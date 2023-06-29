Bạn thân Lưu Gia Linh ôm hôn thắm thiết Lương Triều Vỹ trong ngày sinh nhật khiến cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt

Lương Triều Vỹ đã tổ chức sinh nhật đón tuổi 61 bên bà xã Lưu Gia Linh và bạn bè thân thiết ở showbiz Hông Kông nhưng hình ảnh thân mật giữa anh và Anna Ueyama gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Vào ngày 27/6, nữ diễn viên Anna Ueyama - bạn thân của Lưu Gia Linh đã chia sẻ một loạt ảnh chúc mừng sinh nhật Lương Triều Vỹ với dòng chữ: 'Chúc mừng sinh nhật Tony thân yêu nhất của tôi, chúc bạn sức khỏe dồi dào và mãi mãi trẻ trung, khỏe mạnh, đẹp trai và hạnh phúc, Yêu bạn !'. Bạn thân Lưu Gia Linh ôm hôn Lương Triều Vỹ Trong ảnh, Anna Ueyama giơ chân quấn lấy người Lương Triều Vỹ như gấu túi, hôn ngấu nghiến vào má nam diễn viên, trong khi Lương Triều Vỹ mở miệng lộ vẻ kinh ngạc.

Hành động của Anna Ueyama gây ra không ít tranh cãi Sau khi bức ảnh chụp chung thân mật của cả hai được chia sẻ, tranh cãi lập tức nổ ra, một số cư dân mạng cho rằng hành động của Anna Ueyama là quá lố: 'Lưu Gia Linh không giận sao?, 'Cô ấy không nên có những hành động thân mật như vậy với chồng của bạn thân', 'Không ra thể thống gì, làm vậy không thấy xấu hổ trước Lưu Gia Linh à'... Lưu Gia Linh và Lương Triều Vy tiến tới hôn nhân vào năm 2008 Được biết, Lưu Gia Linh và Lương Triều Vy tiến tới hôn nhân vào năm 2008. Đám cưới của họ được tổ chức rất đặc biệt tại nước ngoài với sự chứng kiến của bạn bè trong làng giải trí và người thân. Đáng nói hơn, hôn lễ diễn ra sau gần 20 năm hai người hò hẹn tìm hiểu, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió.

Trong 20 năm hò hẹn, cặp đôi đã từng cùng nhau vượt qua cú sốc Lưu Gia Linh bị xã hội đen bắt cóc Trong 20 năm hò hẹn, cặp đôi nổi tiếng đã từng cùng nhau vượt qua cú sốc Lưu Gia Linh bị xã hội đen bắt cóc và cưỡng hiếp. Đây đã trở thành cơn ác mộng với một người đàn bà “thép” như Lưu Gia Linh nhưng cô đã vượt qua và sống tốt nhờ người bạn đồng hành Lương Triều Vỹ. Vợ chồng Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ Năm 2020, giới săn tin tại Hồng Kông bất ngờ tiết lộ, vợ chồng Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ đã nhờ người mang thai hộ ở nước ngoài. Nam diễn viên của “Tâm trạng khi yêu” đã bí mật lên chức bố ở tuổi 57. Dù em bé và Lưu Gia Linh không có quan hệ huyết thống nhưng nữ diễn viên 54 tuổi vẫn rất hạnh phúc vì có thể làm mẹ ở tuổi U60 sau nhiều năm mong đợi.

Nhan sắc không tỳ vết của Lưu Gia Linh ở tuổi 58 Lưu Gia Linh khiến mọi người trầm trồ về nhan sắc ở độ tuổi 58.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-than-luu-gia-linh-om-hon-tham-thiet-luong-trieu-vy-trong-ngay-sinh-nhat-khien-cong-ong-mang-chi-trich-gay-gat-596936.html