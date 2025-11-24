Sốc trước cảnh tượng người đàn ông đi xe đạp có hành vi sàm sỡ một bé gái trên phố khiến người dân bức xúc

Một nữ sinh 13 tuổi đã bị một người đàn ông sàm sỡ khi đang trên đường từ trường về nhà ở Moradabad, Uttar Pradesh, Ấn Độ, cảnh sát cho biết. Vụ việc đã được camera giám sát lắp đặt tại khu vực ghi lại.
Video 2 giờ 19 phút trước

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

