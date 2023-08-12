Nghi vấn Lương Triều Vỹ có con ngoài giá thú với mỹ nhân kém 25 tuổi, phía nhà gái nói gì?

Sao quốc tế 12/08/2023 11:30

Giới giải trí xứ Trung đang rộ tin đồn tài tử Lương Triều Vỹ bí mật qua lại với một cô gái kém 36 tuổi và có con hiện ở Nhật.

Vào ngày 12/8, trang TVBS của Đài Loan, Trung Quốc bất ngờ đưa tin chấn động tài tử Lương Triều Vỹ ngoại tình với nữ idol kiêm diễn viên Trình Tiêu. Thông tin này khiến công chúng sốc nặng vì Lương Triều Vỹ năm nay 61 tuổi, còn Trình Tiêu mới 25 tuổi. Khoảng cách tuổi tác của 2 người lên đến 36 tuổi.

Nghi vấn Lương Triều Vỹ có con ngoài giá thú với mỹ nhân kém 25 tuổi, phía nhà gái nói gì? - Ảnh 1

Theo TVBS, Lương Triều Vỹ không chung thủy với Lưu Gia Linh và qua lại với Trình Tiêu. Vào cuối năm ngoái, "vua màn ảnh" và nữ idol trẻ tuổi bị bắt gặp đi dạo trên phố. Thậm chí Lương Triều Vỹ còn có con ngoài giá thú với Trình Tiêu và mua cho mẹ con cô 1 căn biệt thự ở Nhật Bản. Lưu Gia Linh đã đích thân phải sang Nhật Bản để tìm gặp "tiểu tam" này.

Nghi vấn Lương Triều Vỹ có con ngoài giá thú với mỹ nhân kém 25 tuổi, phía nhà gái nói gì? - Ảnh 2

 

Ngay sau khi tin đồn nổ ra, phía Trình Tiêu đã lên tiếng phủ nhận: Giả đến thái quá. Hiện tại phía Lương Triều Vỹ vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn nào về vấn đề này. Theo nhiều người nếu đây là thông tin giả mạo thì quả thật vô cùng ác ý với Trình Tiêu - 1 cô gái chưa kết hôn. Không chỉ thế, còn vô cùng ảnh hưởng tới cuộc sống của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh. 

Nghi vấn Lương Triều Vỹ có con ngoài giá thú với mỹ nhân kém 25 tuổi, phía nhà gái nói gì? - Ảnh 3

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh kết hôn vào tháng 7/2008. Vợ chồng Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh cùng cam kết với nhau về việc không sinh con, chọn duy trì một cuộc sống "bán độc thân" tự do: mỗi người có một công việc bận rộn của riêng mình, có nhà chung nhưng thi thoảng mới gặp nhau. Trong suốt nhiều năm, họ không ít lần vướng nghi vấn đổ vỡ, ly hôn song đều giữ im lặng.

Lý do Lương Triều Vỹ thường mua 6 vé khi đi xem phim

Lý do Lương Triều Vỹ thường mua 6 vé khi đi xem phim

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Lương Triều Vỹ có thói quen mua 6 vé mỗi khi đi xem phim vì anh sợ bị những khán giả khác làm phiền.

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