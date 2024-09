Được mệnh danh là “nhân sâm của người nghèo”, củ cải trắng có nhiều công dụng tuyệt vời, nhất là trị nám tàn nhang, đốt mỡ thừa hiệu quả

Củ cải giúp làm đẹp da như thế nào?

Củ cải chứa nhiều nước, có lợi cho sức khỏe của da. Nó cũng chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa làm chậm quá trình lão hóa. Trong 100g củ cải, có 9,59mg vitamin C. Chất dinh dưỡng này góp phần hình thành collagen và chống lại stress oxy hóa. Do đó, nó bảo vệ da khỏi tia cực tím và các gốc tự do. Nó cũng cải thiện quá trình chữa lành vết thương.

Hơn nữa, củ cải trắng cũng có thể có tác dụng tốt trong việc làm trắng, loại bỏ vết thâm hoặc duy trì độ đàn hồi của da, vì vậy phụ nữ nên ăn một ít củ cải trắng để làm đẹp.

Cơ thể con người cần hàm lượng sắt để giữ cho các tế bào, da, tóc và móng khỏe mạnh. Củ cải cũng là nguồn cung cấp sắt dồi dào giúp cải thiện chất lượng và lưu lượng máu.

Củ cải chứa nhiều vitamin C, kẽm, phốt pho và các khoáng chất và vitamin khác. Nó chăm sóc da khô và cũng giúp làm mờ nếp nhăn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài vitamin, củ cải trắng còn chứa hàm lượng chất xơ khá cao, nhất là chất xơ thực vật từ lá củ cải. Nhờ có các chất xơ thực vật này nên giúp cơ thể ngăn ngừa nguy cơ táo bón, xúc tiến dạ dày nhu động và đào thải độc tố ra ngoài, giúp làn da tươi sáng, giảm mụn đáng kể.

Món "nhân sâm trắng" này còn chứa các enzyme hoạt động như chất tẩy tế bào chết tự nhiên, nhẹ nhàng loại bỏ tế bào da chết và thúc đẩy quá trình thay tế bào. Quá trình này giúp lộ ra làn da tươi trẻ, trẻ trung và góp phần mang lại làn da rạng rỡ.

Cách làm đẹp da từ củ cải

Đắp mặt nạ củ cải trắng lên da

Thái củ cải trắng thành lát mỏng đắp lên mặt, để yên khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước mát. Làn da của bạn sẽ tươi sáng hẳn lên, cung cấp độ ẩm cho da mềm mịn mà nám da mờ dần từng ngày.

Mặt nạ củ cải trắng + nước ép chanh

Lấy 3 thìa nước ép củ cải trắng khuấy đều cùng với 1 thìa nước cốt chanh tươi. Sau khi rửa sạch mặt, thoa đều hỗn hợp trên lên da trong 15-20 phút rồi rửa lại. Thực hiện đều đặn 3-4 lần/tuần, những mảng nám da sẽ mờ đi, da trở nên mịn màng hơn.

Củ cải trắng + nước ép rau diếp cá

Lấy nước ép củ cải trộn chung với nước ép rau diếp cá theo tỷ lệ 2:1. Sau khi rửa sạch da mặt, lấy hỗn hợp này thoa đều lên da và massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào da và kích thích máu huyết lưu thông tốt hơn. Mỗi tuần thực hiện từ 2-3 lần để có kết quả nhanh nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Củ cải giúp giảm cân

Củ cải rất ít calo cộng thêm hàm lượng chất xơ cao làm người ăn cảm thấy no nhanh. Ví dụ 100g củ cải tươi chỉ chứa 16 calories do vậy bạn có thể thoải mái thưởng thức món củ cải vừa có lợi cho sức khỏe vừa giảm cân.

Nhiều người nổi tiếng cũng thường thêm củ cải vào các món ăn để giảm cân. "Chị đẹp" Quách Bích Đình - con dâu "ông trùm xã hội đen Hồng Kông" ở tuổi 35 vẫn nõn nà, trẻ trung như nữ sinh. Gương mặt khả ái, làn da trắng mịn và đặc biệt là hình thể thanh thoát của Bích Đình luôn được xem là "của hiếm" trong showbiz. Cô từng chia sẻ món ăn cô thường sử dụng để giảm cân nhất là củ cải trắng, có thể làm thon gọn đôi chân.

"Chị đẹp" Quách Bích Đình - con dâu "ông trùm xã hội đen Hồng Kông".

Củ cải trắng có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất béo, đặc biệt tốt hơn nên ăn sống nhưng không quá 500g mỗi ngày. Y học cổ truyền Trung Quốc cũng chia sẻ rằng nên ăn cả vỏ để có tác dụng làm loãng chất béo tốt nhất, giảm phù nề và tích nước.

Cách dùng củ cải để giảm cân

- Nước ép củ cải: Uống 1 cốc nước ép củ cải trước mỗi bữa ăn. Loại nước ép này giúp giảm cân hiệu quả. Đây cũng là phương pháp giúp duy trì vóc dáng thon gọn cho bạn gái cả sau khi đã giảm cân thành công.

- Tiêu mỡ, trị thừa cân béo phì: Củ cải trắng 400g, trứng gà 1 quả, mộc nhĩ 15g (ngâm nước cho nở), gừng 5g (thái lát), hành, dầu thực vật, gia vị lượng thích hợp. Củ cải bỏ vỏ, thái sợi nhỏ; mộc nhĩ chần nước sôi, thái nhỏ. Đặt chảo lên bếp, đổ dầu thực vật vào phi hành thơm xào củ cải gần chín thì đập trứng gà vào, gia mộc nhĩ, gừng, hành, gia vị, ăn nóng.