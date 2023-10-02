'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đón tuổi mới bên ông xã và 3 ái nữ

Ngày 1/10, nữ diễn viên Lê Tư đã đăng tải ảnh chụp cùng ba cô con gái và chồng doanh nhân Mã Đình Cường, tuy nhiên cô cũng che mặt các bé để bảo vệ sự riêng tư của con. 'Đệ nhất mỹ nhân TVB' vui vẻ chia sẻ: "Hôm nay là sinh nhật của tôi, ngày 1/10. Trước đây, sinh nhật thường là bữa tiệc sôi động với tất cả bạn bè, nhưng năm nay, tôi chọn cách đơn giản là dành cho gia đình, cảm xúc được mang lại cũng vui vẻ và hài lòng không kém".

Ngày 1/10, nữ diễn viên Lê Tư đã đăng tải ảnh chụp cùng ba cô con gái và chồng doanh nhân Mã Đình Cường.

Khán giả đặc biệt quan tâm đến khoảnh khắc Lê Tư chung khung hình với 3 cô con gái.

Lê Tư cũng bày tỏ rất biết ơn gia đình đã tổ chức sinh nhật, cũng như dành cho cô những món quà bất ngờ. Ngoài ra, cô còn nhận được nhiều quà, lời chúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Đáng chú ý, trong số các hình ảnh được đăng tải, khán giả đặc biệt quan tâm đến khoảnh khắc Lê Tư chung khung hình với 3 cô con gái. Vóc dáng cao ráo nổi bật của 3 ái nữ nhà “đệ nhất mỹ nhân TVB” lập tức trở thành chủ đề được công chúng thảo luận sôi nổi.