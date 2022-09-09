Mới đây, Triệu Lộ Tư lại gây chú ý cộng đồng mạng trong tạo hình mới tại hậu trường phim Vụng Trộm Không Thể Giấu . Cụ thể, hình ảnh mặc váy đỏ của Triệu Lộ Tư tiếp tục "đốn tim" netizen. Sở hữu ngoại hình mảnh mai, nước da trắng sáng và nhan sắc trẻ trung, tươi tắn nên cô nàng càng thêm nổi bật trong bộ váy có gam màu nóng này.

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tác phẩm truyện cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính - Ảnh: Internet

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.