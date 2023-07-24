Những ngày vừa qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước thông tin Lâm Tĩnh Ân được cho là đã qua đời trong một con hẻm nhỏ.

Mới đây, tờ Yahoo News (Đài Loan) đưa tin, thông tin vợ trẻ của nhạc sĩ Lý Thành Khôn - Lâm Tĩnh Ân được cho là đã qua đời trong một con hẻm nhỏ không đúng. Theo Ettoday, con trai nhạc sĩ Lý Khôn Thành - Lý Trác Hiên - vẫn đăng bài viết trên trang cá nhân những ngày qua. Do vậy, việc anh bị bắt hay bị điều tra là không chính xác. Theo truyền thông xứ Đài, việc đăng bài của Lý Trác Hiên được cho là động thái phủ nhận thông tin thất thiệt.

Lâm Tĩnh Ân (27 tuổi) và nhạc sĩ Lý Khôn Thành (66 tuổi) nổi tiếng bởi mối tình ông cháu. Ông qua đời hồi tháng 4 vừa rồi vì ung thư trực tràng và di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Lâm Tĩnh Ân. Vì chuyện tình với Lý Khôn Thành, Lâm Tĩnh Ân chấp nhận bị gia đình của cô từ mặt. 10 năm qua, cô không giữ quan hệ với bố mẹ ruột. Sau khi Lý Khôn Thành qua đời vì bệnh tật, Tĩnh Ân cũng không nối lại quan hệ với bố mẹ.

Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành đã kết hôn hồi tháng 2 vừa rồi, trước khi nhạc sĩ mất nhằm hợp lý hóa việc hưởng tài sản của Lâm Tĩnh Ân. Theo Sohu, nhạc sĩ họ Lý để lại khối tài sản ước tính 50 triệu Đài tệ (gần 39 tỷ đồng). Quyết định của nhạc sĩ Lý Khôn Thành khiến con trai riêng của ông, Lý Trác Hiên, không bằng lòng. Sau khi lo liệu hậu sự cho bố, Lý Trác Hiên đăng đàn tố mẹ kế làm giả giấy tờ di chúc, thủ tục kết hôn nhằm chiếm đoạt toàn bộ tài sản của cố nhạc sĩ. Lý Trác Hiên còn làm đơn kiện mẹ kế lên tòa án. Sau thời gian đấu tố, tranh chấp tài sản, hai bên đã đạt được thỏa thuận chung và Lý Trác Hiên quyết định rút đơn kiện, khép lại mọi tranh cãi ồn ào. Theo đó, Lâm Tĩnh Ân được quyền sở hữu căn nhà ở Đài Loan (Trung Quốc) của chồng kèm 10 triệu Đài tệ (7,5 tỷ đồng). Lý Trác Hiên giữ bộ sưu tập đĩa cổ cùng toàn bộ tiền tác quyền tác phẩm của Lý Khôn Thành. Ngay sau đó, Lâm Tĩnh Ân phủ nhận. Góa phụ 27 tuổi bày tỏ mong muốn duy nhất là được mang bài vị của chồng về nhà, thờ cúng. Cô cũng khẳng định, bản thân yêu Lý Khôn Thành thực sự và không đến với ông vì tiền. Từ khi chồng mất, Lâm Tĩnh Ân cũng ít tương tác trên mạng xã hội, sống kín tiếng. Cô từng thổ lộ với giới truyền thông mong muốn được đi du lịch, khám phá những vùng đất mới, thực hiện di nguyện của người chồng đã mất.

Rộ tin vợ trẻ kém 39 tuổi của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời trong hẻm nhỏ, nghi ngờ bị mưu hại Truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin, Lâm Tĩnh Ân đã qua đời trong một con hẻm. Lý Trác Hiên, con trai của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành, bị nghi ngờ mưu sát mẹ kế và đã bị cảnh sát tạm giam.

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