Hướng dẫn cách kho cá bống cứng thơm ngon tại nhà

- 100g thịt ba chỉ

- 50g hành lá

- 3 quả ớt sừng

- 1 nhánh nhỏ riềng

- 10g tiêu sọ

- 1 trái dừa xiêm

- Gia vị: đường, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm,...

Sơ chế nguyên liệu:

- Cá bống sau khi đã làm sạch thì nên ướp với các gia vị như: hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, đường, dầu ăn, hạt tiêu và một thìa hành băm, tỏi, ướp trong khoảng 30 phút.

- Thái mỏng thịt ba chỉ vừa ăn.

- Tỏi, hành bóc vỏ và băm nhỏ.

- Dừa xiêm chặt lấy nước.

- Riềng gọt vỏ, rửa sạch, thái chỉ; hành lá cắt khúc vừa ăn.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bắc một chiếc nồi lên bếp, cho vào 2 thìa đường, 2 thìa nước và đun trên lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp chuyển sang màu vàng rồi tắt bếp.

Bước 2: Bạn xếp thịt ba chỉ, cá bống, riềng vào nồi. Nên nhớ cho thêm 1 thìa bột ngọt, 1 ít hạt nêm, 1 thìa nước mắm, tiêu, ớt, dầu ăn vào.

Bước 3: Sau đó, đổ tiếp nước dừa xiêm vào ngập mặt cá và đậy kín nắp. Nên đun với lửa nhỏ cho đến khi cá chuyển sang màu vàng đậm, phần nước sền sệt là được.

Lưu ý: Muốn món ăn thơm ngon thì bạn không nên để nồi nước quá cạn vì như thế cá có thể bị khô hoặc sẽ không ngấm được phần gia vị cho vào.

+ Hướng dẫn cách kho cá bống cứng với nghệ

Nguyên liệu

- 700-800g cá bống

- 100g nghệ

- Tiêu, ớt tươi

- Nước màu

- Gia vị, nước mắm, đường, bột ngọt, hạt nêm,...

Các bước thực hiện

- Ướp cá bống với đường, nước mắm và hạt nêm trong 30 phút.

- Bạn rải đều nghệ xuống dưới đáy nồi, sau đó xếp cá bống lên trên, rưới thêm 1 ít dầu ăn và bắc nồi lên bếp, tiếp tục đun cho đến khi nghệ dưới đáy nồi có mùi thơm, xém mỡ.

- Thêm nước mắm, nước màu, hạt nêm, nước vào đun với lửa to cho đến khi sôi rồi văn nhỏ lửa lại, đậy nắp kho liu riu trong 20 phút.

- Khi nước bắt đầu cạn, hãy mở nắp nồi và đun nhỏ lửa cho phần thịt cá săn lại đến khi cá xém mỡ dưới đáy nồi là được.

+ Hướng dẫn kho cá bống với tương bần

Nguyên liệu

500g cá bống

150ml tương bần

Gừng, riềng, hành hoa, ớt tươi

2 quả khế chua

Nước mắm, đường, dầu ăn, hạt nêm.

Sơ chế nguyên liệu

Bạn hãy mang cá bống đi làm sạch và ướp vào một ít hạt nêm, để yên trong 15 phút; khế chua thì rửa sạch, cắt bỏ phần viền bên ngoài, thái mỏng hình ngôi sao. Ngoài ra, gừng, riềng cũng đem đi rửa sạch, thái thành những sợi nhỏ.

Các bước thực hiện:

- Đặt một chiếc chảo lên bếp, cho dầu ăn vào và chiên sơ cá bống.

- Cho cá xuống đáy nồi, xếp riềng, gừng lên trên, thêm một ít tương bần, nước mắm, nước lọc.

- Khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa riu riu và nêm nếm lại, đậy nắp hạ lửa đun đến khi nước cá sệt lại thì tắt bếp.

2. Những lưu ý để kho cá bống cứng ngon

Để món cá bống kho được thơm ngon, hình thức bắt mắt, bạn nên tuân thủ các quy tắc sau đây:

- Nên đánh sạch vảy cá bống ở bước sơ chế, xát thêm muối và bóp nhẹ cho hết nhớt để cá được sạch hoàn toàn.

- Khi kho, không nên cho cá vào nước lạnh vì có thể làm món cá kho bị tanh.

- Tránh việc đảo cá bống kho trên nồi quá nhiều lần sẽ làm cá bị nát, mất ngon.

