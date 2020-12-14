Cá basa làm gì ngon – 4 món cực hấp dẫn và đưa cơm với cá basa

Trước khi tiến hành làm các món ăn thơm ngon đúng vị từ các basa, bạn cần phải làm sạch nhớt và khử sạch mùi tanh của cá. Bạn dùng một ít nước sôi đổ vào cá. Sau đó dùng dao cạo sạch nhớt. Hoặc bạn cũng có thể dùng muối để chà xát thân cá. Ngâm cá với nước cốt chanh và rượu trắng cũng là một cách để khử mùi tanh cá được áp dụng phổ biến.

Cá basa có vị béo, ngọt thịt, là nguyên liệu vô cùng quen thuộc. Các món ăn thơm ngon từ cá basa luôn được ưu tiên lựa chọn trong bữa ăn. Nếu chị em đang băn khoăn Cá basa làm gì ngon ? Thì có thể tham khảo những món được tổng hợp sau đây.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Cho 4 người

Thơm 1/2 trái

Đầu hành lá 10 gr(cắt nhỏ)

Hành lá 10 gr(cắt nhỏ)

Hành tỏi băm 30 gr

Ớt băm 10 gr

Gia vị: Đường, Nước mắm, Bột ngọt, Tiêu xay, Dầu ăn

Nguyên liệu làm Cá basa kho thơm

Cách chế biến:

- Sơ chế nguyên liệu

Sau khi khử mùi tanh của cá, bạn cắt cá thành từng khứa nhỏ vừa ăn.

Cắt thơm thành từng miếng nhỏ

Gọt vỏ thơm, rửa sạch, bỏ mắt và cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Cắt cá thành từng khứa nhỏ vừa ăn

- Ướp cá basa

Ướp khứa cá basa với đường, nước mắm, đầu hành lá, hành tỏi băm, ớt băm, bột ngọt rồi trộn đều. Để khoảng 30 phút cho cá ngấm gia vị.

Ướp khứa cá basa với gia vị

- Làm nước màu

Đun nóng dầu ăn, cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn cùng 1 muỗng canh đường. Đun cho đường tan hết thành màu vàng cánh gián.

- Kho cá

Cho hết phần cá đã ngấm gia vị vào nước màu. Vặn lửa vừa khoảng 2 - 3 phút, sau đó cho 1/2 chén nước lọc vào. Vặn nhỏ lửa, thi thoảng dùng đũa đảo nhẹ cho 2 mặt cá chín đều.

Khoảng 15 - 20 phút sau, 2 mặt cá đã vàng săn thì cho tiếp hết phần thơm đã chuẩn bị vào. Kho tầm 5-10 phút và tắt bếp. Rắc hành lá và tiêu xay lên cá.

Cho hết phần cá đã ngấm gia vị vào nước màu

- Thành phẩm

Món cá basa kho cực kì hấp dẫn. Khứa cá basa thấm đều gia vị, thơm có màu vàng tươi kết hợp cùng màu xanh của hành lá.

Món cá basa kho dứa cực kì hấp dẫn

2. Cá basa nướng giấy bạc

Cá basa chỉ có nướng mới cảm nhận được hết hương vị thơm ngon, béo. Không quá khó để có một dĩa cá nướng thơm phức ngon ngất ngây vô cùng hấp dẫn.

Nguyên liệu chuẩn bị:

1 con cá ba sa nặng khoảng 1kg ( còn gọi là cá thu Nhật )

Bột canh : 1 muỗng

Đường : 1 muỗng

Dầu mè : 1 muỗng

Gừng + tỏi : mỗi thứ một ít

Tiêu : ½ muỗng

Dưa chuột, thơm, các loại rau gia vị, bánh tráng

Bún

Cách chế biến:

- Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch gừng, băm nhuyễn.

Băm nhuyễn tỏi. Rửa sạch dưa leo, xắt thành miếng xéo, mỏng hoặc cắt thành khúc.

Rửa sạch các loại rau ăn kèm.

Chọn loại cá ba sa tươi ngon, làm sạch bên trong, rửa sơ qua nước muối pha loãng cho khử mùi tanh, để ráo nước. Khứa vài đường trên than cá khi ướp để cá thấm gia vị.

- Cách làm cá basa nướng giấy bạc

Cho 1 muỗng bột canh + 1 muỗng đường + 1 muỗng dầu mè + 2 muỗng dừng và tỏi băm + ½ muỗng tiêu vào bát và trộn đều.

Dùng hỗn hợp đó xát đều lên than và bụng cá để thấm gia vị hoàn toàn.

Ướp khoảng 15 phút rồi dùng giấy bạc gói cá lại. Cho vào lò nướng và bật lò ở nhiệt độ 200 độ C. Để khoảng 10 phút để lò nóng lên, cho cá vào nướng tiếp. Nướng khoảng 30 phút là cá chín.

