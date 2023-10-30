'Thiên vương' Quách Phú Thành khoe ảnh gia đình, nhan sắc bà xã là tâm điểm chú ý

Sao quốc tế 30/10/2023 11:52

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nam tài tử Quách Phú Thành đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng xứ Trung.

Mới đây, bức ảnh hiếm hoi đủ đầy 4 thành viên trong dịp sinh nhật lần thứ 58 của Quách Phú Thành được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn khán giả quan tâm.

'Thiên vương' Quách Phú Thành khoe ảnh gia đình, nhan sắc bà xã là tâm điểm chú ý - Ảnh 1
 Bức ảnh hiếm hoi đủ đầy 4 thành viên trong dịp sinh nhật lần thứ 58 của Quách Phú Thành được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội

Trong ảnh, 2 cô con gái nhỏ “bộ cánh” công chúa đáng yêu đồng điệu với mẹ Moka Phương Viên. Đây cũng là một trong những dịp hiếm hoi người hâm mộ có thể ngắm cận 2 ái nữ nhà Quách Phú Thành. Điều đáng chú ý nhất là ở góc chụp cận, Moka Phương Viên khiến người xem không khỏi trầm trồ trước ngũ quan thanh tú, làn da căng bóng, đẹp không tì vết dù đã chạm ngưỡng tuổi U40. Đặc biệt là vóc dáng thu hút dù đã trải qua hai lần sinh nở.

'Thiên vương' Quách Phú Thành khoe ảnh gia đình, nhan sắc bà xã là tâm điểm chú ý - Ảnh 2
Trong ảnh, 2 cô con gái nhỏ “bộ cánh” công chúa đáng yêu đồng điệu với mẹ Moka Phương Viên.

Quách Phú Thành sinh năm 1965, anh được xếp vào nhóm Tứ đại thiên vương của làng giải trí xứ Cảng thơm trong nhiều thập kỷ qua. Khả năng nhảy của Quách Phú Thành không những tạo được tiếng vang trong nước mà còn giúp tên tuổi của anh vươn ra cả châu Á. Thời kỳ đỉnh cao, anh được mệnh danh là "vua của những bước nhảy", “Michael Jackson của Hong Kong” hay “nam vương vũ đạo của toàn châu Á”.

'Thiên vương' Quách Phú Thành khoe ảnh gia đình, nhan sắc bà xã là tâm điểm chú ý - Ảnh 3
Quách Phú Thành sinh năm 1965, anh được xếp vào nhóm Tứ đại thiên vương của làng giải trí xứ Cảng thơm trong nhiều thập kỷ qua. 

Ngoài ra Quách Phú Thành còn phát triển ở sự nghiệp ca hát, anh còn được công nhận khả năng diễn xuất khi góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Kẻ sát nhân, Tiên lạc phiêu diêu, Tam xá khẩu…

Đẹp trai, nổi tiếng, giàu có, Quách Phú Thành tập trung đầy đủ những điểm khiến một cô gái phải si mê. Tình sử của nam tài tử cũng vì thế mà vô cùng phong phú. Trong 20 năm hoạt động nghệ thuật, Quách Phú Thành vướng tin đồn ái tình với nhiều người đẹp, trong đó có không ít những cái tên đình đám như Chu Ân, Chung Lệ Đề, Norika Fujiwara, Trần Tuệ Lâm, Hùng Đại Lâm…

'Thiên vương' Quách Phú Thành khoe ảnh gia đình, nhan sắc bà xã là tâm điểm chú ý - Ảnh 4
Trong 20 năm hoạt động nghệ thuật, Quách Phú Thành vướng tin đồn ái tình với nhiều người đẹp.

Năm 2017, Thiên vương Hong Kong bí mật đăng ký kết hôn với bạn gái Moka Phương Viên. Cả hai nhanh chóng tổ chức một lễ cưới đơn giản và ấm cúng vào tháng 4/2017. Tháng 9 cùng năm, Quách Phú Thành lên chức cha ở tuổi 52. 

Từ khi kết hôn với Quách Phú Thành, Phương Viên cũng gần như rút lui khỏi mọi hoạt động của showbiz, cô chuyên tâm ở nhà chăm sóc chồng và sinh cho anh 2 cô con gái trong 3 năm.

Bà xã của Quách Phú Thành cho biết cô có niềm đam mê tập gym để duy trì vóc dáng. Cũng vì thế mà ở tuổi 36, body của cô vẫn săn chắc và gọn gàng. Nam tài tử hoàn toàn yên tâm khi vợ luôn rất chỉn chu khi ra ngoài và lại khéo vun vén cho gia đình.

'Thiên vương' Quách Phú Thành khoe ảnh gia đình, nhan sắc bà xã là tâm điểm chú ý - Ảnh 5
Cả hai nhanh chóng tổ chức một lễ cưới đơn giản và ấm cúng vào tháng 4/2017.
'Thiên vương' Quách Phú Thành khoe ảnh gia đình, nhan sắc bà xã là tâm điểm chú ý - Ảnh 6

Quách Phú Thành hoàn toàn yên tâm khi vợ luôn rất chỉn chu khi ra ngoài và lại khéo vun vén cho gia đình.

Vợ chồng "Tứ đại Thiên Vương" Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa

Vợ chồng "Tứ đại Thiên Vương" Quách Phú Thành ăn mừng chiến thắng đua ngựa

Khoảnh khắc tài tử Quách Phú Thành và bà xã ăn mừng chiến thắng sau khi ngựa đua của họ giành giải nhất trong cuộc thi đã thu hút nhiều sự chú ý.

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