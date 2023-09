3 công thức nấu cá thu sốt chua ngọt thơm ngon, hấp dẫn cho ngày lạnh

Bước 3: Cho chảo lên bếp, phi thơm tỏi và cho me vào xào chín đến khi quả me bung ra.

Bước 4: cho thêm nước vào chảo me và nấu cho đến khi me nhừ và nước đổi màu rồi thêm gia vị, thêm chút đường. Bạn cần nếm thử xem khi nào nước me đã có vị chua ngọt dịu rồi cho sả vào đun thêm mấy phút.