Xôn xao tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba bí mật kết hôn và sinh con

Hình ảnh một ngôi sao hạng A - vừa ốm, vừa làm việc cật lực - khiến cộng đồng người hâm mộ xót xa. Nhiều người chỉ trích công ty quản lý của cô, cho rằng họ đang bóc lột sức lao động và thiếu quan tâm đến sức khỏe nghệ sĩ. Địch Lệ Nhiệt Ba vốn nổi tiếng là nữ diễn viên có lịch trình dày đặc, thường xuyên quay phim, chụp quảng cáo, dự sự kiện mà ít khi nghỉ ngơi.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần xuất hiện với vẻ mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt trong quá trình ghi hình dự án mới. Trên các diễn đàn, fan đồng loạt bày tỏ lo lắng khi biết rằng Nhiệt Ba vẫn tiếp tục làm việc dù đang bệnh, thậm chí tại phim trường chỉ có một trợ lý duy nhất đi cùng hỗ trợ.

Giữa lúc cộng đồng fan chưa kịp bình tĩnh, mạng xã hội lại bùng nổ trước tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba đã bí mật kết hôn và sinh con. Một số tài khoản lan truyền thông tin rằng lý do khiến cô thường xuyên vắng bóng hoặc sức khỏe sa sút là do kế hoạch sinh con. Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào, những lời đồn vô căn cứ này vẫn nhanh chóng lan rộng, thu hút hàng triệu lượt bình luận trên Weibo và Douyin.

Một số anti-fan thậm chí còn đào lại những hình ảnh cũ, chỉ ra sự thay đổi nhỏ trong dáng người của nữ diễn viên để củng cố cho giả thuyết. Tuy nhiên, giới truyền thông và người hâm mộ lâu năm của cô nhanh chóng phản bác mạnh mẽ. Họ chỉ ra rằng Nhiệt Ba vẫn luôn xuất hiện đều đặn trong các dự án phim, không hề có khoảng thời gian dài biến mất như tin đồn ám chỉ.

Từ khi bước chân vào làng giải trí, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gắn liền với danh xưng “mỹ nhân Tân Cương” cùng vẻ đẹp lai Tây cuốn hút. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang là một hành trình đầy khắc nghiệt. Cô từng thừa nhận thường xuyên thức khuya quay phim đến sáng, ăn uống thất thường và hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chính điều đó khiến cơ thể cô ngày càng yếu và phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe.

Nhiệt Ba cũng được biết đến là người kín tiếng trong đời tư, hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân trên mạng xã hội. Cô chọn cách giữ im lặng trước những tin đồn thay vì lên tiếng phản bác từng lời đồn đoán. Cách ứng xử điềm tĩnh này giúp hình ảnh của cô luôn giữ được sự chuyên nghiệp, nhưng đồng thời lại khiến dư luận có cơ hội suy diễn, thêu dệt thêm những câu chuyện không thật.