Không quá khó để có một dĩa cá nướng thơm phức ngon ngất ngây vô cùng hấp dẫn

Trình bày :

Cá chín dọn ra dĩa. Cuốn cá với bánh tráng cùng các loại rau, bún và chấm cùng nước mắm tỏi ớt.

3. Cá basa chiên sả ớt

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Cho 4 người

Phi lê cá basa 1.5 kg

Sả băm 4 muỗng canh

Hành tím băm 1 muỗng canh

Ớt băm 1/2 muỗng cà phê

Đầu hành lá băm 1 muỗng cà phê

Gia vị: Muối, Bột ngọt, Bột nghệ, Bột ngũ vị hương

Nguyên liệu làm Cá basa chiên sả ớt

Cách chế biến:

- Sơ chế và ướp cá

Sau khi làm sạch và khử mùi tanh của cá, để cho cá ráo nước, lột bỏ phần da rồi thái cá thành các miếng vừa ăn.

Ướp cá với sả băm, ớt băm, đầu hành lá băm, hành tím băm, muối, bột ngọt, bột nghệ, bột ngũ vị hương. Trộn đều và ướp cá khoảng 30 phút.

Trộn đều và ướp cá khoảng 30 phút

Mách nhỏ: Bạn cũng có thể đem đi phơi nắng từ 3 - 4 tiếng cho cá thấm đều gia vị, khi ăn sẽ ngon hơn.

- Chiên cá

Đun nóng dầu ăn, cho cá vào chiên ngập dầu ở lửa nhỏ đến khi cá chín đều.

Cho cá vào chiên ngập dầu ở lửa nhỏ đến khi cá chín đều

- Thành phẩm

Cá basa chiên sả ớt có màu sắc vô cùng hấp dẫn. Thịt cá được phủ sả ớt cay cay và đậm vị bên ngoài và thơm béo bên trong.

Cá basa chiên sả ớt

4. Cá basa kho riềng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Cá basa: 1 kg

- Thịt ba chỉ: 200gr

- Riềng: 1 củ

- Gừng: 1 củ

- Ớt tươi: 1 quả

- Ớt sừng đỏ: 1 quả

- Sả: 2 cây

- Gia vị: Muối, rượu trắng, hạt tiêu, nước hàng, nước mắm, đường

Cách chế biến

- Sơ chế

Rửa sạch cá với nước và rượu trắng để khử sạch mùi tanh. Cắt cá thành khúc dày khoảng 3cm. Cho thêm tiêu vào ướp cá để ngấm gia vị. Rửa sạch thịt ba chỉ, cắt miếng dày khoảng 2cm.

Cắt cá thành khúc dày khoảng 3cm

Rửa sạch riềng, gừng, nạo vỏ, thái lát mỏng. Ớt tươi rửa sạch, để ráo nước. Sả bóc vỏ, đập dập, thái khúc dài khoảng 4cm. Ớt sừng rửa sạch, bỏ hạt, thái lát mỏng.

- Cách kho

Xếp gừng 1 phần, riềng, sả xuống dưới đáy nồi. Cho cá lên trên, tiếp theo là thịt ba chỉ, ớt, phần sả và riềng còn lại.

Thêm các gia vị gồm: 2 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê nước hàng và 1 bát con nước nóng.

Cho cá lên trên, tiếp theo là thịt ba chỉ, ớt, phần sả và riềng còn lại

Kho nồi cá với lửa nhỏ liu riu khoảng 1 giờ. Đến khi cạn nước, miếng cá chín nhừ, săn chắc thì tắt bếp.

Ăn kèm cá basa kho riềng với cơm, thêm tô canh, hoặc đĩa dưa chua thì ngon tuyệt.

Cá basa kho riềng đơn giản, thơm ngon

***Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ cá basa

Cá basa chứa nhiều đạm, DHA, EPA và rất ít béo, ít cholesterol. Lượng calo từ cá basa thấp nhưng lại giàu protein, rất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt tốt với người theo chế độ ăn kiêng. Tất cả các bộ phận của cá basa đều có thể tận dụng để chế biến thành món ăn, kể cả da và bao tử.

Đặc biệt, hàm lượng DHA cao và chứa nhiều omega – 3. Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong kích thích não bộ phát triển, giúp giảm chứng loạn đập tim và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tăng cường chuyển hóa cholesterol lưu thông mạch máu.

Ăn cá basa thường xuyên sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều cá giàu omega – 3 như cá basa sẽ có tuổi thọ hơn 2 năm so với những người ít ăn hoặc không ăn.

Với những món ngon vừa chia sẻ trên, chắc hẳn bạn đã biết được Cá basa làm gì ngon. Chế biến món ngon từ cá basa cũng là cách bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Để thay đổi khẩu vị của gia đình, hãy thử thực hiện ngay 4 món ngon hấp dẫn đảm bảo ăn là ghiền từ cá basa trên. Chắc chắn hương thơm phưng phức cùng màu sắc bắt mắt và hương vị đậm đà sẽ khiến cả gia đình phải xuýt xoa.