Học ngay cách làm mực hấp bia thơm ngon và cực kỳ hấp dẫn

Món mực hấp bia không hề còn bị tanh một chút nào. Bia hấp với mực rất phù hợp. Vị của bia cực kỳ phù hợp với vị ngọt ngào của mực. Cái hay của món mực hấp bia chính là sự thơm ngon và bổ dưỡng khi giữ được cho mực không ra nước.

Mực hấp bia sả không chỉ đơn giản là một món ăn ngon, mà còn là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cả gia đình thưởng thức dịp cuối tuần. Bạn có thể yên tâm bởi món mực hấp bia này sử dụng lượng bia vừa phải, không chỉ ngon mà còn tốt cho hệ tiêu hóa.

Để thực sự tận dụng được lợi ích này, bạn cần nắm được những bí quyết nấu ăn riêng. Phải biết chọn loại bia phù hợp để hấp với mực. Cùng đó, bạn cần nắm một số mẹo sơ chế, tẩm ướp để món mực hấp giữ được độ giòn sừng sực mà không bị hôi tanh.

Tuy rằng cách làm mực hấp bia thật đơn giản, dễ chế biến, nhưng để món ăn này ngon nhất, bạn cần đặc biệt lưu ý bước lựa chọn nguyên liệu. Không chỉ chọn mua những con mực tươi, sống, chắc thịt, mà cũng phải lưu ý lựa chọn loại bia được sản xuất 100% từ lúa mạch nữa. Có như vậy, mực hấp bia không chỉ là một món ăn ngon cuối tuần hấp dẫn, mà còn là một nguồn cung cấp dinh dưỡng toàn diện cho cả gia đình.

I. Hướng dẫn làm mực ống tươi hấp bia sả ngon

Trước tiên, bạn cần chọn nguyên liệu thật tươi, còn sống để làm mực hấp bia đạt độ thơm ngon và giòn nhất. Tùy khả năng, bạn có thể mua mực ống để làm món này. Hoặc, lựa chọn mực nang, mực lá,… đều được.

1.1. Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 5 con mực ống tươi đã làm sạch

- 1 lon bia làm từ lúa mạch

- Hạt tiêu đen

- 3 gốc sả tươi dài khoảng 6 cm

- 2 trái ớt tươi

- 1 miếng gừng cỡ ngón út đã được gọt vỏ

- Gia vị: nước mắm ngon, bột canh

- Nồi hấp

Cần chọn nguyên liệu thật tươi, còn sống để làm mực hấp bia đạt độ thơm ngon và giòn nhất

1.2 Sơ chế nguyên liệu

Dùng dao khứa các đường nhẹ ngang thân mực, để khi hấp chín, mực sẽ có tạo hình đẹp mắt. Sau đó, cho mực vào tô sạch, thêm 1 thìa cà phê bột canh vào, xát đều để ướp gia vị. Mực đã có sẵn vị mặn biển nên bạn không cần nêm gia vị nhiều nhé.

Rửa lại mực tươi với giấm hoặc rượu trắng sau khi làm sạch. Những chất này sẽ giúp đánh bay mùi hôi tanh hải sản, thịt sống cực kỳ hữu hiệu. Hoặc có thể dùng gừng để khử mùi mực. Sau đó, nhớ xả mực dưới vòi nước lạnh cho sạch mùi và độ nhớt.

Dùng dao khứa các đường nhẹ ngang thân mực, để khi hấp chín, mực sẽ có tạo hình đẹp mắt

Tiếp theo, cắt sả thành khúc nhỏ hơn, đập dập, cho vào tô mực, cùng với gừng băm, trộn đều. Ướp mực khoảng 15 phút trước khi hấp để khử mùi tanh hiệu quả.

Ướp mực ống tươi với gừng sả, bột canh ít nhất 15 phút

1.3 Cách hấp mực ống tươi với bia gừng sả thơm ngon

Cho nước vào nửa nồi hấp, đun sôi. Cho khay hấp vào trong nồi và chế hết lon bia đã chuẩn bị vào dưới đáy nồi.

Lần lượt xếp mực ướp gừng sả lên dĩa chịu nhiệt, cho lên khay hấp, đậy nắp nồi lại.

