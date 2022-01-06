Nhân viên công tác tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa Dương Mịch và con gái Tiểu Gạo Nếp liệu có lạnh nhạt như lời đồn

Sao quốc tế 06/01/2022 07:50

Từ sau khi công bố ly hôn Lưu Khải Uy, việc Dương Mịch có dành thời gian cho con gái của mình hay không và cách cô đối xử với Tiểu Gạo Nếp luôn là đề tài nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Nàng tiểu hoa đán đình đám liệu có xa cách với con gái như người ta vẫn thường đồn thổi?

Mới đây vào ngày 03/01, một nhân viên từng cộng tác với Dương Mịch đã đăng một vài viết lên trang cá nhân của mình chia sẻ về trải nghiệm khi hợp tác cùng nàng tiểu hoa đán đình đám này. Đầu tiên người này dành rất nhiều lời khen cho ngoại hình của Dương Mịch, người này cho biết ngoài đời Dương Mịch cực kỳ gầy, làn da trắng đến phát sáng, gương mặt siêu nhỏ, đứng ở trong đám đông vô cùng dễ bị phát hiện chính là nữ minh tinh. Người này còn cho biết thêm rằng Dương Mịch không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà tính cách cũng rất ấm áp, đối với nhân viên cộng tác luôn chủ động quan tâm.

Nhân viên công tác tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa Dương Mịch và con gái Tiểu Gạo Nếp liệu có lạnh nhạt như lời đồn - Ảnh 1

Chia sẻ của nhân viên công tác về Dương Mịch gây chú ý cư dân mạng.

Điều khiến người ta bất ngờ nhất chính là người này còn tiết lộ về cuộc sống thường ngày ấm áp giữa Dương Mịch với con gải nhỏ Tiểu Gạo Nếp mà không phải ai cũng biết đến. Theo chia sẻ của nhân viên này thì Dương Mịch đã thảo luận việc đưa con gái Tiểu Gạo Nếp của mình đi trượt tuyết, hai mẹ con mỗi lần trò chuyện thì không bao giờ hết đề tài, cô ấy còn vô tư mà bắt chước con gái của mình. Có thể thấy ngoài đời tính cách của Dương Mịch vẫn cực kỳ đáng yêu., thân thiện.

Nhân viên công tác tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa Dương Mịch và con gái Tiểu Gạo Nếp liệu có lạnh nhạt như lời đồn - Ảnh 2

Tính ra thì hiện tại Tiểu Gạo Nếp cũng đã 7 tuổi rưỡi, đã có thể bầu bạn cùng mẹ đi trượt tuyết rồi. Tưởng tượng khung cảnh hai mẹ con họ cùng nhau trượt tuyết chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và ấm áp.

Năm 2018, Lưu Khải Uy cùng với Dương Mịch tuyên bố ly hôn, con gái nhỏ Tiểu Gạo Nếp vẫn luôn ở cùng cha tại Hồng Kông. Tuy nhiên có thể thấy Dương Mịch luôn biết dùng phương thức của bản thân để quan tâm con gái của mình. Đối với con gái, Dương Mịch vẫn vô cùng chú trọng bảo vệ sự riêng tư cho con, bất kể là trước hay sau khi ly hôn thì cô chưa bao giờ chủ động cho con gái lộ diện trước ống kính truyền thông, cũng rất ít khi công khai nói về con gái của mình. Mặc dù có khi sẽ bị người ta đánh giá là một người mẹ vô tâm nhưng cô cũng không lợi dụng con gái để tạo cho mình một hình ảnh người mẹ tốt đập tan tin đồn.

Nhân viên công tác tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa Dương Mịch và con gái Tiểu Gạo Nếp liệu có lạnh nhạt như lời đồn - Ảnh 3

Tuy nhiên, không đề cập đến không có nghĩa là không yêu thương con gái. Có một lần bởi vì con gái Tiểu Gạo Nếp thích nhân vật hoạt hình Tiểu Trư Becky mà Dương Mịch từng dùng phụ kiện hình nhân vật hoạt hình này còn cho rằng nó rất thời thượng. Hơn nữa, sau khi cùng với Lưu Khải Uy ly hôn, cô cũng không tranh quyền nuôi con gái mà tôn trọng lựa chọn của cô bé, để cô bé có thể ở trong hoàn cảnh quen thuộc mà trưởng thành. Có thể thấy được ở trước mặt con gái thì Dương Mịch là một người mẹ rất ấm áp, dịu dàng.

Nhân viên công tác tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa Dương Mịch và con gái Tiểu Gạo Nếp liệu có lạnh nhạt như lời đồn - Ảnh 4

Trong nháy mắt Tiểu Gạo Nếp giờ đã sắp tròn 8 tuổi rồi, có thể vui vẻ, khỏe mạnh mà trưởng thành, còn nhỏ tuổi mà đã đa tài đa nghệ. Khi trả lời phỏng vấn của truyền thông, ông nội của bé là Lưu Đan đã tự hào khoe cháu nội không chỉ học rất giỏi mà còn rất giỏi các môn thể thao, thích chơi tennis, đánh gôn và đặc biệt thích vẽ tranh.

Nhân viên công tác tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa Dương Mịch và con gái Tiểu Gạo Nếp liệu có lạnh nhạt như lời đồn - Ảnh 5

Nói đến Dương Mịch, sau khi ly hôn từng có một khoảng thời gian có tin tức cô hẹn hò với Ngụy Đại Huân nhưng cách đây không lâu trong một buổi phỏng vấn Dương Mịch đã thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân rất mong chờ tình yêu nhưng với cô tình yêu đã không còn quan trọng như trong tưởng tượng nữa rồi. Đó chỉ là một trong nhiều trải nghiệm của cuộc sống đối với Dương Mịch mà thôi.

Nhân viên công tác tiết lộ mối quan hệ thật sự giữa Dương Mịch và con gái Tiểu Gạo Nếp liệu có lạnh nhạt như lời đồn - Ảnh 6

Quả thật là vậy. Đối với Dương Mịch ở hiện tại, cô đã không cần phải dựa vào ai khác để làm phong phú thêm cuộc sống của mình, bản thân cô cũng trải qua nó rất tốt đẹp, nghiêm túc mà làm nghề chính là một Dương Mịch đẹp nhất.

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