Không những vậy, người hâm mộ nữ diễn viên cũng để lại nhiều bình luận dưới các bài đăng của Huỳnh Hiểu Minh. Được biết, công ty của Huỳnh Hiểu Minh là nhà sản xuất phim “Mộ Tư Từ", nên fan Nhiệt Ba đã “cầu cứu" đến cả Huỳnh Hiểu Minh để mong Nhiệt Ba được chăm chút hơn về tạo hình.

Bên cạnh đó, fan của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng "tràn" vào studio của Trương Vân Long mong nam diễn viên giúp đỡ Mộ Từ Từ, yêu cầu đoàn phim ngừng quay để chỉnh đốn và chỉnh sửa tạo hình của nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba. Sau đó, studio Trương Vân Long đã xóa bỏ nhiều bình luận của fan Địch Lệ Nhiệt Ba và chặn.

Song, cũng có ý kiến cho rằng, điều quan trọng nhất là nội dung kịch bản phim và khả năng diễn xuất của các diễn viên, còn vấn đề trang phục, tạo hình chỉ là yếu tố xếp sau. Không thể chỉ vì tạo hình của một diễn viên mà gây ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, cũng như gây ảnh hưởng đến các nghệ sĩ khác.

“Mộ Tư Từ” là dự án được nền tảng Tencent Video đầu tư lớn, chuyển thể từ tiểu thuyết “Bạch nhật đề đăng” của tác giả Lê Thanh Nhiên và do đạo diễn Tần Trăn của "Trường tương tư" chỉ đạo. Phim do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính, cùng sự tham gia của dàn diễn viên Ngụy Triết Minh, Trương Lệ, Cao Hàn, Triệu Dịch Khâm, Dương Hật Tử, An Duyệt Khê, Phó Bạc Hàm…

“Mộ Tư Từ” xoay quanh câu chuyện của nữ quỷ vương Hạ Tư Mộ (Địch Lệ Nhiệt Ba) và tướng quân trẻ tuổi Đoạn Tư (Trần Phi Vũ). Trong một ngày nghỉ ngơi, Hạ Tư Mộ đang tìm kiếm thức ăn thì vô tình gặp tướng quân Đoạn Tư. Cả hai thăm dò, tìm hiểu được quá khứ, chí hướng và cuộc sống của đối phương. Dù gặp rào cản tuổi tác (một người phàm tuổi thọ chỉ trăm năm và nữ quỷ sống đến 400 tuổi vẫn là thiếu nữ), nhưng họ vẫn dùng tình yêu của mình để đi ngược lại dòng chảy thời gian.