹ nhân đình đám Cbiz: Dương Mịch thủ khoa cũng không so nổi với người này

Đầu tiên là nữ diễn viên đến từ Đài Loan thành công nhất tại thị trường Đại Lục. Có thể nói, Trần Kiều Ân là một cô gái cực kỳ tài năng và may mắn. Cô từng là nhất tỷ khi cơn sốt phim thần tượng Đài Loan nở rộ nhưng khi tấn công thị trường tỷ dân vẫn cực kỳ thành công, danh tiếng tăng lên vượt bậc. Những bộ phim tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của Trần Kiều Ân mà rất nhiều khán giả yêu thích gồm có Tiếu Ngạo Giang Hồ, Vẫn Cứ Thích Em, Độc Cô Hoàng Hậu,...

Trong giới giải trí Hoa Ngữ, bằng cấp cùng trình độ học thức của các minh tinh rất được quan tâm. Hôm nay chúng ta điểm lại một chút trình độ học vấn của 4 nữ minh tinh nổi tiếng nhất nhì màn ảnh Hoa Ngữ, sở hữu lượng fans khủng và là hình mẫu trong mơ của nhiều chàng trai.

Tin rằng rất nhiều người đều đã từng xem qua phim của Trần Kiều Ân đóng. Tuy nhiên ít ai biết rằng Trần Kiều Ân không hề được đào tạo bài bản về nghệ thuật, biểu diễn, thậm chí là diễn xuất. Trình độ học vấn của Trần Kiều Ân chỉ đến tốt nghiệp cấp 3, không học lên đại học đã bắt đầu gia nhập làng giải trí để kiếm tiền.

Trần Kiều Ân hiện đã tìm được hạnh phúc bên bạn trai Alan.

Tiếp đến là "Nữ hoàng rating" Triệu Lệ Dĩnh. Từ khi gia nhập làng giải trí đến nay trình độ học vấn của Triệu Lệ Dĩnh luôn được nhắc đến như một khuyết điểm khó thể lấp đi của cô. Triệu Lệ Dĩnh nhờ vào bộ phim Hoa Thiên Cốt mà nổi đình đám, cho đến nay sức hút của cô vẫn không hề sút giảm, vẫn nằm trong tứ tiểu hoa đán hot nhất của Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh tốt nghiệp từ một trường Kỹ thuật Thông tin Điện tử Lang Phường, là một trường dạy nghề ở thành phố nhỏ. Cho dù như vậy, Triệu Lệ Dĩnh đã rất nỗ lực, chăm chỉ trên phim trường để tìm cơ hội cho mình. Trong giới giải trí, Triệu Lệ Dĩnh còn có danh hiệu là Tam nương liều mạng khi làm việc bất chấp không hề có thời gian nghỉ ngơi.

Cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh với Phùng Thiệu Phong kết thúc sau 3 năm gắn bó.

Thứ ba là nữ diễn viên Giang Sơ Ảnh có học lực cực kỳ khủng, xứng đáng là một học bá. Cô tốt nghiệp từ Học viện Hí kịch Thượng Hải danh giá. Giang Sơ Ảnh từng nhờ vào tác phẩm truyền hình Hảo Tiên Sinh mà nổi tiếng, được nhiều khán giả biết đến. Đồng thời cô còn từng là tình cũ của nam diễn viên Hồ Ca.

Sau khi thành danh, Giang Sơ Ảnh không lao vào đóng phim mà quyết định sang Anh du học lấy bằng thạc sĩ truyền thông kinh tế. Thậm chí hiện tại Giang Sơ Ảnh còn có dự định học lấy bằng tiến sĩ. Có lẽ vì quá tập trung cho học hành mà danh tiếng của Giang Sơ Ảnh luôn chỉ ở tầm trung.

Giang Sơ Ảnh từng có mối tình "phim giả tình thật" với Hồ Ca sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Cơn Lốc 11 Người.

Cuối cùng là Dương Mịch. Ít ai biết rằng gia đình Dương Mịch có truyền thống học bá khi đa số người trong nhà cô đều thi đậu đại học Thanh Hoa vốn chỉ giành cho các học sinh thông minh, tài giỏi.

Hiện tại, Dương Mịch không chỉ là một tiểu hoa đán đình đám của Cbiz luôn duy trì được độ hot nhất định mà còn là một bà chủ đầy quyền lực. Cô tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá, thậm chí còn từng thi đậu thủ khoa đầu vào nhưng so với thành tích học tập khủng của gia đình thì Dương Mịch vẫn còn khá khiêm tốn.