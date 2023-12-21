Ngày 20/12 vừa qua, diễn viên Lê Tư đăng ảnh sinh nhật em trai trên trang cá nhân với nội dung: 'Chúc mừng em trai yêu quý'. Cớ thể thấy, trong loạt ảnh, em trai Lê Tư đã có thể đứng dậy và vận động đơn giản.

Lê Tư sinh năm 1971 trong một gia đình "nhà nòi", có ông nội là đạo diễn Lê Dân Vỹ nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong, các cô, bác đều là diễn viên. Cô từng là một trong các hoa đán đình đám nhất TVB, góp mặt trong các bộ phim nổi tiếng như Thâm Cung Nội Chiến, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Thiên Luân,...Hiện tại, nữ diễn viên có cuộc sống hạnh phúc bên viên mãn bên ông xã và 3 cô công chúa.

Lê Tư hơn em trai 3 tuổi và tình cảm của 2 chị em vốn vô cùng thắm thiết. Em trai cô đã thi đỗ vào học viện y và sang Anh du học 1 thời gian, lấy được tấm bằng thạc sỹ về da liễu. Năm 2005, Lê Anh trở lại Hong Kong, mở một trung tâm chăm sóc da ở Vịnh Đồng La. Tuy nhiên, một tai nạn xe cộ đã xảy ra năm 2007 khiến cho Lê Anh bị thương rất nặng, não bị tổn thương và suýt nữa trở thành người thực vật.

Lê Tư hơn em trai 3 tuổi và tình cảm của 2 chị em vốn vô cùng thắm thiết.

Một tai nạn xe cộ đã xảy ra năm 2007 khiến cho Lê Anh bị thương rất nặng

Năm 2008, Lê Tư tuyên bố rời khỏi giới giải trí, tiếp nhận trung tâm chăm sóc da của em trai. Nhờ gia đình đã tận tâm tận lực chăm sóc Lê Anh trong nhiều năm liền, mời những nhà trị liệu vật lý tốt nhất, những chuyên gia trị liệu ngôn ngữ để Lê Anh có thể sớm khôi phục. Năm ngoái, Lê Anh vẫn còn phải ngồi xe lăn để di chuyển nhưng giờ đây, anh đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.