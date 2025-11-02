Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Đời sống 02/11/2025 09:20

Hôm nay, ngày 2/11/2025, thị trường vàng thế giới có nhiều biến động khó đoán. Trong khi đó, giá vàng trong nước giảm mạnh cộng thêm chênh lệch mua bán khiến người mua lỗ lớn.

Theo báo Thanh Niên, sáng 2/11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 146,4 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Đây là tuần giảm thứ hai liên tiếp của giá vàng trong nước.

Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm nhiều hơn với mức 2,5 triệu đồng sau một tuần, đưa giá mua xuống 143,6 triệu đồng, bán ra còn 146,1 triệu đồng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu trong tuần giảm mạnh giá vàng nhẫn 3,8 triệu đồng khi mua vào còn 146,2 triệu đồng, bán ra xuống 149,2 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng thì người mua sau một tuần bị lỗ 6,8 triệu đồng một lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu - Ảnh 1
Người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.003 USD/ounce, giảm khoảng 110 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce, kim loại quý đã mất gần 380 USD (tương đương khoảng 12 triệu đồng) trước áp lực chốt lời mạnh mẽ.

Dù vậy, kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy điều đáng chú ý, là các chuyên gia phân tích dự báo giá vàng đi ngang và trở nên khó đoán, thậm chí giảm tiếp, trong khi các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn.

Cụ thể, trong số 14 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 21% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 21% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 57% cho rằng giá đi ngang. Giá vàng được dự đoán đi ngang cho thấy sự khó đoán của kim loại quý, sau chuỗi tăng liên tiếp từ đầu năm tới nay rồi lập đỉnh vào giữa tháng 10 vừa qua.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 282 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người vẫn lạc quan với xu hướng tăng trở lại của giá vàng. Cụ thể, có tới 64% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, 18% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.

Trả lời Kitco, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International, cho rằng xu hướng ngắn hạn của giá vàng đang thiếu động lực để bứt phá. Dù xu hướng dài hạn của vàng sẽ cao hơn đáng kể, nhưng trong ngắn hạn, kim loại quý này dường như chưa có đủ lực để chinh phục những đỉnh giá mới. Giá vàng được dự báo có thể tiếp tục lùi sâu dưới mốc 4.000 USD/ounce trước khi phục hồi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới trên 21 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn gần 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/11/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 1/11/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước biến động bất ngờ

Hôm nay, ngày 1/11/2025, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc khi đồng USD mạnh lên liên tiếp 3 ngày qua. Trong khi đó, giá vàng trong nước không thay đổi.

