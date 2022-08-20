Cách làm tôm chua Huế - món ăn tinh tế mang đậm vị Cố đô!

Tôm chua Huế hay mắm tôm chua Huế là một món ăn bình dị của người dân xứ Huế và cũng là đặc sản chỉ có tại địa phương này. Nói về nguồn gốc, chưa ai rõ món ăn ăn dân dã này ra đời khi nào, do ai làm. Chỉ biết rằng, ngay từ khi xuất hiện, loại mắm này đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi ở khắp xứ Huế và lan rộng ra khắp các miền của nước ta.

Mỗi khi nhắc đến ẩm thực Huế, sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu không nhớ đến một món ăn vừa ngon miệng lại cũng dễ “bén duyên” với khách thưởng ẩm: Tôm chua Huế …Món ăn dân dã không biết có tự bao giờ này đã gieo biết bao nhớ thương cho những người con xa xứ và những du khách may mắn được thử một lần. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về món tôm chua Huế trứ danh này nhé!

Cũng theo nhiều người, Tôm chua Huế là sự tổng hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa sự mát lành của con tôm hòa cùng vị cay nồng của gia vị, giữa sắc trắng của cơm nếp, màu vàng nhạt của măng, riềng, tỏi, màu đỏ của ớt và tôm chín với đủ các vị chua, cay, ngọt, bùi…, kết tinh thành một món ăn thể hiện trọn vẹn nét tinh tế, khiến bao người mê đắm của nền ẩm thực Cố đô.

Các nghệ nhân xưa nơi Cố đô đã dành hết tâm tư và sự nhiệt tình của mình từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến cho đến bảo quản, để có thể giữ được độ thơm ngon hoàn hảo của món tôm chua này. Họ cũng cần tính tới thời gian sử dụng. Nếu ăn quá sớm, mắm hãy còn tanh, chưa đủ ngấm. Nếu quá lâu thì tôm bị úng, quá mềm và quá chua. Chưa kể đến vụ mùa tôm, liều lượng gia vị. Với doanh nghiệp, đó còn là khẩu vị địa phương. Tóm lại là rất tỉ mỉ và đầy sự trân trọng.

Cũng bởi hương vị đặc trưng chua ngọt rất lạ miệng này, mắm tôm chua của Huế có thể kết hợp ăn cùng rất nhiều món ăn khác như cơm trắng, bánh chưng, bánh tét hoặc dùng làm nước chấm cho thịt luộc cũng rất ngon. Và cho đến tận hiện tại, món tôm chua này cũng là món ăn vào mỗi dịp đặc biệt của người Huế như lễ tết, tiếp đón khách,...và cũng là món ăn kèm bình dị mỗi ngày nữa.

Đọc đến đây, chắc hẳn rất nhiều chị em tò mò về hương vị hớp hồn bao thực khách của món tôm chua này rồi phải không?! Còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào chế biến món Tôm chua Huế chuẩn ngon như hương vị Cố đô tại nhà thôi nào!

Cách làm tôm chua Huế chuẩn đẹp - ngon tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu với sự kết hợp đầy độc lạ cho món tôm chua Huế!

Tôm thẻ 500 gr

Cơm nguội xay 1 chén (chén ăn cơm)

Mật ong 1 chén (chén ăn cơm)

Rượu 2 chén (chén ăn cơm)

Riềng 1 củ

Tỏi 1 củ

Ớt 10 trái

Nước mắm 2 chén (chén ăn cơm)

Đường 2 chén (chén ăn cơm)

Các bước tiến hành làm tôm chua Huế chuẩn vị

Bước 1: Sơ chế và ngâm tôm với rượu

Công đoạn làm sạch và sơ chế tôm đầy công phu!

- Đầu tiên, tôm mua về, bạn đem nhặt bỏ phần đầu, giữ nguyên phần đuôi rồi rửa sạch lại với nước và để cho ráo.

- Tiếp đó, bạn cho hết phần tôm mới được làm sạch vào tô lớn cùng với 2 chén rượu, rồi tiến hành ngâm trong vòng 1 tiếng.

- Cuối cùng, sau khi ngâm đủ giờ, bạn vớt tôm ra và mang đi phơi nắng thêm khoảng 3 tiếng để tôm khô ráo hoàn toàn là đã hoàn tất khâu chuẩn bị tôm rồi nhé.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Công đoạn chuẩn bị các gia vị thơm ngon đi kèm!

- Trước tiên, với tỏi, bạn đen bóc sạch vỏ rồi để nguyên 1/2 củ, còn 1/2 củ còn lại thì bạn cắt thành từng lát mỏng là được.

- Tương tự như tỏi, bạn cũng mang củ riềng đi gọt vỏ rồi rửa sạch, sau đó giữ nguyên 1/2 củ riềng, nửa củ còn lại thì cắt thành những sợi nhỏ.

- Còn ớt thì bạn chỉ cần nhặt bỏ phần đầu, rửa sơ qua với nước và để khô ráo là được.

