Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Nguồn tin cho biết, sau khi biết được tình cảnh vợ bị bắt nạt, Đặng Siêu lập tức gọi điện cho phía dự án, thể hiện lập trường cứng rắn và tuyên bố rõ ràng rằng “Tôn Lệ sẽ không tiếp tục tham gia hoạt động”. Dù hành động này có thể dẫn đến khoản bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn, anh vẫn không nhượng bộ.

Sự việc được cho là xảy ra trong quá trình chuẩn bị hoặc tổ chức một sự kiện nào đó. Khi Tôn Lệ tham gia hợp tác, cô bị phía dự án gây khó dễ một cách không hợp lý, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nguồn tin còn nói thêm, sau khi bày tỏ quan điểm, Đặng Siêu không dừng lại ở đó mà tiếp tục theo sát tiến trình thương lượng, theo dõi chặt chẽ từng chi tiết để đảm bảo Tôn Lệ không phải chịu thêm ấm ức.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh, cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán, không phát sinh bồi thường vi phạm hợp đồng và cũng không gây thêm ảnh hưởng tiêu cực nào.

Trong tin đồn, tên của Đặng Siêu và Tôn Lệ ban đầu không được viết trực tiếp, nhưng đã xuất hiện những biệt danh như “cặp vợ chồng quốc dân”, “hai vợ chồng gogogo” - vốn trùng khớp với hình ảnh công chúng của Đặng Siêu và Tôn Lệ suốt nhiều năm - nên cư dân mạng gần như mặc định nhân vật được nhắc đến chính là hai người.

Sau đó, nguồn tin cũng xác nhận suy đoán của khán giả là sự thật. Song, phía hai diễn viên và đại diện chưa lên tiếng về đồn đoán.

Theo QQ, hình ảnh Đặng Siêu “tổng tài bá đạo bảo vệ vợ” lần này cũng tương đồng với nhiều hành động anh từng công khai thể hiện sự cưng chiều vợ trước đây.

Chẳng hạn, khi Tôn Lệ trượt giải tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan, tài tử “Ỷ thiên đồ long ký” đã đặc biệt tặng hoa an ủi vợ; tại các sự kiện công khai, anh nhiều lần gọi vợ là “tấm gương” và “lớp trưởng” của mình. Cách hai người tương tác luôn được cư dân mạng đánh giá cao.

Trước thông tin lan truyền lần này, đa số ý kiến cho rằng hành động đó “đúng với hình tượng bảo vệ vợ của Đặng Siêu”, phù hợp với cách hai người duy trì hôn nhân nhiều năm qua.