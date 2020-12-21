Cá thu làm gì ngon? 5 món cá thu đơn giản mà ngon miệng nhất

Cá thu là loại hải sản rất lành tính và dễ dùng, chưa có ghi nhận bất kì trường hợp nào dị ứng với cá thu. Cá thu kho riềng là một món ăn rất thơm ngon và giàu dinh dưỡng . Kho cá thu theo cách này hấp dẫn từ sự đơn giản, sơ khai của nguyên liệu.

Bạn đang băn khoăn không biết Cá thu làm gì ngon nhưng cũng phải thật đơn giản? Dưới đây là chia sẻ 5 cách kho cá thu vừa đáp ứng đủ yêu cầu trên, vừa chứa đựng nét đặc trưng của cả hai miền: Nam và bắc. Bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi muốn thay đổi không khí bữa ăn hàng ngày cho gia đình.

Thịt ba chỉ: 300g

Riềng củ tươi: 1 củ lớn

Nước chè xanh 1 bát đầy

Gia vị: tiêu, ớt, bột ngọt, bột canh, bột nêm, mắm.

Nguyên liệu để làm món cá thu kho riềng và thịt ba chỉ

Cách nấu:

- Dùng nước muối để rửa cá thu (không rửa nước ngọt vì cá sẽ tanh)

- Rửa sạch thịt ba chỉ và thái miếng vừa miệng

- Riềng cạo vỏ, thái chỉ

- Ướp cá thu với riềng, mắm, muối, bột ngọt cho vừa miệng trong 15 phút cho gia vị ngấm đều.

- Lần lượt rải một lớp riềng dưới đáy nổi, rồi xếp cá, thịt lên trên và phủ tiếp 1 lớp phía trên. Đổ nước chè xanh ngập mặt cá rồi cho kho.

- Vặn lửa to để kho cá, cho tới khi nước sôi ta vặn nhỏ liu riu, đúng tới khi nước cạn sánh là được.

Cá thu kho riềng ngon độc đáo rất hợp để ăn vào những ngày mưa gió, se se lạnh

2. Món cá thu om nước dừa, gừng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Cá thu: 0,5 kg

Thịt ba chỉ: 0,2 – 0,3 kg

Nước dừa: 600ml

Nước mắm: nửa bát ăn cơm

Củ gừng, riềng

Đường: 1 muỗng cà phê

Cách nấu:

- Thịt ba chỉ mua về rửa sạch, thái miếng nhỏ vừa ăn.

- Gừng riềng thái lát mỏng.

- Cho thịt vào nồi rang trong vài phút cho tiêu bớt mỡ, khi thấy vàng xém các mặt thì đừng lại, lấy thịt ra ngoài.

- Cho cá thu đã được cắt khúc vào nồi rang thịt lúc nãy, dùng mỡ đó để cá vàng xém.

- Cho gừng riềng vào nồi rồi đổ nước dừa vào om. Bạn có thể thắng thêm một ít đường rồi cho vào để nước om có màu vàng nâu đem lại cảm giác ngon miệng. Nếu không sau khi nước dừa cạn thì cá và thịt cũng sẽ có màu nâu nhạt.

Món cá thu om nước dừa

- Đậy nắp lại và để lửa nhỏ đến khi nước đặc lại, miếng cá săn chắc thì tắt bếp.

- Nếu muốn có chút cay nồng trong bữa ăn, bạn có thể cho thêm ít tiêu vào trong quá trình chế biến.

- Khi thưởng thức bạn hãy gắp cá cùng miếng gừng và miếng riềng để cảm nhận được hương vị của hai loại gia vị này. Đặc biệt sẽ không còn vị cay nồng mà thay vào đó là hương thơm khiến món ăn “đưa cơm” một cách xuất sắc.

Hương vị thơm ngon khiến món ăn “đưa cơm” một cách xuất sắc

3. Món cá thu rim tiêu gừng

Cá thu: 0,5 kg

Gừng tươi: 1 củ

Tiêu đã xay nhỏ: 2 muỗng cà phê

Nước mắm: 3 muỗng nấu canh

Đường: 2 muỗng cà phê

Cách nấu:

- Sơ chế sạch cá thu và đem cắt khúc nhỏ để giúp khi rim dễ thấm gia vị hơn.

- Cho những khúc cá và chảo rán vàng xém các mặt để giúp thịt cá được săn chắc lại, khi rim sẽ không bị nát.

Cho những khúc cá và chảo rán vàng xém các mặt

- Đun hỗn hợp gồm có: Nước mắm, đường, tiêu, gừng thái lát mỏng, 1 bát nước, đun cho cho đến khi sôi đều có mùi thơm và cho cá vào rim.

- Vặn lửa to trong 5 phút đầu tiên cho cá sôi bùng lên.

- Khi đun, vặn nhỏ lửa hơn đến lúc nước gần cạn thì để nhỏ lửa liu riu. Khi nước cá cạn và keo lại thì tắt bếp.

Món cá thu rim tiêu gừng

Lưu ý:

- Dùng nước mắm thay vì bột canh hay bột nêm giúp món ăn đậm đà, cá săn chắc.

- Miếng cá có vị thơm nức kết hợp với chút cay nồng của gừng và tiêu

4. Cá thu nấu canh chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị nấu cho 4 người:

Đầu cá thu 500 gr

Măng chua 300 gr

Cà chua 2 quả

Hành tím 2 củ, Ớt 1 quả, Hành lá 3 nhánh, Dầu ăn 3 muỗng canh, Nước mắm 2 muỗng cà phê, Hạt nêm/muối/bột ngọt 1 ít.

Cách nấu:

+ Sơ chế đầu cá thu

- Cắt đầu cá thu thành miếng vừa ăn và làm sạch, loại bỏ máu tanh của cá, đem chà xát với muối, sau đó rửa 2 - 3 lần với nước sạch.

- Đun sôi dầu ăn rồi cho đầu cá vào chiên hơi vàng 2 mặt.

- Chiên cá trước nhằm để khi nấu cá đỡ bị nát và thơm ngon hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị nấu canh măng chua đầu cá thu cho 4 người

+ Sơ chế các nguyên liệu khác

- Băm nhỏ hành tím, cắt nhỏ hành lá, rửa sạch măng chua.

- Cà chua cắt múi cau. Ớt cắt lát.

- Phi thơm hành tím, sau đó cho cà chua và măng chua vào xào. Nêm thêm hạt nêm và đảo đều nhẹ tay khoảng 3 phút thì tắt bếp.

+ Nấu canh

- Đun sôi 1 lít nước và cho lần lượt cà chua, măng chua đã xào, đầu cá vào. Nấu trong chừng 3 phút.

- Nêm gia vị thêm 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, bạn nêm nếm cho vừa ăn. Cuối cùng, cho hành lá, ớt cắt lát vào và tắt bếp.

Thành phẩm

Thịt đầu cá ngọt béo, món canh có vị chua chua, giòn ngon của măng chua, cà chua. Màu sắc bắt mắt, hấp dẫn, thơm ngon.

Màu sắc bắt mắt, hấp dẫn, thơm ngon

4. Cá thu kho nước dừa

Thay vì thực hiện cách kho thông thường, bạn hãy thử dùng thêm nước dừa xiêm. Chỉ cần chút biến tấu đôi chút với nguyên liệu quen thuộc là bạn đã có được món ăn lạ miệng, hấp dẫn và vô cùng kích thích vị giác cho bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn.

Chỉ cần chút biến tấu đôi chút với nguyên liệu quen thuộc là bạn đã có được món ăn lạ miệng và vô cùng kích thích vị giác

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Dừa xiêm: 1 quả

Cá thu: 500 gram

Hành củ, tỏi: 100 gram

Ớt cay: 1 quả

Một vài nhánh hành lá

Gia vị bao gồm: Nước mắm, đường, tiêu, bột ngọt, mỡ nước đủ dùng

Cách nấu:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

– Rửa sạch cá thu, cắt thành từng miếng có độ dày khoảng 5cm.

– Bóc tỏi, hành củ và băm nhỏ.

– Ướp cá thu với nước mắm, tiêu, muối, đường, bột ngọt cùng với lượng tỏi và hành củ đã được băm nhỏ trong tầm 30 phút.

– Trút nước dừa xiêm ra bát con.

– Rửa sạch hành lá, thái khúc, ớt rửa sạch, thái khoanh mỏng.

Bước 2: Chế biến nguyên liệu

- Đun nóng dầu ăn, phi thơm hành tỏi rồi trút cá thu vào chiên đến khi cá chuyển sang màu vàng. Trút ra dĩa để ráo dầu.

- Đổ nước dừa tươi vào chảo, nêm nếm thêm chút gia vị và đun sối. Thả cá thu đã chiên qua vào cùng chút mỡ để tạo độ béo ngậy và ngon hơn.

- Vặn nhỏ lửa, đậy kín nắp, đun liu riu trong khoảng 15 – 20 phút. Đun cho đến khi nước dừa hơi xâm xấp thì tắt bếp.

- Thêm ớt tươi và hành lá vào là đã hoàn thành xong món cá thu kho nước dừa.

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Thay vì thực hiện cách kho thông thường, bạn hãy thử dùng thêm nước dừa xiêm

Một số lưu ý khi làm món cá thu kho nước dừa:

- Chọn dừa xiêm non để lấy nước dừa để kho cùng với cá thu sẽ ngon hơn.

- Bật lửa nhỏ trong quá trình kho để cá vừa ngấm gia vị vừa chín đều, ăn sẽ ngon miệng hơn.

Trên đây là những cách chế biến cá thu hấp dẫn. Vậy là bạn đã có thể nắm được Cá thu làm gì ngon? Hãy thử tham khảo cách thực hiện vừa chia sẻ trên và bắt tay vào thực hiện để đổi vị cho bữa cơm gia đình ngay.