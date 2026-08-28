Cuối ngày hôm nay (28/8/2026), 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 28/08/2026 03:30

3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đón nhận tin vui tài chính. Con giáp này có nguồn thu nhập ổn định và tăng tiến nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ. Bản mệnh nên có kế hoạch tài chính cụ thể để tiền tài ngày càng sinh sôi. Trong công việc, con giáp may mắn này luôn đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo và phù hợp với công việc chung, giữ vai trò chủ đạo trong nhóm. Nhờ có năng lực lãnh đạo của con giáp này mà cả tập thể cùng vững bước đi lên, nhịp nhàng phối hợp để hoàn thành mục tiêu đã định.

Ngoài ra, vận tình cảm khởi sắc hơn mọi ngày do có Thần tình yêu nâng đỡ. Gia đạo dễ có tin vui, người thân trong họ sắp đón thêm thành viên mới hoặc đón người từ xa về chơi vài ngày ở nhà bạn.

Cuối ngày hôm nay (28/8/2026), 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có thêm nguồn năng lượng mới vào thời điểm tới. Bản năng dắt lối giúp có thể tìm thấy những mối quan hệ thú vị, ý nghĩa mà thường bản mệnh không trải nghiệm. Do đó, đường công việc, sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ nhờ Tam Hội cục. Bạn hoàn toàn có quyền được đòi hỏi những quyền lợi tốt cho mình trong thời gian này.

Sắp tới, tình cảm may mắn nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Bạn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, cũng rất tốt bụng và thân thiện, chẳng khi nào ngại ngần khi thấy người khác gặp khó khăn. Sau này bạn đi đâu cũng dễ được những người tốt bụng giúp đỡ.

Cuối ngày hôm nay (28/8/2026), 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Con giáp này có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín, một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện.

Chính vì vậy, bạn sẽ chính thức khổ tận cam lai, từ giai đoạn này trở đi, gặp được nhiều may mắn trong công việc, những ưu điểm mà bạn đang có sẽ có lợi cho việc thăng quan tiến chức. Vận may bất ngờ sẽ xuất hiện, tinh thần của người tuổi Tuất nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. 

Cuối ngày hôm nay (28/8/2026), 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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