Tài tử Lương Triều Vỹ khiến netizen vô cùng phấn khích khi xuất hiện trong MV mới của nhóm nhạc Kpop NewJeans

Sao quốc tế 21/07/2023 10:50

Dù không phải V BTS đóng MV mới nhưng hai phiên bản “Cool With You" của nhóm NewJeans vẫn gây bất ngờ bởi màn diễn xuất của hai diễn viên Lương Triều Vỹ và Jung Ho Yeon.

22h tối 19/7 (theo giờ Việt Nam), nhóm nhạc nữ Kpop NewJeans chính thức phát hành hai phiên bản MV cho ca khúc “Cool With You", nằm trong mini album “Get Up" sẽ chính thức ra mắt ngày 21/7/2023.

Tài tử Lương Triều Vỹ khiến netizen vô cùng phấn khích khi xuất hiện trong MV mới của nhóm nhạc Kpop NewJeans - Ảnh 1
Nhóm nhạc nữ Kpop NewJeans chính thức phát hành hai phiên bản MV cho ca khúc “Cool With You"

Trước đó, khi công ty chủ quản ADOR thông báo sẽ có hai ngôi sao toàn cầu là nghệ sĩ khách mời xuất hiện trong MV “Cool With You", nhiều suy đoán đã được đưa ra. Cư dân mạng thậm chí tung bằng chứng cho thấy khả năng cao V (Kim Taehyung) nhóm BTS và nữ diễn viên Jung Ho Yeon chính là những gương mặt hợp tác với NewJeans lần này.

Tài tử Lương Triều Vỹ khiến netizen vô cùng phấn khích khi xuất hiện trong MV mới của nhóm nhạc Kpop NewJeans - Ảnh 2
V BTS được dự đoán đóng MV “Cool With You” cùng NewJeans 

Tuy nhiên, sát giờ MV phát hành, phía công ty ADOR vẫn úp mở rằng, thông tin V (BTS) và Jung Ho Yeon đóng MV của NewJeans là “không thể xác nhận". Đến khi MV “Cool With You" chính thức ra mắt trên YouTube, khán giả thỏa mãn khi ngôi sao toàn cầu đầu tiên là nữ diễn viên Hàn Quốc Jung Ho Yeon đúng như dự đoán. Nhưng người thứ hai không phải V, mà là tài tử đình đám người Hong Kong (Trung Quốc) Lương Triều Vỹ

Tài tử Lương Triều Vỹ khiến netizen vô cùng phấn khích khi xuất hiện trong MV mới của nhóm nhạc Kpop NewJeans - Ảnh 3
Lương Triều Vỹ và Jung Ho Yeon bất ngờ xuất hiện trong MV mới của NewJeans

Jung Ho Yeon đóng vai nữ chính xuyên suốt cả hai MV, trong khi Lương Triều Vỹ xuất hiện ở nửa cuối MV thứ hai. Khi MV lên sóng, từ khoá “Lương Triều Vỹ" leo lên Top 1 hot search (xu hướng tìm kiếm) của nền tảng Weibo, Trung Quốc ngay trong đêm.

Tài tử Lương Triều Vỹ khiến netizen vô cùng phấn khích khi xuất hiện trong MV mới của nhóm nhạc Kpop NewJeans - Ảnh 4
Phân cảnh Lương Triều Vỹ xuất hiện trong MV “Cool With You” của NewJeans gây sốt

Mặc dù thời lượng lên hình không nhiều nhưng tạo hình tóc bạc và biểu cảm bí ẩn trên gương mặt của Lương Triều Vỹ lập tức gây sốt. Nhan sắc, diễn xuất của Jung Ho Yeon cũng được khen ngợi.

Trên mạng xã hội, khán giả đánh giá cao hai phiên bản MV “Cool With You" của NewJeans. Nhiều ý kiến khen MV được đầu tư chỉn chu, những khung hình quay đẹp mắt, không khác gì những thước phim điện ảnh.

Tài tử Lương Triều Vỹ khiến netizen vô cùng phấn khích khi xuất hiện trong MV mới của nhóm nhạc Kpop NewJeans - Ảnh 5
Việc Lương Triều Vỹ góp mặt trong sản phẩm âm nhạc của NewJeans cũng là bất ngờ lớn

Việc Lương Triều Vỹ góp mặt trong sản phẩm âm nhạc của NewJeans cũng là bất ngờ lớn. Tài tử sinh năm 1962 là một trong những nam diễn viên thành công nhất giới điện ảnh Trung Quốc và châu Á.

Được biết, Lương Triều Vỹ hiện vẫn còn tham gia phim truyền hình, đầu năm 2022, tài tử sẽ tham gia bộ phim Hiệp khách hàng của TVB, có ngoại cảnh quay tại Canada. Đây là sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 33 năm của nam diễn viên.

Tài tử Lương Triều Vỹ khiến netizen vô cùng phấn khích khi xuất hiện trong MV mới của nhóm nhạc Kpop NewJeans - Ảnh 6
Đầu năm 2022, tài tử sẽ tham gia bộ phim Hiệp khách hàng của TVB đánh dấu sự trở lại sau 33 năm 

Lương Triều Vỹ đang giữ kỷ lục về số lần chiến thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Kim Tượng) và Giải Kim Mã của Đài Loan.

Theo On, Lương Triều Vỹ là huyền thoại màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, sau bộ phim Nhất đại tông sư (2013), các tác phẩm của tài tử Hong Kong đều thất bại, nhận đánh giá kém về chất lượng.

Tài tử Lương Triều Vỹ khiến netizen vô cùng phấn khích khi xuất hiện trong MV mới của nhóm nhạc Kpop NewJeans - Ảnh 7
Lương Triều Vỹ được cho là huyền thoại màn ảnh Hoa ngữ

Cho tới năm 2021, nhờ thành công của Shang-Chi và huyền thoại Thập Nhẫn, Lương Triều Vỹ nhận được đánh giá tích cực của giới chuyên môn, sức ảnh hưởng của nam diễn viên cũng tăng lên trong dự án mới.

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