Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba gây 'sốt' cõi mạng, xứng danh 'nữ hoàng thảm đỏ'

Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu đã được mệnh danh là “mỹ nhân Tân Cương” nhờ nhan sắc lai Tây sắc sảo cùng khí chất khó trộn lẫn. Không chỉ thành công trong lĩnh vực phim ảnh, cô còn là gương mặt quen thuộc của nhiều sàn diễn thời trang quốc tế.

Tại sự kiện gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba lựa chọn trang phục cao cấp của một thương hiệu nổi tiếng. Bộ váy ánh vàng không chỉ làm nổi bật nhan sắc rực rỡ mà còn khéo léo tôn lên vóc dáng cân đối của cô.

Khác hẳn hình ảnh kín đáo thường thấy, lần này nữ diễn viên tự tin hơn, thoải mái phô diễn đường cong quyến rũ. Điều khiến khán giả ấn tượng nhất không phải sự cầu kỳ của trang phục mà chính là tỉ lệ eo – hông hoàn hảo, giúp Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm của mọi ống kính.

Địch Lệ Nhiệt Ba vốn sở hữu gương mặt đậm nét, đôi mắt sâu, sống mũi cao – những đường nét được cho là rất hợp với phong cách trưởng thành, quyến rũ. Đặc biệt, thời gian gần đây, đội ngũ stylist của cô đã có sự thay đổi rõ rệt, khai thác triệt để vóc dáng “đồng hồ cát” để tạo nên những khoảnh khắc thời trang ấn tượng. 

Song song với những khoảnh khắc toả sáng, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng vướng phải nhiều tranh cãi liên quan đến ê-kíp quản lý. Hồi cuối tháng 7, bộ phim truyền hình mới nhất có sự tham gia của cô chính thức phát sóng trong sự mong chờ của người hâm mộ. Thế nhưng, thay vì được quảng bá rầm rộ, khán giả lại chứng kiến một chiến lược truyền thông bị cho là “thảm họa”.

Theo thống kê từ cộng đồng fan, từ khi công bố lịch chiếu cho đến cận kề ngày phim ra mắt, phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt Ba gần như không triển khai bất kỳ hoạt động quảng bá mạnh mẽ nào. Trong khi các đoàn phim khác đồng loạt sáng tạo với những chiến dịch cosplay nhân vật, hợp tác cùng thương hiệu lớn để phát hành nội dung tương tác, thì ê-kíp của Nhiệt Ba chỉ đăng tải ba đoạn trailer đơn giản cùng một poster cá nhân với dòng chữ “ánh nhìn kiên nghị”.

Trước đó, trên Vân hợp, “Lợi kiếm hoa hồng” đứng Top 1 với lượt xem ước tính đạt 45,44 triệu view, trên Khốc vân đạt 73,96 triệu view.

Đáng chú ý, ở bảng xếp hạng chỉ số truyền thông Datawin, phim của Địch Lệ Nhiệt Ba đạt cột mốc 2,083 điểm - cao nhất kể từ khi lên sóng.

Đồng thời, “Lợi kiếm hoa hồng” tiếp tục cho thấy độ phổ biến trên 2 nền tảng phát sóng. Bộ phim đã cán mốc 27.000 điểm nhiệt độ trên Tencent Video (phá kỷ lục đối với phim điều tra hình sự) và đạt 8.000 điểm nhiệt độ trên iQiyi.

Trên CCTV-8, đến nay, bộ phim đạt rating (tỉ suất người xem) trong ngày cao nhất là 2,38%.

Mặc dù những con số này chưa phải thành tích bùng nổ, nhưng vẫn giúp “Lợi kiếm hoa hồng” đứng top đầu trong các phim lên sóng cùng thời điểm.

Địch Lệ Nhiệt Ba còn gây tranh cãi về diễn xuất, song nỗ lực thay đổi, chuyển mình khỏi dòng phim thần tượng của nữ diễn viên phần nào được ghi nhận.

Bìa tạp chí số tháng 9 năm nay của Harper’s Bazaar mang chủ đề "Đại Mạo Hiểm Gia", trong đó Nhiệt Ba hóa thân thành "Nữ Tước Ma Cà Rồng" đầy quyến rũ.

