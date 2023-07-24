Lý do Lương Triều Vỹ thường mua 6 vé khi đi xem phim

Trong cuộc phỏng vấn năm 2018, nữ diễn viên Lưu Gia Linh đã chia sẻ rằng chồng cô - ngôi sao nổi tiếng Lương Triều Vỹ - có thói quen mua 6 vé mỗi khi đi xem phim vì anh sợ bị những khán giả khác làm phiền. Theo Lưu Gia Linh, thời gian yêu thích của Lương Triều Vỹ khi đến rạp chiếu phim là vào khoảng 10 giờ sáng, và chắc chắn anh sẽ giành lấy sáu ghế mỗi lần mặc dù anh chỉ cần một chiếc trong số chúng.

Trên thực tế, Lương Triều Vỹ đã từng thừa nhận với truyền thông về hội chứng lo âu xã hội của mình và vì thế, tiết lộ của Lưu Gia Linh được cho là không có gì bất thường đối với một người như Lương Triều Vỹ. Một cư dân mạng đã đưa ra một cách tính hợp lý về cách Lương Triều Vỹ mua chỗ ngồi của mình tại rạp chiếu phim. Hóa ra, không cần phải mua đến chín chỗ ngồi khi bạn có thể đảm bảo hàng ghế cuối cùng cho chính mình.

Gần đây, Lương Triều Vỹ góp mặt như một "cameo" (diễn viên khách mời) nhưng hiệu ứng mà tài tử mang lại cho MV Cool with you là rất ấn tượng.

Hình ảnh Lương Triều Vỹ với nụ cười nhếch mép "chết người" trong MV Cool with you được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Tính đến sáng 21.7, trên Weibo, chủ đề "#Lương Triều Vỹ đóng MV bài mới của NewsJeans với giá 0 đồng" nhận được 6.670 bình luận, thu hút 150 triệu lượt người đọc. Chủ đề "Lương Triều Vỹ xuất hiện trong MV mới của NewJeans" đạt 18.000 bình luận và 200 triệu lượt đọc. Trên nền tảng YouTube, MV này đứng thứ 15 trên top trending hạng mục âm nhạc sau hai ngày phát hành.

Đại diện công ty quản lý của NewJeans cho biết ngay khi nghe trao đổi về ý tưởng MV Cool with you, Lương Triều Vỹ đã nhận lời diễn xuất mà không cần nhận cát sê.

Là ngôi sao hạng A vang danh khắp thế giới, việc Lương Triều Vỹ nhận lời góp mặt trong một MV của NewJeans khiến công chúng vô cùng thích thú. Anh được khen ngợi cởi mở, có thiện chí hợp tác, hỗ trợ lớp nghệ sĩ trẻ và không ngừng đổi mới bản thân ở tuổi 61.