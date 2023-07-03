Yoona (SNSD) bị đồn hẹn hò, công ty lên tiếng đính chính: 'Tin hẹn hò không đúng sự thật'

Nguồn tin từ News1 hôm 3/7, YoonA và Junho hẹn hò trước khi họ bắt đầu quay bộ phim truyền hình hài lãng mạn của đài JTBC, King the Land. Một số tin đồn cho hay hai người đóng phim cùng nhau để tiện "phim giả tình thật". Hiện tại, bộ phim đạt thành tích tốt về tỷ suất người xem.

Cặp đôi có màn hợp tác ăn ý khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, công ty quản lý của 2 ngôi sao đã lên tiếng: "Lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy tin này, hiện đang xác nhận". Đến nay, đại diện từ SM Entertainment đã trả lời truyền thông Hàn Quốc: "Hai người họ rất thân thiết, nhưng tin hẹn hò không đúng sự thật". Netizen khắp nơi không khỏi "tiếc hùi hụi" 1 cặp đôi màn ảnh rất ăn ý và xứng đôi.