Sau khoảng 7 đến 10 phút hấp mực trên lửa là mực đã chín đều. Tránh nấu mực quá chín để còn giữ lại độ giòn sần sật của mực.

Lần lượt xếp mực ướp gừng sả lên dĩa chịu nhiệt, cho lên khay hấp, đậy nắp nồi lại

Gắp mực hấp chín ra dĩa, trang trí với dưa leo thái lát và cà rốt hoặc cà chua tỉa hoa cho đẹp mắt. Pha một chén nước mắm cùng ớt xắt, ít gừng băm chấm kèm mực hấp là đảm bảo ngon ngây ngất.

1.4 Cách làm nước sốt chấm ăn kèm mực hấp bia

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả ớt tươi băm nhỏ; nửa củ gừng gọt vỏ; nước cốt nửa quả chanh tươi; 1 muỗng canh nước mắm ngon; 1 thìa cà phê đường trắng; 1/2 thìa cà phê bột ngọt.

Cách pha nước mắm gừng ngon chấm mực hấp:

Cho toàn bộ gia vị (trừ ớt và gừng) đã chuẩn bị vào chén nhỏ, khuấy đều cho hòa tan. Nêm nếm lại cho nước mắm vừa miệng. Cuối cùng, cho thêm ớt băm và gừng băm vào, khuấy đều để chúng nổi lên trên đẹp mắt.

Pha một chén nước mắm cùng ớt xắt, ít gừng băm chấm kèm mực hấp là đảm bảo ngon ngây ngất

2. Cách làm món mực ướp sa tế nướng đá hấp bia lạ miệng

2.1 Nguyên liệu

1 kí mực ống tươi đã sơ chế sạch, để ráo nước

Ướp mực: 20 gram tỏi băm; 20 gram hành khô băm; 5 gram ớt hiểm băm; 50 gram ớt sa tế

1 lon bia 350 ml

Dụng cụ: nồi đất (hoặc nồi gang, nồi inox dày có thể giữ nhiệt); 5 – 6 viên đá cuội to bằng 3 ngón tay đã được nướng thật nóng (Để giữ được nhiệt độ bạn nên đợi đến khi nướng mực mới làm nóng đá)

2.2 Cách làm mực sa tế nướng đá hấp với bia

Cho các gia vị ướp vào trộn mực tươi và để khoảng 15 phút cho thấm.

Cho các gia vị ướp vào trộn mực tươi và để khoảng 15 phút cho thấm

Làm nóng đá cuội, gắp vào nồi đất, xếp quanh đáy nồi. Xếp mực ống đã ướp gia vị cho lên đá cuội. Rưới hết phần sốt ướp lên trên.

Rót bia vào đáy nồi đất, rồi đậy nắp nồi lại ủ khoảng 10 phút.

Xếp mực ống đã ướp gia vị cho lên đá cuội và rưới hết phần sốt ướp lên trên

Sau khi tiến hành ủ xong, mở nắp nồi ra bạn sẽ thấy bia được nấu sôi nhờ sức nóng từ đá cuội. Mực ống đã thấm gia vị chín nhờ hơi nóng từ bia phả lên. Thật hấp dẫn, đúng không nào! Cuối tuần này, hãy thử thực hiện ngay để trải nghiệm hương vị nhé.

Mực ống đã thấm gia vị chín nhờ hơi nóng từ bia phả lên

3. Cách làm mực nhồi thịt hấp bia tại nhà

3.1 Nguyên liệu

Nửa ký mực ống tươi đã sơ chế sạch (cắt để riêng đầu mực và thân mực qua một bên)

300 gram thịt heo xay

10 gram nấm hương (ngâm nước ấm, rửa sạch, băm nhỏ)

10 gram nấm mộc nhĩ (sơ chế như nấm hương)

20 gram lạp xưởng thái nhuyễn

2 thìa cà phê hành lá cắt nhỏ

Gia vị ướp thịt nhồi: 1/2 thìa cà phê muối, 1/2 thìa cà phê tiêu xay, 1/2 thìa cà phê đường trắng

Các que tăm nhọn

2 lon bia

3.2 Cách nấu món mực tươi nhồi thịt hấp bia tại nhà

Băm nhỏ đầu mực, cho vào tô sạch. Cho nấm hương, nấm mộc nhĩ, lạp xưởng, thịt heo xay, hành lá cùng gia vị ướp vào, trộn thật đều lên. Ướp chả thịt mực.

