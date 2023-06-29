Bạn thân Lưu Gia Linh ôm hôn thắm thiết Lương Triều Vỹ trong ngày sinh nhật khiến cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt

Sao quốc tế 29/06/2023 09:50

Lương Triều Vỹ đã tổ chức sinh nhật đón tuổi 61 bên bà xã Lưu Gia Linh và bạn bè thân thiết ở showbiz Hông Kông nhưng hình ảnh thân mật giữa anh và Anna Ueyama gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Vào ngày 27/6, nữ diễn viên Anna Ueyama - bạn thân của Lưu Gia Linh đã chia sẻ một loạt ảnh chúc mừng sinh nhật Lương Triều Vỹ với dòng chữ: 'Chúc mừng sinh nhật Tony thân yêu nhất của tôi, chúc bạn sức khỏe dồi dào và mãi mãi trẻ trung, khỏe mạnh, đẹp trai và hạnh phúc, Yêu bạn !'.

Bạn thân Lưu Gia Linh ôm hôn thắm thiết Lương Triều Vỹ trong ngày sinh nhật khiến cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt - Ảnh 1
Bạn thân Lưu Gia Linh ôm hôn Lương Triều Vỹ 

Trong ảnh, Anna Ueyama giơ chân quấn lấy người Lương Triều Vỹ như gấu túi, hôn ngấu nghiến vào má nam diễn viên, trong khi Lương Triều Vỹ mở miệng lộ vẻ kinh ngạc.

Bạn thân Lưu Gia Linh ôm hôn thắm thiết Lương Triều Vỹ trong ngày sinh nhật khiến cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt - Ảnh 2
Bạn thân Lưu Gia Linh ôm hôn thắm thiết Lương Triều Vỹ trong ngày sinh nhật khiến cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt - Ảnh 3
Hành động của Anna Ueyama gây ra không ít tranh cãi 

Sau khi bức ảnh chụp chung thân mật của cả hai được chia sẻ, tranh cãi lập tức nổ ra, một số cư dân mạng cho rằng hành động của Anna Ueyama là quá lố: 'Lưu Gia Linh không giận sao?, 'Cô ấy không nên có những hành động thân mật như vậy với chồng của bạn thân', 'Không ra thể thống gì, làm vậy không thấy xấu hổ trước Lưu Gia Linh à'...

Bạn thân Lưu Gia Linh ôm hôn thắm thiết Lương Triều Vỹ trong ngày sinh nhật khiến cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt - Ảnh 4
Lưu Gia Linh và Lương Triều Vy tiến tới hôn nhân vào năm 2008

Được biết, Lưu Gia Linh và Lương Triều Vy tiến tới hôn nhân vào năm 2008. Đám cưới của họ được tổ chức rất đặc biệt tại nước ngoài với sự chứng kiến của bạn bè trong làng giải trí và người thân. Đáng nói hơn, hôn lễ diễn ra sau gần 20 năm hai người hò hẹn tìm hiểu, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió.

Bạn thân Lưu Gia Linh ôm hôn thắm thiết Lương Triều Vỹ trong ngày sinh nhật khiến cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt - Ảnh 5
Trong 20 năm hò hẹn, cặp đôi đã từng cùng nhau vượt qua cú sốc Lưu Gia Linh bị xã hội đen bắt cóc

Trong 20 năm hò hẹn, cặp đôi nổi tiếng đã từng cùng nhau vượt qua cú sốc Lưu Gia Linh bị xã hội đen bắt cóc và cưỡng hiếp. Đây đã trở thành cơn ác mộng với một người đàn bà “thép” như Lưu Gia Linh nhưng cô đã vượt qua và sống tốt nhờ người bạn đồng hành Lương Triều Vỹ.

Bạn thân Lưu Gia Linh ôm hôn thắm thiết Lương Triều Vỹ trong ngày sinh nhật khiến cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt - Ảnh 6
Vợ chồng Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ 

Năm 2020, giới săn tin tại Hồng Kông bất ngờ tiết lộ, vợ chồng Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đã nhờ người mang thai hộ ở nước ngoài. Nam diễn viên của “Tâm trạng khi yêu” đã bí mật lên chức bố ở tuổi 57. Dù em bé và Lưu Gia Linh không có quan hệ huyết thống nhưng nữ diễn viên 54 tuổi vẫn rất hạnh phúc vì có thể làm mẹ ở tuổi U60 sau nhiều năm mong đợi. 

 

Nhan sắc không tỳ vết của Lưu Gia Linh ở tuổi 58

Nhan sắc không tỳ vết của Lưu Gia Linh ở tuổi 58

Lưu Gia Linh khiến mọi người trầm trồ về nhan sắc ở độ tuổi 58.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Gia Linh Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ Lương Triều Vỹ Tin tức giải trí bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc không tỳ vết của Lưu Gia Linh ở tuổi 58

Nhan sắc không tỳ vết của Lưu Gia Linh ở tuổi 58

Lưu Gia Linh khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 58 khi dự tiệc thượng lưu ở Ý

Lưu Gia Linh khoe nhan sắc trẻ trung ở tuổi 58 khi dự tiệc thượng lưu ở Ý

Sau hơn cả thập kỷ dân tình hé lộ lý do đám cưới Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh lại không có mặt Lưu Đức Hoa

Sau hơn cả thập kỷ dân tình hé lộ lý do đám cưới Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh lại không có mặt Lưu Đức Hoa

'Thiên vương' Trương Học Hữu 'đấu khẩu' Lưu Gia Linh sau sân khấu song ca

'Thiên vương' Trương Học Hữu 'đấu khẩu' Lưu Gia Linh sau sân khấu song ca

Một nữ diễn viên bày tỏ nỗi nhớ 'mối tình đầu' Lương Triều Vỹ công khai, Lưu Gia Linh liệu có ghen?

Một nữ diễn viên bày tỏ nỗi nhớ 'mối tình đầu' Lương Triều Vỹ công khai, Lưu Gia Linh liệu có ghen?

Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60

Nữ minh tinh Lưu Gia Linh diện áo tắm quyến rũ, khoe body nuột nà ở tuổi U60

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 48 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu