Yoona (SNSD) bị đồn hẹn hò, công ty lên tiếng đính chính: 'Tin hẹn hò không đúng sự thật'

Sao quốc tế 03/07/2023 22:56

Cả hai công ty quản lý nghệ sĩ đều phủ nhận tin đồn.

Nguồn tin từ News1 hôm 3/7, YoonA và Junho hẹn hò trước khi họ bắt đầu quay bộ phim truyền hình hài lãng mạn của đài JTBC, King the Land. Một số tin đồn cho hay hai người đóng phim cùng nhau để tiện "phim giả tình thật". Hiện tại, bộ phim đạt thành tích tốt về tỷ suất người xem.

Yoona (SNSD) bị đồn hẹn hò, công ty lên tiếng đính chính: 'Tin hẹn hò không đúng sự thật' - Ảnh 1
Cặp đôi có màn hợp tác ăn ý khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. 

Ngay sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, công ty quản lý của 2 ngôi sao đã lên tiếng: "Lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy tin này, hiện đang xác nhận". Đến nay, đại diện từ SM Entertainment đã trả lời truyền thông Hàn Quốc: "Hai người họ rất thân thiết, nhưng tin hẹn hò không đúng sự thật". Netizen khắp nơi không khỏi "tiếc hùi hụi" 1 cặp đôi màn ảnh rất ăn ý và xứng đôi.

Yoona (SNSD) bị đồn hẹn hò, công ty lên tiếng đính chính: 'Tin hẹn hò không đúng sự thật' - Ảnh 2
Yoona và Junho nhiều lần hợp tác thành công trước đó.

 Yoona là thành viên của nhóm SNSD và là gương mặt "đình đám" trong giới nghệ sĩ thế hệ 9X của Hàn Quốc. Cô hoạt động trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Từ năm 2007, cô dần giảm bớt hoạt động ca hát, chuyển hướng thử sức trong lĩnh vực diễn xuất và gặt hái một số thành công.

Yoona (SNSD) bị đồn hẹn hò, công ty lên tiếng đính chính: 'Tin hẹn hò không đúng sự thật' - Ảnh 3
Cặp đôi được bị phát hiện diện đồ đôi ra sân bay. 

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh ngày càng nở rộ, Yoona còn được mệnh danh là "nữ hoàng quảng cáo" tại Hàn Quốc khi được chọn làm gương mặt đại diện cho hơn 40 thương hiệu thời trang. Năm 2021, trang SCMP đưa Yoona vào danh sách 7 nữ nghệ sĩ có thu nhập cao nhất làng nhạc xứ Hàn.

Yoona (SNSD) bị đồn hẹn hò, công ty lên tiếng đính chính: 'Tin hẹn hò không đúng sự thật' - Ảnh 4
Cả 2 thực tế chỉ là đồng nghiệp thân thiết trong nghề. 

Junho là thành viên của nhóm nhạc thần tượng 2PM. Anh được xem là thành viên đa năng nhất nhóm khi có thể hát, sáng tác nhạc và đóng phim. Sau khi nhóm 2PM ít hoạt động ca hát, Junho chuyển sang đóng phim. Hơn 10 năm qua, anh tham gia nhiều bộ phim khác nhau và để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ.

Yoona (SNSD) bị đồn hẹn hò, công ty lên tiếng đính chính: 'Tin hẹn hò không đúng sự thật' - Ảnh 5

Cặp đôi hợp tác ăn ý trên cả sân khấu ca nhạc và màn ảnh.

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