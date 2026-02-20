Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Sao quốc tế 20/02/2026 11:00

Gần đây, một kênh truyền thông giải trí lan truyền thông tin “Đặng Siêu vì phía dự án gây khó dễ cho Tôn Lệ nên đã cứng rắn phản ứng, toàn lực bảo vệ vợ”, thu hút sự quan tâm và bàn luận rộng rãi.

Sự việc được cho là xảy ra trong quá trình chuẩn bị hoặc tổ chức một sự kiện nào đó. Khi Tôn Lệ tham gia hợp tác, cô bị phía dự án gây khó dễ một cách không hợp lý, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nguồn tin cho biết, sau khi biết được tình cảnh vợ bị bắt nạt, Đặng Siêu lập tức gọi điện cho phía dự án, thể hiện lập trường cứng rắn và tuyên bố rõ ràng rằng “Tôn Lệ sẽ không tiếp tục tham gia hoạt động”. Dù hành động này có thể dẫn đến khoản bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn, anh vẫn không nhượng bộ.

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt' - Ảnh 1

Nguồn tin còn nói thêm, sau khi bày tỏ quan điểm, Đặng Siêu không dừng lại ở đó mà tiếp tục theo sát tiến trình thương lượng, theo dõi chặt chẽ từng chi tiết để đảm bảo Tôn Lệ không phải chịu thêm ấm ức.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh, cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán, không phát sinh bồi thường vi phạm hợp đồng và cũng không gây thêm ảnh hưởng tiêu cực nào.

Trong tin đồn, tên của Đặng Siêu và Tôn Lệ ban đầu không được viết trực tiếp, nhưng đã xuất hiện những biệt danh như “cặp vợ chồng quốc dân”, “hai vợ chồng gogogo” - vốn trùng khớp với hình ảnh công chúng của Đặng Siêu và Tôn Lệ suốt nhiều năm - nên cư dân mạng gần như mặc định nhân vật được nhắc đến chính là hai người.

Sau đó, nguồn tin cũng xác nhận suy đoán của khán giả là sự thật. Song, phía hai diễn viên và đại diện chưa lên tiếng về đồn đoán.

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt' - Ảnh 2

Theo QQ, hình ảnh Đặng Siêu “tổng tài bá đạo bảo vệ vợ” lần này cũng tương đồng với nhiều hành động anh từng công khai thể hiện sự cưng chiều vợ trước đây.

Chẳng hạn, khi Tôn Lệ trượt giải tại lễ trao giải Bạch Ngọc Lan, tài tử “Ỷ thiên đồ long ký” đã đặc biệt tặng hoa an ủi vợ; tại các sự kiện công khai, anh nhiều lần gọi vợ là “tấm gương” và “lớp trưởng” của mình. Cách hai người tương tác luôn được cư dân mạng đánh giá cao.

Trước thông tin lan truyền lần này, đa số ý kiến cho rằng hành động đó “đúng với hình tượng bảo vệ vợ của Đặng Siêu”, phù hợp với cách hai người duy trì hôn nhân nhiều năm qua.

Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Tối 29/1, lễ trao giải Phim truyền hình Trung Quốc thường niên CMG lần thứ 4 đã tổ chức ghi hình và livestream thảm đỏ tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Buổi lễ sẽ được phát sóng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2026 (tức ngày 17.2.2026) trên Đài truyền hình Trung ương CCTV1.

Xem thêm
Từ khóa:   Tôn Lệ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

Tôn Lệ gián tiếp phủ nhận tin đồn chuẩn bị định cư tại Anh, tiết lộ cuộc sống hôn nhân 15 năm với Đặng Siêu

Tôn Lệ gián tiếp phủ nhận tin đồn chuẩn bị định cư tại Anh, tiết lộ cuộc sống hôn nhân 15 năm với Đặng Siêu

Vì sao Tôn Lệ vẫn khó giúp phim thoát điểm thấp dù diễn xuất được khen ngợi?

Vì sao Tôn Lệ vẫn khó giúp phim thoát điểm thấp dù diễn xuất được khen ngợi?

Phim 'Cuộc đời tươi đẹp' của Tôn Lệ bị tố bôi nhọ nhân viên ngành bảo hiểm

Phim 'Cuộc đời tươi đẹp' của Tôn Lệ bị tố bôi nhọ nhân viên ngành bảo hiểm

TIN MỚI NHẤT

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?