Vợ chồng "Tứ đại Thiên Vương" Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa

Sao quốc tế 22/09/2023 10:04

Khoảnh khắc tài tử Quách Phú Thành và bà xã ăn mừng chiến thắng sau khi ngựa đua của họ giành giải nhất trong cuộc thi đã thu hút nhiều sự chú ý.

Mới đây, Quách Phú Thành và bà xã Moka Phương Viên đã theo dõi cuộc đua của ngựa nòi Vũ Lâm Mật Mã. Vợ chồng tài tử phấn khích vô cùng khi 'gà cưng' đánh bại đối thủ và giành chiến thắng đầu tiên sau khi trở lại. Chiến thắng này giúp chủ nhà 'trúng đậm'. 

Vợ chồng 'Tứ đại Thiên Vương' Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa - Ảnh 1
Mới đây, Quách Phú Thành và bà xã Moka Phương Viên đã theo dõi cuộc đua của ngựa nòi Vũ Lâm Mật Mã.

Vợ chồng 'Tứ đại Thiên Vương' Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa - Ảnh 2
Vợ chồng tài tử phấn khích vô cùng khi 'gà cưng' đánh bại đối thủ.

Moka Phương Viên luôn đồng hành cùng chồng trong các cuộc đua ngựa. Nhỏ hơn chồng 22 tuổi, người mẫu thường chọn trang phục lịch thiệp, nhưng vẫn cực kỳ phong cách khi dự các hoạt động. Đứng cạnh nhau, cặp vợ chồng được khen xứng đôi vừa lứa.

Vợ chồng 'Tứ đại Thiên Vương' Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa - Ảnh 3
Moka Phương Viên luôn đồng hành cùng chồng trong các cuộc đua ngựa.
Vợ chồng 'Tứ đại Thiên Vương' Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa - Ảnh 4
Nhỏ hơn chồng 22 tuổi, người mẫu thường chọn trang phục lịch thiệp, nhưng vẫn cực kỳ phong cách khi dự các hoạt động.
Vợ chồng 'Tứ đại Thiên Vương' Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa - Ảnh 5
Cặp vợ chồng được khen xứng đôi vừa lứa.

Quách Phú Thành sinh năm 1965, là ngôi sao nổi tiếng của Hong Kong. Trước khi thành danh, anh từng tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB năm 1984, sau đó ra mắt với vai trò ca sĩ, diễn viên. Anh góp mặt trong nhiều phim như Phong Vân hùng bá thiên hạ, Phụ tử, Hàn chiến, Thiện ác đối đầu, Vô song... Trong sự nghiệp âm nhạc, anh từng ra mắt album Không hết yêu em năm 1990 và gây tiếng vang mạnh mẽ khi album bán được hơn một triệu bản ở châu Á.

Vợ chồng 'Tứ đại Thiên Vương' Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa - Ảnh 6
Quách Phú Thành sinh năm 1965, là ngôi sao nổi tiếng của Hong Kong.

Quách Phú Thành được xem là vua của sân khấu. Anh được người hâm mộ xếp vào vào "Tứ đại Thiên Vương" của làng giải trí Hong Kong ngày ấy, cùng với Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Trương Học Hữu.

Vợ chồng 'Tứ đại Thiên Vương' Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa - Ảnh 7
Quách Phú Thành được xem là vua của sân khấu.
Vợ chồng 'Tứ đại Thiên Vương' Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa - Ảnh 8
 Anh được người hâm mộ xếp vào vào "Tứ đại Thiên Vương" cùng với Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Trương Học Hữu.

Là tài tử nổi tiếng châu Á, Quách Phú Thành từng có tin đồn tình cảm với nhiều nữ minh tinh tài giỏi, xinh đẹp. Mỹ nam đã từng có những cuộc tình với các mỹ nhân như Chu Ân, Chung Lệ Đề, Norika Fujiwara, Trần Tuệ Lâm, Hùng Đại Lâm… Trong Tứ đại Thiên Vương, Phú Thành được xem là người đàn ông đào hoa nhất.

Trong các mối tình, chuyện tình giữa anh và người đẹp Hùng Đại Lâm kéo dài lâu nhất – gần 8 năm song cả hai không đi đến hôn nhân. Mối tình giữa cả hai hao tốn biết bao giấy mực của báo chí, song không đi đến cái kết viên mãn nhất. 

Vợ chồng 'Tứ đại Thiên Vương' Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa - Ảnh 9
Chuyện tình giữa anh và người đẹp Hùng Đại Lâm kéo dài lâu nhất.

Tháng 2/2015, anh bất ngờ công khai tình cảm với người mẫu trẻ kém anh 22 tuổi – Phương Viên Moka. Tháng 4/2017, cặp đôi chính thức kết hôn trong sự chúc phúc của bạn bè và đồng nghiệp với một lễ cưới đơn giản và ấm cúng. Hiện tại anh và vợ đã có hai con gái. 

Vợ chồng 'Tứ đại Thiên Vương' Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa - Ảnh 10
Tháng 4/2017, cặp đôi chính thức kết hôn trong sự chúc phúc của bạn bè và đồng nghiệp.

Nổi tiếng chiều vợ, nhưng Quách Phú Thành vẫn kiên quyết từ chối vợ trẻ điều đặc biệt này

Nổi tiếng chiều vợ, nhưng Quách Phú Thành vẫn kiên quyết từ chối vợ trẻ điều đặc biệt này

Hơn 30 năm qua, Quách Phú Thành vẫn được mệnh danh là một trong "Tứ đại thiên vương" của làng giải trí Hong Kong cùng với Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa và Lê Minh.

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