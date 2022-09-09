Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình Triệu Lộ Tư mặc váy đỏ cực quyến rũ tiếp tục gây 'đốn tim' fan

Sao quốc tế 09/09/2022 15:04

Triệu Lộ Tư lại gây chú ý cộng đồng mạng trong tạo hình mới tại hậu trường phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Cụ thể, hình ảnh mặc váy đỏ của Triệu Lộ Tư tiếp tục "đốn tim" netizen.

Mới đây, Triệu Lộ Tư lại gây chú ý cộng đồng mạng trong tạo hình mới tại hậu trường phim Vụng Trộm Không Thể Giấu. Cụ thể, hình ảnh mặc váy đỏ của Triệu Lộ Tư tiếp tục "đốn tim" netizen. Sở hữu ngoại hình mảnh mai, nước da trắng sáng và nhan sắc trẻ trung, tươi tắn nên cô nàng càng thêm nổi bật trong bộ váy có gam màu nóng này.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình Triệu Lộ Tư mặc váy đỏ cực quyến rũ tiếp tục gây 'đốn tim' fan - Ảnh 1
Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình Triệu Lộ Tư mặc váy đỏ cực quyến rũ tiếp tục gây 'đốn tim' fan - Ảnh 2 
Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình Triệu Lộ Tư mặc váy đỏ cực quyến rũ tiếp tục gây 'đốn tim' fan - Ảnh 3

Hình ảnh mặc váy đỏ của Triệu Lộ Tư tiếp tục "đốn tim" netizen - Ảnh: Internet

Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tác phẩm truyện cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói. Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình Triệu Lộ Tư mặc váy đỏ cực quyến rũ tiếp tục gây 'đốn tim' fan - Ảnh 4
Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính - Ảnh: Internet

Sau này Đoàn Gia Hứa tốt nghiệp đại học, đến một nơi khác làm việc, hiểu lầm chồng chất cộng với khoảng cách khiến mối quan hệ của họ rạn nứt, Tang Trĩ ôm mối tình đơn phương giấu chặt trong lòng. Mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu lại khi Tang Trĩ thi vào trường đại học Nghi Hà nơi Đoàn Gia Hứa sống và làm việc. Tại đây hai người trải qua nhiều việc dần hiểu nhau hơn, tình cảm được nhen nhóm và đơm hoa kết trái.

Sau khi được công chúng yêu mến và đón nhận nồng nhiệt hơn qua vai diễn Trình Thiếu Thương (Niệu Niệu) trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đang dần thay đổi cách nhìn của khán giả đối với khả năng diễn xuất của mình.

Vụng Trộm Không Thể Giấu: Tạo hình Triệu Lộ Tư mặc váy đỏ cực quyến rũ tiếp tục gây 'đốn tim' fan - Ảnh 5
Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Bước ngoặt thành công cải thiện và thay đổi hình ảnh của Triệu Lộ Tư đã giúp ích cho sự nghiệp thăng tiến của cô nàng. Nếu như Triệu Lộ Tư có cơ hội được tham gia vào các tác phẩm phim ảnh chiếu đài thì sẽ càng dễ dàng có thêm khả năng đưa tên tuổi lên vị trí cao hơn trong giới giải trí Hoa ngữ.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư vẫn đang có hai tựa phim chờ lên sóng là Hồ Đồng và Hậu Lãng. Bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đang trong quá trình quay, đây là dự án phim chuyển thể nằm trong số những tác phẩm được mong đợi nhất trong cộng đồng mọt phim.

 

Bị anti-fan gọi 'trà xanh' trên sóng livestream, Triệu Lộ Tư bất ngờ có màn 'đáp trả' cực chất chứng minh EQ đỉnh cao

Bị anti-fan gọi 'trà xanh' trên sóng livestream, Triệu Lộ Tư bất ngờ có màn 'đáp trả' cực chất chứng minh EQ đỉnh cao

Khi Triệu Lộ Tư đang livestream và giao lưu vui vẻ với fan thì nữ diễn viên nhận được bình luận khiếm nhã với nội dung: “Green tea”, ám chỉ Triệu Lộ Tư là trà xanh. Ngay sau đó, mỹ nhân họ Triệu đã có màn đáp trả cực chất khiến các netizen gật gù thán phục.

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