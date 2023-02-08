Tài tử Trương Trí Lâm dính tin đồn dự tiệc cùng phú bà vì tiền

Sao quốc tế 08/02/2023 16:52

Hình ảnh Trương Trí Lâm xuất hiện trong bữa tiệc cùng nhiều phụ nữ trung niên thu hút sự chú ý.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video ngắn, ghi lại hình ảnh Trương Trí Lâm đang tham dự một bữa tiệc. Đáng chú ý xung quanh anh hầu hết đều là những phụ nữ trung niên.

Tài tử Trương Trí Lâm dính tin đồn dự tiệc cùng phú bà vì tiền - Ảnh 1
Tài tử Trương Trí Lâm dính tin đồn dự tiệc cùng phú bà vì tiền - Ảnh 2
Tài tử Trương Trí Lâm dính tin đồn dự tiệc cùng phú bà vì tiền - Ảnh 3
Tài tử Trương Trí Lâm dính tin đồn dự tiệc cùng phú bà vì tiền - Ảnh 4

Hình ảnh Trương Trí Lâm thoải mái ca hát, khoác tay với những người phụ nữ khiến nam tài tử vướng tin đồn tiêu cực về đời tư. Nhiều người chỉ trích anh tiệc tùng cùng các phú bà để đổi lấy tiền bạc.

Ngay sau đó, phía người hâm mộ Trương Trí Lâm đã lên tiếng thanh minh cho nam diễn viên.

Được biết, người phụ nữ váy hoa trắng trong ảnh là nhà phân phối của thương hiệu đồng hồ cao cấp Franck Muller ở Hong Kong, trong khi đó Trương Trí Lâm là người đại diện cho hãng Việc anh tham gia một buổi tiệc của hãng không phải là điều đáng gây tranh cãi.

Tài tử Trương Trí Lâm dính tin đồn dự tiệc cùng phú bà vì tiền - Ảnh 5

Cư dân mạng cũng phát hiện vợ chồng Trương Trí Lâm nhiều lần chụp ảnh cùng người phụ nữ này, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai bên. 

Trương Trí Lâm sinh năm 1971, anh gia nhập làng giải trí năm 20 tuổi. Tài tử sớm nổi tiếng qua vai Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu 1994 cùng các phim Đường về hạnh phúc, Bao la vùng trời, Đội chống tham nhũng... Trí Lâm là một trong những nam diễn viên giữ phong độ nghề tốt với tên tuổi, danh tiếng hàng đầu hiện nay.

Tài tử Trương Trí Lâm dính tin đồn dự tiệc cùng phú bà vì tiền - Ảnh 6

Trương Trí Lâm kết hôn với Viên Vịnh Nghi vào năm 2001 và có với nhau một cậu con trai năm nay 16 tuổi. Đôi vợ chồng hiện là một trong những nghệ sĩ gốc Hong Kong được chào đón như sao hạng A tại thị trường Trung Quốc. Gắn bó bên nhau hơn 30 năm, Trương Trí Lâm vẫn nắm tay vợ như ngày đầu. Tài tử TVB chia sẻ: "Tôi cảm thấy đó như một thói quen. Khi đi cạnh nhau, tôi thường tự phát nắm tay cô ấy từ phía sau".

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Từ khóa:   Trương Trí Lâm Viên Vịnh Nghi TVB sao Hong Kong sao Hoa ngữ

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