Sau khoảng 15 phút tẩm ướp, múc phần nhân thịt heo vào bên trong ống mực để lấp gần đầy. Dùng tăm nhọn xiên trên đầu ống mực để cố định phần nhân thịt bên trong.

Cái hay của món mực hấp bia chính là sự thơm ngon và bổ dưỡng khi giữ được cho mực không ra nước

Chế bia vào nồi hấp, đun cho sôi. Tiếp theo, cho dĩa mực nhồi thịt lên dĩa, đặt vào khay hấp, đậy nắp lại.

Sau khoảng 15 phút hấp mực với mức lửa hơi to mực đã chín đều từ trong nhân thịt ra ngoài. Mực chín, bạn gắp ra, thái thành các khoanh tròn nhỏ vừa ăn.

Chế bia vào nồi hấp, đun cho sôi rồi cho dĩa mực nhồi thịt lên dĩa, đặt vào khay hấp, đậy nắp lại

Dùng kèm mực nhồi thịt hấp bia với tương ớt chua ngọt. Thay vì hấp mực, bạn có thể làm mực nhồi thịt chiên sốt mắm theo khẩu vị nhé.

Mực hấp bia không chỉ là một món ăn ngon cuối tuần hấp dẫn, mà còn là một nguồn cung cấp dinh dưỡng toàn diện cho cả gia đình

* Mẹo chọn bia hấp với mực thơm ngon

Các món hấp như hải sản, thịt hấp với bia là một trong những món ngon thường xuất hiện trong thực đơn nhiều nhà hàng nổi tiếng.

Bên cạnh mực hấp bia, bạn có thể hấp gà với bia, làm tôm hấp bia, hoặc thậm chí nấu món cá hấp bia tùy theo khẩu vị.

Lựa chọn loại bia chất lượng sẽ giúp bạn làm được món hấp giữ được nhiều lượng dinh dưỡng nhất

Lựa chọn loại bia chất lượng sẽ giúp bạn làm được món hấp giữ được nhiều lượng dinh dưỡng nhất. Tốt nhất là nên lựa chọn loại bia được sản xuất hoàn toàn bằng lúa mạch. Với nguyên liệu này, món hấp sẽ giữ được hương vị thơm ngon nhất. Hơn nữa, bia lúa mạch còn rất tốt cho sức khỏe. Kể cả với trẻ con hay người lớn thì vẫn có thể dùng món ngon này được.

4. Cách làm mực hấp sả

4.1 Nguyên liệu làm mực hấp sả

- Mực trứng: 1kg

- Sả: 3 củ

- Lá chanh: 5 - 7 lá

- Chanh: 1 quả

- Tiêu: 1 thìa cafe

- Muối, bột canh.

4.2 Các bước thực hiện món mực hấp sả

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Dùng dao cắt bỏ hết phần mắt mực, sống lưng của mực tươi. Bỏ hết phần lớp da nhớt bao bên ngoài đi. Loại hết ruột và túi thức ăn trong thân mực rồi rửa sao cho sạch.

Loại hết ruột và túi thức ăn trong thân mực rồi rửa sao cho sạch

Sau đó, rửa mực qua rượu trắng để giảm bớt mùi tanh rồi để ráo, cũng có thể thay thế rượu trắng bằng 1 ít gừng băm nhuyễn bóp kỹ với mực, sau đó xả lại một vài lần với nước sạch.

Rửa sạch hành lá và cắt khúc 5cm. Cắt sả thành khúc 5cm và đập dập, gừng gọt vỏ và rửa sạch rồi thái chỉ. Ướp mực với 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối, gừng, hành, sả đã sơ chế rồi trộn đều cho mực thấm đều gia vị.

Ứớp mực với 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối, gừng, hành, sả đã sơ chế rồi trộn đều cho mực thấm đều gia vị

Bước 2: Hấp mực

Đặt nồi nước cách thủy lên bếp, cho củ sả và lá chanh vào hấp trước khoảng 3 phút cho bốc mùi thơm.

Chờ cho đến khi nước sôi già, sả và lá chanh bốc mùi thơm ngào ngạt, bạn trộn chung mực với gừng, sả, ớt, hành đã thái trước đó và xếp vào đĩa hay bát hấp. Bí quyết để không mất đi chất dinh dưỡng cũng như độ giòn ngon của mực đó là chỉ nên hấp mực cách thủy trong khoảng thời gian 10 phút đến khi mực chín tới. Canh chừng tùy theo loại mực to hay nhỏ để mực vừa chín tới thì tắt bếp.

Để âm hơi thêm chừng 2 phút cho mực hút mùi thơm của lá chanh và sả thì cho mực ra đĩa. Mực chín tới độ giòn, dai cùng mùi thơm đặc trưng của sả và gừng.

Mực chín tới độ giòn, dai cùng mùi thơm đặc trưng của sả và gừng

5. Cách làm mực hấp lá ổi

5.1 Nguyên liệu làm mực hấp lá ổi

Mực tươi: 500g

Lá ổi: 15 lá

Sả: 3 nhánh

Gừng: 100g

Ớt: 1 trái

Bột ngọt: 1 muỗng

5.2 Cách thực hiện món mực hấp lá ổi

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Sau khi mua mực về, bạn sơ chế sạch, để ráo. Rửa sạch tất cả nguyên liệu rồi để cho ráo nước, lột vỏ và băm nhuyễn đối với gừng, xả, ớt.

Uớp mực với gừng, xả, ớt, 1 muỗng bột ngọt cùng với mực vào tô. Trộn đều hỗn hợp lên và để yên trong vòng 10 phút để mực thấm đều các gia vị.

Cạo bỏ lớp vỏ bên ngoài của sấu và cắt thành từng khoanh dài. Đun 30ml nước cho đến khi thấy nước sôi rồi thả sấu vào, nấu tới khi chín rồi dầm ra lấy nước cốt.

Cho Nước sấu đã nấu vào nồi khoảng 30 ml. Xếp lá ổi đã được rửa sạch xuống dưới phía đáy nồi. Xắt lát ớt, xếp đều trên bề mặt lá. Cứ 1 lớp lá ổi thì một lớp mực, xếp đều mực trên lá, rồi trải một lớp lá ổi trên mực.

Bước 2: Hấp mực

Hấp dĩa mực thường là trong khoảng 10 phút. Mực khá nhanh chín. Cách nhận biết đó là phần thân mực co lại, bắt đầu chuyển dần sang màu tím thẩm đó là mực chín.

Rửa sạch tất cả nguyên liệu rồi để cho ráo nước, lột vỏ và băm nhuyễn đối với gừng, xả, ớt

Dùng ngay món mực hấp lá ổi khi nóng, xếp ra đĩa rồi trang trí, có thêm chút nước chấm kèm theo như tương ớt hay nước chấm hải sản pha ớt xanh rất ngon và phù hợp khẩu vị.

Mực hấp lá ổi là món ăn tuy rất đơn giản, bình dị nhưng lại có một hương vị rất đặc biệt khó phai.

Thành phẩm món mực hấp lá ổi: Hương vị lạ miệng, thơm ngon đến khó cưỡng với miếng mực giòn ngọt hòa cùng vị chát của lá ổi.

Với các bước tiến hành vô cùng đơn giản, lại dễ làm, bạn có thể thay đổi khẩu vị cho món thực đơn thường ngày với công thức món mực hấp bia đơn giản vừa chia sẻ. Chỉ với vài mẹo nhỏ dưới đây, bạn sẽ có ngay món ngon để đãi tiệc hoặc đơn giản chỉ để chiêu đãi các thành viên trong gia đình sau một tuần dài học tập và lao động vất vả.

Chúc các bạn ngon miệng với cách làm món mực hấp bia với gừng sả thơm ngon khó cưỡng mà lại cực kỳ đơn giản!