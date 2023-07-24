Châu Tấn tái xuất trong phim mới: Diễn xuất khỏi bàn nhưng nhan sắc U50 gây tranh cãi

Sao quốc tế 24/07/2023 14:30

Sự trở lại màn ảnh nhỏ của Châu Tấn trong bộ phim "Nạn Nhân Không Hoàn Hảo" khiến khán giả vô cùng háo hức.

Vừa qua, bộ phim "Nạn nhân không hoàn hảo" đã lên sóng và nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Tác phẩm này có sự góp mặt của nhiều diễn viên thực lực, trong đó bao gồm Châu Tấn. Cô vào vai Lâm Khuyết, luật sư bào chữa cho Triệu Tầm (Lâm Duẫn), một cô gái bị xâm hại tình dục nơi công sở.

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Nạn Nhân Không Hoàn Hảo là lần hiếm hoi Châu Tấn tiếp cận đề tài công tố - luật pháp vốn nặng lý thuyết và khó nhằn. Sau khi lên sóng, bộ phim có rating quanh quẩn 0,5% trên đài Đông Phương, là con số không quá cao so với danh tiếng của bản thân nữ chính và dàn diễn viên hùng hậu.

 

Theo Sohu, Nạn Nhân Không Hoàn Hảo là bộ phim có nội dung ổn, thế nhưng vẫn còn quá nhiều điểm gây tranh cãi. Châu Tấn khiến không ít người xem thất vọng trong dự án trở lại này, đặc biệt lần đầu tiên bị phàn nàn về khâu diễn xuất. Có ý kiến cho rằng Châu Tấn gặp khó khăn khi vào vai nữ luật sư, chưa thể hiện được đúng hình tượng nhân vật và hiểu rõ những câu thoại mang nặng tính chuyên môn.

Châu Tấn tái xuất trong phim mới: Diễn xuất khỏi bàn nhưng nhan sắc U50 gây tranh cãi - Ảnh 2Châu Tấn tái xuất trong phim mới: Diễn xuất khỏi bàn nhưng nhan sắc U50 gây tranh cãi - Ảnh 3

Bên cạnh đó, trang Sohu chỉ ra rằng nhân vật của Châu Tấn đã được "ưu ái" với bộ lọc nhan sắc riêng, khác hoàn toàn với các bạn diễn còn lại. Nếu Lưu Dịch Quân hay Đổng Khiết có diện mạo tự nhiên, thậm chí lộ nếp nhăn do tuổi tác thì sang đến Châu Tấn, nhan sắc của cô đều được "cà mịn". Điều này dẫn đến việc "quốc bảo diễn xuất" của màn ảnh Hoa ngữ trở nên không còn tự nhiên, sống sượng và che lấp cả năng lực biểu cảm vốn làm nên tên tuổi của nàng đại hoa đán.

 

Tuy vậy, nhiều khán giả vẫn phát hiện ra nhan sắc của Châu Tấn đã không còn như xưa. Ở tuổi U50, cô khó lòng duy trì được phong độ, đặc biệt là trước các bạn diễn trẻ tuổi như Lâm Duẫn.

 

Nội dung phim kể về Lâm Khuyết - nữ luật sư tài ba dấn thân vào việc điều tra một vụ quấy rối công sở phức tạp. Nạn nhân Triệu Tầm (do Lâm Duẫn đóng) ban đầu phủ nhận cáo buộc do kẻ xấu có tiền và quyền, nhưng 5 ngày sau lại đứng ra tố cáo. Liệu Lâm Khuyết có thể giúp Triệu Tầm chiến thắng và đẩy lùi những tin đồn tai hại đang bủa vây cô?

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Dự án Nạn Nhân Không Hoàn Hảo do Châu Tấn đóng chính đã chính thức lên sóng. Đáng chú ý, bộ phim đánh dấu màn 'tái hợp' của Châu Tấn và Đổng Khiết sau 5 năm Hậu Cung Như Ý Truyện.

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