Tài tử Lương Triều Vỹ khiến netizen vô cùng phấn khích khi xuất hiện trong MV mới của nhóm nhạc Kpop NewJeans

22h tối 19/7 (theo giờ Việt Nam), nhóm nhạc nữ Kpop NewJeans chính thức phát hành hai phiên bản MV cho ca khúc “Cool With You", nằm trong mini album “Get Up" sẽ chính thức ra mắt ngày 21/7/2023.

Nhóm nhạc nữ Kpop NewJeans chính thức phát hành hai phiên bản MV cho ca khúc “Cool With You"

Trước đó, khi công ty chủ quản ADOR thông báo sẽ có hai ngôi sao toàn cầu là nghệ sĩ khách mời xuất hiện trong MV “Cool With You", nhiều suy đoán đã được đưa ra. Cư dân mạng thậm chí tung bằng chứng cho thấy khả năng cao V (Kim Taehyung) nhóm BTS và nữ diễn viên Jung Ho Yeon chính là những gương mặt hợp tác với NewJeans lần này.