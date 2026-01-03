Thường xuyên ăn hành lá, cơ thể nhận về nhiều lợi ích bất ngờ

Trong căn bếp của người Việt, hành lá thường chỉ được xem là một loại gia vị tô điểm cho món ăn thêm phần bắt mắt và dậy mùi thơm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau gia vị nhỏ bé này lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Hành lá chứa thành phần dinh dưỡng nào?

Thành phần chính có trong hành lá là nước. Một chén hành lá chỉ chứa 32 calo, chứa ít chất béo và không có cholesterol. Nó cũng chứa ít đường và ít carbs hơn các loại rau khác như cà rốt, khoai tây và ngô.

Thành phần dinh dưỡng có trong 1 chén hành lá gồm có:

  • Hàm lượng vitamin K gấp hai lần khuyến cáo hàng ngày cho người lớn, giúp đông máu và giữ cho xương chắc khỏe.
  • Cung cấp 25% nhu cầu vitamin C hàng ngày, là một chất chống oxy hóa giúp hạn chế tổn thương các tế bào lành mạnh trong cơ thể.
  • Cung cấp khoảng 16% nhu cầu folate hàng ngày, loại vitamin có trong cấu trúc của các các sợi ADN và đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai.

Lợi ích của hành lá với sức khỏe

Phòng ngừa cúm và cảm lạnh: Đặc tính kháng virus và kháng khuẩn của hành lá khiến cho nó trở thành dược liệu tuyệt vời trong việc chống lại tác nhân gây ra bệnh cảm lạnh và cúm. Không những thế, loài cây gia vị này còn làm giảm chất nhờn dư thừa trên da rất tốt.

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Chất chống oxy hóa và hàm lượng vitamin C trong hành lá giúp chống lại các gốc tự do đồng thời giảm nguy cơ đối với bệnh tim. Chiết xuất hành lá còn có thể giảm chất béo trung tính, cholesterol xấu và cholesterol toàn phần. Vitamin K trong hành lá có tác dụng bảo vệ tim mạch, ngăn chặn sự hình thành canxi ở thành động mạch nhờ đó mà ngăn ngừa xơ cứng động mạch.

Bảo vệ hệ hô hấp: Bản thân hành lá có đặc tính chống virus và kháng khuẩn nên nó trở thành thực phẩm tự nhiên được dùng để điều trị và phòng ngừa bệnh nhiễm trùng do virus. Mặt khác, hành lá còn kích thích hoạt động của hệ hô hấp và làm long đờm rất tốt.

Phòng ngừa ung thư: Các hợp chất flavonoid và allyl sulphide ở cây hành lá có thể chống lại enzyme tạo ra tế bào ung thư nhờ đó mà giúp phòng ngừa nguy cơ đối với bệnh ung thư. 

Tác dụng phụ khi ăn hành lá

Hành lá thường là một loại rau cực kỳ đa năng đã được đưa vào nhiều món ăn khác nhau vì hương vị của nó hoặc thậm chí là để trang trí. Ở mức độ vừa phải, hành lá không gây hại hoặc bất kỳ tác dụng phụ đáng chú ý nào. Những người bị dị ứng với hành lá có thể gặp các triệu chứng nổi mề đay, ngứa, viêm da tiếp xúc, viêm mũi kết mạc, sưng tấy và trong một số trường hợp hiếm gặp là sốc phản vệ.

Ăn quá nhiều hành lá có thể gây ra các triệu chứng buồn nôn, đầy hơi, nôn mửa, hội chứng ruột kích thích và ợ nóng. Do đó, mọi người chỉ tiêu thụ một lượng hành lá thích hợp trong các bữa ăn hàng ngày.