- Bạn có thể khử mùi tanh của cá bằng các dung dịch như: chanh, giấm, rượu hay nước vo gạo,…

- Để món cá bống kho được thơm ngon nhất, tốt nhất bạn nên kho cá bống trên nồi đất nung hay bếp củi. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các loại dụng cụ chuyên dụng để kho cá, nếu không có thì nên chọn một chiếc nồi dày, vì khi nước cạn cá sẽ không bị cháy.

3. Cá bống - Món ăn ngon chữa nhiều bệnh

Nhiều người thích cá bống kho vì hương vị thơm ngon, thịt cá có độ dai, cứng vừa phải ăn rất bắt cơm, nhưng liệu bạn đã biết những tác dụng tuyệt vời của cá bống đối với sức khỏe hay chưa?

Cá bống có tên khoa học là Acanthogobius flavimanus, tên tiếng Anh của chúng là Spotted goby. Chúng được xếp vào nhóm thuỷ sản mang lại giá trị kinh tế cao ở nước ta, có thể chế biến tươi, làm chả cá, làm khô,...

Cá bống có nhiều loại như: cá bống trắng, cá bống đen, cá bống mè,.... Ở miền Nam có loại cá bống tượng, thuộc giống cá bống đen, cân nặng của chúng có thể đạt đến vài kg, thịt ngon, dày, khi chế biến có màu trắng tựa như thịt gà, độ dai và vị ngọt rất hấp dẫn. Trong khi đó vùng đất Quảng Ngãi lại rất nổi tiếng với đặc sản cá bống sông Trà cũng thơm ngon không kém.

Cá bống là loại thực phẩm quý và mang lại nhiều giá trị trong hỗ trợ chữa bệnh. Thịt cá bống giàu protein, các vitamin B2, D, E, PP và các khoáng chất như Ca, Fe, P, S, Ca, chứa ít chất béo.

Theo các tài liệu Đông y ghi chép lại thì cá bống có tính bình, vị ngọt mặn, vào tỳ vị, can thận. Chúng có tác dụng giúp kiện tỳ ích khí, bổ can thận, hòa vị, cường kiện cân cốt, tiêu tích trệ, hành huyết mạch, an thai, lợi thủy.

Cá bống được khuyên dùng trong những trường hợp người bệnh cơ thể suy kiệt, tay chân yếu mỏi, thường xuyên ho suyễn, tiêu hóa kém. Bên cạnh đó, lượng collagen vô cùng dồi dào phú trong cá bóng còn giúp tăng cường sức khoẻ, nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ làm đẹp. Cá bống có thể được xem là thực phẩm lý tưởng cho làn da của các phái nữ, làm giảm các vấn đề như da khô, tóc gãy rụng, gàu.

Ngoài ra, những người sau phẫu thuật có thể ăn cá bống để phục hồi thể lực vì đây là loại thủy sản tương đối lành tính, không gây sẹo hay mưng mủ vết thương.

4. Một số món ăn ngon với cá bống

Cháo cá bống: chuẩn bị cá bống mú, đậu xanh, gạo ngon, giá đậu, hành hoa, rau mùi, gừng, hành, gia vị vừa đủ nấu cháo ăn.

Công dụng: bổ khí huyết, kiện tỳ hóa thấp,... Món ăn này thích hợp cho trẻ em có tỳ hư ăn kém, người già thiếu đạm gây mệt mỏi, giảm chứng ngoại cảm, cải thiện nội thương.

Canh cá bống hoa lý: cá bống, hoa lý, gừng, hành, gia vị vừa đủ nấu canh ăn. Công dụng: an thần, dưỡng khí huyết, bổ tâm tỳ,... Trị chứng đau lưng, ăn ngủ kém, tiểu đêm, sinh lý kém.

Cá bống cuốn mỡ chài: cá bống tượng, thịt heo xay, mỡ chài, mộc nhĩ, tiêu, tỏi, hành, gia vị vừa đủ nấu ăn.

Công dụng: dưỡng khí huyết, bổ tỳ thận,... Trị chứng tỳ phế hư ăn kém, hay ho khan, mệt mỏi, người gầy khó lên cân.

Cá bống kho dứa: cá bống, dứa, hành củ, củ cải, ớt, tiêu, đường, dầu ăn, gia vị vừa đủ kho ăn.

Công dụng: tiêu trệ, kiện tỳ vị thanh thấp nhiệt,... Trị chứng bụng đầy hơi khó tiêu, cổ họng có đờm nhiều, ngực sườn đầy tức, chứng liên quan hư nhược.

Hy vọng bài viết trên đã giúp các chị em nội trợ biết được cách kho cá bống cứng, thơm ngon để chiêu đãi cả nhà, làm cho mâm cơm gia đình thơm phong phú và hấp dẫn hơn.