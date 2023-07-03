Yoona (SNSD) bị đồn hẹn hò, công ty lên tiếng đính chính: 'Tin hẹn hò không đúng sự thật'

Cả hai công ty quản lý nghệ sĩ đều phủ nhận tin đồn.
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Nguồn tin từ News1 hôm 3/7, YoonA và Junho hẹn hò trước khi họ bắt đầu quay bộ phim truyền hình hài lãng mạn của đài JTBC, King the Land. Một số tin đồn cho hay hai người đóng phim cùng nhau để tiện "phim giả tình thật". Hiện tại, bộ phim đạt thành tích tốt về tỷ suất người xem.
Ngay sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, công ty quản lý của 2 ngôi sao đã lên tiếng: "Lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy tin này, hiện đang xác nhận". Đến nay, đại diện từ SM Entertainment đã trả lời truyền thông Hàn Quốc: "Hai người họ rất thân thiết, nhưng tin hẹn hò không đúng sự thật". Netizen khắp nơi không khỏi "tiếc hùi hụi" 1 cặp đôi màn ảnh rất ăn ý và xứng đôi.
Yoona là thành viên của nhóm SNSD và là gương mặt "đình đám" trong giới nghệ sĩ thế hệ 9X của Hàn Quốc. Cô hoạt động trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Từ năm 2007, cô dần giảm bớt hoạt động ca hát, chuyển hướng thử sức trong lĩnh vực diễn xuất và gặt hái một số thành công.
Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh ngày càng nở rộ, Yoona còn được mệnh danh là "nữ hoàng quảng cáo" tại Hàn Quốc khi được chọn làm gương mặt đại diện cho hơn 40 thương hiệu thời trang. Năm 2021, trang SCMP đưa Yoona vào danh sách 7 nữ nghệ sĩ có thu nhập cao nhất làng nhạc xứ Hàn.
Junho là thành viên của nhóm nhạc thần tượng 2PM. Anh được xem là thành viên đa năng nhất nhóm khi có thể hát, sáng tác nhạc và đóng phim. Sau khi nhóm 2PM ít hoạt động ca hát, Junho chuyển sang đóng phim. Hơn 10 năm qua, anh tham gia nhiều bộ phim khác nhau và để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ.