'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư đón tuổi mới bên ông xã và 3 ái nữ

Diễn viên Lê Tư vừa đón tuổi mới ngập tràn niềm vui bên chồng và 3 cô con gái.
- 'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư xinh đẹp đến nhường nào mà đến Trương Bá Chi cũng phải chào thua
- Hôn nhân của Lê Tư và người chồng doanh nhân: 14 năm vẫn yêu nhau như thuở ban đầu
Ngày 1/10, nữ diễn viên Lê Tư đã đăng tải ảnh chụp cùng ba cô con gái và chồng doanh nhân Mã Đình Cường, tuy nhiên cô cũng che mặt các bé để bảo vệ sự riêng tư của con. 'Đệ nhất mỹ nhân TVB' vui vẻ chia sẻ: "Hôm nay là sinh nhật của tôi, ngày 1/10. Trước đây, sinh nhật thường là bữa tiệc sôi động với tất cả bạn bè, nhưng năm nay, tôi chọn cách đơn giản là dành cho gia đình, cảm xúc được mang lại cũng vui vẻ và hài lòng không kém".
Lê Tư cũng bày tỏ rất biết ơn gia đình đã tổ chức sinh nhật, cũng như dành cho cô những món quà bất ngờ. Ngoài ra, cô còn nhận được nhiều quà, lời chúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Đáng chú ý, trong số các hình ảnh được đăng tải, khán giả đặc biệt quan tâm đến khoảnh khắc Lê Tư chung khung hình với 3 cô con gái. Vóc dáng cao ráo nổi bật của 3 ái nữ nhà “đệ nhất mỹ nhân TVB” lập tức trở thành chủ đề được công chúng thảo luận sôi nổi.
Lê Tư sinh năm 1971, là một trong số ít những minh tinh tài sắc vẹn toàn gắn bó với TVB ở giai đoạn hoàng kim của màn ảnh Hong Kong. Cô nổi tiếng qua các bộ phim TVB như Thâm Cung Nội Chiến, Bão Cát, Lò Võ Thiếu Lâm, Lục Tiểu Phụng 2... Từ khi gia nhập làng giải trí, Lê Tư dần trở thành biểu tượng nhan sắc Hong Kong thập niên 1990.
Nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Mã Đình Cường năm 2009, có cặp sinh đôi năm 2010 và sinh con gái út hai năm sau đó. Dù đã rút lui khỏi giới giải trí hơn 10 năm nhưng danh tiếng của Lê Tư chưa hề bị mai một. Cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Trung Quốc và cả châu Á. Dù bước sang tuổi trung niên, cuộc sống của Lê Tư luôn năng động và nhiều màu sắc.