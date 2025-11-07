Giá vàng hôm nay, ngày 7/11/2025: Đảo chiều giảm mạnh, SJC đứng trên 148 triệu đồng một lượng

Đời sống 07/11/2025 08:56

Hôm nay, ngày 7/11/2025, sau một phiên bật tăng, giá vàng hôm nay lại đảo chiều đi xuống, do nhà đầu tư ồ ạt bán chốt lời. Giá vàng SJC đứng trên 148 triệu đồng một lượng. 

Theo báo Thanh Niên, sáng 7/11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC được mua vào 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với 24 giờ trước đó thì mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm 900.000 đồng. 

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 trên thị trường cũng tăng từ 1 - 1,2 triệu đồng/lượng sau một ngày. Chẳng hạn, Công ty SJC mua vàng nhẫn ở mức 143,3 triệu đồng, bán ra 145,8 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 145 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 144,5 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 145,8 triệu đồng và bán ra 148,8 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 7/11/2025: Đảo chiều giảm mạnh, SJC đứng trên 148 triệu đồng một lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước đang neo ở mức cao. Ảnh Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 7/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế xuống còn 3.978 USD/ounce, giảm tới 42 USD so với mức đỉnh cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.020 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm còn 3.986 USD/ounce.

Sự sụt giảm của giá vàng hôm nay xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết, áp lực bán chốt lời lan rộng trên hầu hết các thị trường hàng hóa, trong đó có vàng.

Trong khi đó, đợt bán tháo mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán Mỹ (với chỉ số Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm trong phiên) đáng lẽ có thể hỗ trợ cho giá vàng, nhưng yếu tố này chưa đủ sức mạnh để đảo ngược xu hướng.

Thay vào đó, chỉ số đô la Mỹ (DXY) dù giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao, kết hợp với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 4,2%, đã thu hút dòng tiền chảy vào USD và trái phiếu. Giá vàng hôm nay gánh thêm áp lực sụt giảm.

Các nhà phân tích dự giá vàng thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực nếu chứng khoán quốc tế ổn định, Mỹ duy trì lập trường cứng rắn về lãi suất. Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị như căng thẳng ở Trung Đông, lạm phát tiềm ẩn vẫn là yếu tố hỗ trợ dài hạn giá vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Hôm nay, ngày 6/11/2025, giá vàng thị trường thế giới bật tăng trở lại nhờ dòng vốn trú ẩn, thị trường chứng khoán Mỹ còn chao đảo.

