Lý Băng Băng thường xuyên ăn rau luộc 3 bữa một ngày để giữ dáng

"Bạn chỉ cần đun sôi nước và bạn có thể có nước nóng bất kể bạn ở đâu" - cô nói, sau đó hỏi người hâm mộ của mình: "Có ai thích ăn thức ăn với hương vị nguyên bản giống như tôi không?".

Trong một vlog gần đây được chia sẻ trên Douyin, Lý Băng Băng tiết lộ rằng cô thường xuyên ăn rau trần trong nước nóng ba bữa một ngày.

Khi được hỏi làm cách nào để Lý Băng Băng có thể ăn mãi những món nhạt nhẽo như vậy mà không cần nêm nêm chút gia vị nào, cô trả lời: "Tôi ăn bằng chánh niệm", ý muốn nói hướng sự tập trung vào thức ăn trên đĩa và trong miệng, toàn tâm cảm nhận món ăn.

"Tôi nghĩ đây là cách ăn uống lành mạnh nhất" - Lý Băng Băng nói tiếp - "Nó giúp duy trì vóc dáng của bạn. Tôi cũng thích cắt nhỏ thức ăn của mình và chỉ cần thêm một ít nước nóng vào. Tôi nghĩ món này rất ngon vì bạn có thể nếm hương vị nguyên bản của rau".

Bên cạnh những ý kiến tỏ ra thán phục sự kiên định, kỷ luật của Lý Băng Băng, cũng có một số người cho rằng không nhất thiết phải khắt khe với cơ thể như vậy.

Lý Băng Băng rất coi trọng chuyện ăn uống hàng ngày để chăm sóc sức khỏe bản thân. "Tôi luôn luộc rau trong nước, chưa bao giờ chiên ngập dầu", cô tiết lộ thói quen ăn uống ít dầu mỡ, gia vị.

Người đẹp 7X cũng từng khuyên mọi người nên ăn nhiều thực phẩm màu đỏ như bắp cải đỏ, thanh long, cà chua, ớt chuông, trà hoa hồng... Những thực phẩm này giàu dinh dưỡng, chất chống oxy hóa có lợi cho làn da, vóc dáng. Mỗi ngày, Lý Băng Băng còn ăn 5-6 thìa chanh leo. Cô chuộng loại quả này bởi chúng chứa nhiều vitamin C, carotene có khả năng làm chậm lão hóa da và cải thiện tình trạng mất ngủ cho nữ diễn viên.

Ngoài ăn chay, Lý Băng Băng còn duy trì mẹo ăn uống: Không bao giờ ăn no. Điều này giúp bụng cô luôn phẳng, tránh tích mỡ bụng cũng như gây áp lực khó chịu cho vùng bụng.

Bên cạnh đó, người đẹp cũng không bao giờ để mình bị quá đói, để bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Ăn uống điều độ với việc ăn chay kết hợp chia nhỏ bữa ăn giúp người đẹp kiểm soát vòng eo hiệu quả, luôn có được eo thon dáng xinh.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Lý Băng Băng thường giữ thói quen đốt tinh dầu thơm trong phòng, kết hợp tắm bằng sữa để chăm sóc làn da thêm mịn màng, đồng thời giúp cơ thể hết mệt mỏi. Đây chính là bí quyết hàng đầu giúp người đẹp hết mệt mỏi sau ngày dài lao động, đồng thời tạo tiền đề cho một giấc ngủ ngon, giúp dưỡng nhan và giữ dáng hiệu quả hơn.

Sinh năm 1973, Lý Băng Băng hiện nay vẫn là một trong những minh tinh đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim hành động ăn khách trong nước và quốc tế như Bao Công, Tuyết hoa bí phiến, Vệ binh ngôi mộ cổ, Vùng đất quỷ dữ, Vua Kung fu, Phong thanh...

Những năm gần đây, cô thi thoảng tham gia sự kiện, chụp ảnh thời trang, chỉ nhận những việc "không thể từ chối". Cô kín tiếng về chuyện tình cảm kể từ khi chia tay doanh nhân Hứa Văn Nam.