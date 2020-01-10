3 công thức nấu cá thu sốt chua ngọt thơm ngon, hấp dẫn cho ngày lạnh

Cách chế biến theo công thức này giúp tăng thêm hương vị của món ăn, kết hợp vị thơm ngọt bùi của quả me nên kích thích vị giác rất tốt.

Cá thu sốt chua ngọt là món ăn “khoái khẩu” của rất nhiều gia đình, đặc biệt là vào những ngày lạnh. Món ngon này ăn kèm với cơm trắng sẽ mang lại hương vị đậm đà, lạ miệng, kích thích vị giác cho bữa cơm thêm ấm cúng. Dưới đây là 3 công thức nấu cá thu sốt chua ngọt bạn có thể tham khảo.

Để chuẩn bị món ăn, bạn chuẩn bị 1 khúc cá thu khoảng 400g, quả me chín, hành lá, sả, thì là và tỏi, ớt. Gia vị gồm có hạt nêm, đường, bột canh,...

Sử dụng me chín để có nước sốt thơm ngon chuẩn vị - Ảnh minh họa: Internet.

Cách chế biến cá thu sốt me

Sau khi đã chuẩn bị đủ nguyên liệu trên, bạn tiến hành theo các bước sau”

Bước 1: bóc vỏ sả, cắt thành khúc và đập dập, hành hoa cũng thực hiện thái nhỏ.

Bước 2: rán sơ qua cá thu để hai mặt của cá hơi vàng thì dừng lại.

Bước 3: Cho chảo lên bếp, phi thơm tỏi và cho me vào xào chín đến khi quả me bung ra.

Bước 4: cho thêm nước vào chảo me và nấu cho đến khi me nhừ và nước đổi màu rồi thêm gia vị, thêm chút đường. Bạn cần nếm thử xem khi nào nước me đã có vị chua ngọt dịu rồi cho sả vào đun thêm mấy phút.

Bước 5: Bạn cho khúc cá thu vào chảo rồi đun nhỏ lửa cho đến khi cá đã ngấm gia vị và nước sốt me sánh lại thì dừng lại. Cuối cùng, bạn cho hành hoa vào và tắt bếp.

Cá thu sốt me thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet.

Công thức cá thu sốt chua ngọt truyền thống

Với công thức cá thu sốt chua ngọt này, nước sốt được làm bằng cà chua nên hương vị của món khá dễ ăn và dễ dùng kèm với cơm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để chuẩn bị cho món ăn, bạn cần có một số nguyên liệu như sau:

Cá thu: 2-3 khúc

3 quả cà chua.

Tỏi, ớt, hạt tiêu, rau ngò.

Sốt me làm sẵn (1 thìa canh là đủ), nước dừa.

Gia vị: nước mắm, hạt tiêu, muối, đường.

Cách chế biến món cá thu sốt chua ngọt

Trước tiên, bạn tiến hành sơ chế nguyên liệu, cá rửa sạch và ướp muối, hạt tiêu. Cà chua thái miếng, tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ. Với rau ngò bạn rửa sạch, ớt cũng băm thật nhỏ.

Bước 1: pha nước sốt chua ngọt từ nước sốt me, mắm, đường, nước dừa, tỏi và ớt.

Bước 2: rán sơ qua cá thu đến khi mặt cá có màu vàng.

Rán sơ qua cá thu để cá chín và thơm hơn sau khi hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 3: cho hỗn hợp nước sốt đã chuẩn bị ở bước 1 lên bếp đun sôi, sau đó cho cà chua cùng cá thu vào, đun nhỏ lửa đến khi nước sốt sánh lại. Bạn nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng và tắt bếp, cho thêm rau ngò vào để tăng hương thơm cho món ăn.

Cá thu sốt cà chua - Ảnh minh họa: Internet.

Công thức cá thu sốt chua ngọt lạ miệng

Nếu bạn muốn đổi hương vị món cá thu sốt khác lạ một chút thì tham khảo ngay công thức này. Cách chế biến này sử dụng các nguyên liệu khá dễ kiếm nên bạn có thể dễ dàng áp dụng.

Nguyên liệu

Một số nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị khi thực hiện chế biến món ăn gồm:

2 khúc cá thu

Nửa củ hành tây và nửa củ cà rốt.

½ quả dứa loại gần chín.

Cà chua: 2-3 quả.

4 thìa sốt của ketchup và 1 thìa dấm.

Rau thơm: thì là, hành hoa, tỏi và hành khô.

Gia vị: muối, tiêu, ...

Cách làm cá thu sốt chua ngọt

Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần thiết, bạn chế biến theo các bước sau:

Bước 1: rửa sạch và để cá thu ráo nước rồi mang rán sơ qua.

Bước 2: hành hoa, dứa, cà chua thái hình hạt lựu, hành và tỏi khô bạn bóc vỏ, đập dập và băm nhuyễn.

Cà chua cắt hạt lựu - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 3: Phi thơm hành và tỏi băm rồi xào hành tây trong vài phút sau đó cho hỗn hợp cà chua và dứa vào xào cùng rồi cho sốt ketchup, dấm và một bát con nước trắng vào rồi đun. Bạn nấu đến khi nào hỗn hợp sánh lại như dạng sốt hơi sệt là được.

Bước 4: cho cá thu vào nấu lửa nhỏ cho đến khi khúc cá thu ngấm nước sốt rồi bạn nêm nếm gia vị vừa ăn.

Bước 5: Bạn cho chút rau thơm, thì là lên để tăng hương vị và độ hấp dẫn cho món ăn.

Món cá thu sốt chua ngọt này bạn dùng với cơm trắng trong các bữa ăn chính rất hợp. Không những mang lại hương vị thơm ngon, lạ miệng mà đây còn là món ăn rất bổ dưỡng cho cơ thể.

Cơm cá thu chua ngọt vô cùng hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet.

Trên đây là 3 công thức chế biến món cá thu sốt chua ngọt theo các kiểu khác nhau. Bạn có thể lựa chọn nấu trong các bữa ăn hoặc áp dụng cả 3 công thức cho các bữa để luôn có những bữa cơm ngon miệng nhất.