- Kế đó, với phần tỏi, riềng để nguyên, bạn tiến hành cho vào cối giã thật nhuyễn cùng với 5 trái ớt.

- Còn về phần tỏi cắt lát mỏng, củ riềng cắt sợi và 5 trái ớt còn lại thì bạn mang đi phơi nắng trong khoảng 30 phút là đã xong khâu chuẩn bị các nguyên liệu rồi nhé.

Bước 3: Nấu nước mắm

Nước mắm thơm ngon, đậm đà!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi lên bếp, rồi cho lần lượt 2 chén nước mắm và 2 chén đường vào, sau đó dùng vá khuấy đều rồi tiến hành đun đến khi hỗn hợp sôi lên.

- Với phần hỗn hợp nước mắm mới được đun sôi, bạn chỉ cần tắt bếp, nhấc xuống và để nguội hoàn toàn là đạt nhé.

Bước 4: Ướp tôm cùng các gia vị



Công đoạn vào hương vị đậm đà, hấp dẫn cho món tôm tươi!

- Đến đây, bạn cho hết phần tôm đã được sơ chế vào tô lớn.

- Tiếp đến, lần lượt cho thêm các gia vị gồm hỗn hợp tỏi, riềng, ớt đã giã nhuyễn vào cùng với 1 chén mật ong và tỏi, riềng, ớt phơi khô vào.

- Sau cùng, tiếp tục thêm vào 1 chén cơm nguội xay và phần nước mắm vừa nấu đã để nguội vào, rồi dùng muỗng trộn đều trong khoảng 2 - 3 phút để tôm ngấm gia vị hoàn toàn là được nhé.

Bước 5: Xếp tôm vào lọ và phơi nắng

Bạn mang hũ tôm chua đi phơi nắng 15 ngày là có thể thưởng thức rồi nhé!

- Ở bước cuối cùng này, bạn cần chuẩn bị sẵn một hũ thủy tinh sạch và đảm bảo đã khô hoàn toàn để ngâm tôm.

- Sau đó, bạn dùng đũa gắp từng con tôm cho vào hũ, rồi đổ phần nước ngâm vào, sao cho vừa đủ ngập mặt tôm, rồi tiến hành đậy kín hũ và mang đi phơi nắng trong 15 ngày.

- Cuối cùng, khi đã phơi nắng đủ thời gian và tôm sẽ chuyển sang màu đỏ cam đẹp mắt, là bạn đã có thể mở dùng được rồi nhé!

Thành phẩm

Tôm chua ăn cùng bún, thịt luộc và sau sống thì đúng chuẩn bài!

Món tôm chua Huế bắt mắt với màu đỏ cam ngon mắt, cùng hương vị chua thanh của tôm, hòa quyện với vị cay nồng của các loại gia vị, tất cả đã tạo nên một món ăn tinh tế, để lại ấn tượng khó quên cho thực khách.

Mẹo bảo quản tôm chua Huế

- Để giữ được hương vị chua ngon đặc trưng của món tôm chua, bạn cần đóng kín nắp hũ đựng mắm tôm để không khí không lọt vào, điều này sẽ giúp mắm tôm nhanh lên men và không bị hỏng.

- Bạn có thể bảo quản ở môi trường nhiệt độ bình thường, hoặc trong tủ lạnh, với thời hạn sử dụng từ 6 - 12 tháng.

- Lưu ý, mỗi lần lấy tôm chua ra ăn, bạn nên dùng muỗng sạch, đũa sạch lau khô múc ra chén trước khi pha gia vị để mắm không bị nhanh hư.

- Bên cạnh đó, khi mắm bốc mùi, đổi màu và có nước ở mặt trên trong lọ thì bạn không nên dùng tiếp nữa nhé.

Mẹo chọn tôm tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những loại tôm tươi với vỏ ngoài trong suốt và còn hơi mùi của nước biển. Ngược lại, nên tránh mua những loại tôm có mảng màu tối hay có màu sắc không đồng nhất.

- Đồng thời, bạn cũng nên chọn những con tôm có phần đuôi xếp lại với nhau, đây là dấu hiệu cho thấy tôm vẫn còn tươi ngon. Chính vì vậy, nếu bạn thấy đuôi tôm bị xòe ra thì nhiều khả năng là chúng đã bị bơm hóa chất hoặc tiêm nước để làm cho tôm nhìn có vẻ mập mạp.

- Ngoài ra, bạn cũng nên tránh mua những con tôm bị chảy nhớt, thân uốn cong thành hình tròn, sờ vào thấy có sạn trong vỏ, đây là loại tôm đã bị chết ươn rồi nhé.

Trên đây là công thức làm món tôm chua Huế chuẩn ngon, hấp dẫn như hương vị nơi Cố đô. Chỉ với một tỉ mỉ và cẩn thận, là bạn và gia đình đã được thưởng thức ngay món ăn tinh tế và đầy hương vị của nền ẩm thực Huế ngay tại nhà rồi. Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé!