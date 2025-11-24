Lũ dữ ở Đắk Lắk cuốn trôi 2 con nhỏ: Người thân gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức

Đời sống 24/11/2025 15:35

Trong căn nhà ở xã Tuy An Đông, Đắk Lắk, chị Lê Thị Trà My trải chăn gối nằm bên bàn thờ của 2 con (con lớn học lớp 7, con thứ hai học lớp 1) bị lũ cuốn trong lúc di chuyển bằng ghe để lánh nạn trong đợt mưa lũ lịch sử.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trưa 23/11, gian nhà của ông bà Lê Văn Thương, Nguyễn Thị Kim Quang ở thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) buồn thương. Gian bàn thờ được dọn lên để hương khói cho hai chị em (chị học lớp 7, em học lớp 1) - là cháu của ông bà - chết thương tâm trong lũ hôm 20-11.

Ngồi trước căn nhà cấp 4 của cha mẹ vợ, anh Nguyễn Duy Thanh, cha của hai cháu N.L.A.T. (học lớp 7) và N.Đ.T. (học lớp 1) khóc đỏ hoe mắt, hằn hiện sự tiều tụy và tuyệt vọng.

 

Anh Thanh cho biết 5 năm trước vợ chồng anh gửi hai con cho ông bà ngoại nuôi để lên đường vào miền Nam kiếm sống. Tại TP.HCM, anh Thanh chạy Grab, vợ buôn bán hàng vặt, thuê nhà trọ để sống. 

Dù thương nhớ con nhưng cả hai cũng chỉ thu xếp một bận mỗi năm để về thăm con rồi lại vội vã rời quê hương để vào Nam.

Lũ dữ ở Đắk Lắk cuốn trôi 2 con nhỏ: Người thân gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức - Ảnh 1Lũ dữ ở Đắk Lắk cuốn trôi 2 con nhỏ: Người thân gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức - Ảnh 2
Người mẹ nằm bên bàn thờ của hai con. Hai cháu bị lũ cuốn ngày 19/11 - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Ngày 20/11, anh Thanh đang chạy xe thì nhận được điện thoại báo hung tin cả hai con cùng người dượng trong lúc đi ghe để chạy lũ xiết ra nơi an toàn thì ghe bị lật khiến cả 3 tử nạn. 

Quá bàng hoàng, hai vợ chồng chạy ra tìm mọi cách đón xe nhưng đi ra tới Đồng Nai (cũ) thì bị kẹt lại.

Anh Thanh cùng vợ quay lại nhờ bạn mua vé máy bay nhưng sau nhiều lần hoãn chuyến thì tới trưa hôm sau mới về được tới nhà. Lúc này cả hai khúc ruột máu thịt của anh và vợ đã nằm trong hai cỗ quan tài lạnh buốt. Vợ anh Thanh không kìm được đau buồn đã ngã quỵ, nằm mê sảng từ đó tới nay.

Chị Lê Thị Thu Hà (trưởng thôn Phú Thịnh) kể lại, khoảng 16 giờ ngày 19.11, nước lũ dâng lên nhanh, gia đình chị My buộc phải di dời khẩn cấp. "Lúc đó nước dâng quá cao, người thân chở 2 cháu đi trước còn ông bà ngoại đi sau. Trong lúc di chuyển, chiếc ghe không may bị lật khiến 2 cháu nhỏ tử vong", chị Hà rưng rưng kể lại.

Đến chiều ngày 21/11, sau gần 48 giờ tìm kiếm ròng rã, thi thể 2 cháu mới được tìm thấy, nằm cách nhau khoảng 1 m. "Chỗ tìm thấy 2 cháu nằm gần khu vực gia đình di dời, cách nhà khoảng 500 m và ở bụi tre...", chị Hà nói.

Lũ dữ ở Đắk Lắk cuốn trôi 2 con nhỏ: Người thân gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức - Ảnh 3Lũ dữ ở Đắk Lắk cuốn trôi 2 con nhỏ: Người thân gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức - Ảnh 4
Anh Nguyễn Duy Thanh thẫn thờ trước nỗi đau quá lớn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vì cuộc sống gia đình khó khăn nên chị Trà My và chồng là anh Nguyễn Duy Thanh phải vào TP.HCM mưu sinh, gửi con về ông bà ngoại nuôi dưỡng. Nghe tin dữ, ba mẹ cháu đã tức tốc từ TP.HCM về quê. Từ gia đình đến người dân, ai cũng đau xót cho sự ra đi đáng tiếc của hai cháu.

Đứng một góc ngoài sân, anh Nguyễn Văn Triệu, lực lượng tăng cường từ phường Sông Cầu vẫn đau đáu việc không thể kịp thời cứu 2 cháu nhỏ. Anh Triệu cho biết, thời điểm đó lực lượng phải dùng ca nô di dời người dân ra khỏi vùng lũ, anh đang tập trung hỗ trợ 2 hộ dân bên cạnh.

 

"Nước lũ lên quá nhanh, dù dùng ca nô nhưng việc di chuyển vẫn vô cùng khó khăn. Vừa kịp đưa 2 hộ dân ra ngoài an toàn thì chúng tôi quay lại nhà 2 cháu nhưng không kịp cứu...", anh Triệu tiếc nuối.

Sau đó, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nhưng do nước lũ lớn nên mất khá nhiều thời gian. "Hai cháu mất cách nhà không xa. Tôi vẫn thấy áy náy trong lòng vì không thể kịp thời ứng cứu....", anh Triệu nghẹn lòng. Khi đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam đến thăm hỏi gia đình, chị My, anh Thanh và ông bà ngoại của 2 cháu không thể cầm được nước mắt.

Xuống hồ cho cá ăn, bàng hoàng khi thấy thi thể nổi trên mặt nước

Xuống hồ cho cá ăn, bàng hoàng khi thấy thi thể nổi trên mặt nước

Chiều 23/11, lãnh đạo xã Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận, địa phương vừa phát hiện thi thể nam giới nổi trên hồ 7 Mẫu, thuộc thôn 18 Lộc Thắng.

Xem thêm
Từ khóa:   mữ lũ ở Đắk Lắk tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sắp xếp di vật của chồng đã mất, tôi 'bàng hoàng tột độ' khi phát hiện bí mậ' anh giấu kín suốt đời

Sắp xếp di vật của chồng đã mất, tôi 'bàng hoàng tột độ' khi phát hiện bí mậ' anh giấu kín suốt đời

Tâm sự 29 phút trước
Vợ tôi lại 'quỳ gối' xin osin, sự thật đằng sau khiến tôi 'sốc tận óc' khi phát hiện bí mật

Vợ tôi lại 'quỳ gối' xin osin, sự thật đằng sau khiến tôi 'sốc tận óc' khi phát hiện bí mật

Tâm sự 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 25/11/2025, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lũ dữ ở Đắk Lắk cuốn trôi 2 con nhỏ: Người thân gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức

Lũ dữ ở Đắk Lắk cuốn trôi 2 con nhỏ: Người thân gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức

Đời sống 53 phút trước
Rùng mình trước cảnh tượng cột điện phát nổ kinh hoàng khi rơi xuống dòng nước lũ

Rùng mình trước cảnh tượng cột điện phát nổ kinh hoàng khi rơi xuống dòng nước lũ

Video 59 phút trước
Vô tình câu được con cá màu trắng, người đàn ông sợ hãi thả lại sông

Vô tình câu được con cá màu trắng, người đàn ông sợ hãi thả lại sông

Video 1 giờ 44 phút trước
Cô dâu trộm toàn bộ đồ trang sức rồi bỏ trốn cùng người tình khiến chú rể sốc nặng

Cô dâu trộm toàn bộ đồ trang sức rồi bỏ trốn cùng người tình khiến chú rể sốc nặng

Video 1 giờ 49 phút trước
Sau 45 phút vật lộn, cần thủ câu được con cá đuối khổng lồ nặng 45kg

Sau 45 phút vật lộn, cần thủ câu được con cá đuối khổng lồ nặng 45kg

Video 1 giờ 53 phút trước
Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Vòi rồng khổng lồ cao hàng trăm mét bất ngờ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Video 1 giờ 58 phút trước
Cú va chạm mạnh, ô tô con bị nhấc bổng khỏi mặt đất, lộn nhào, lăn tròn trên cầu vượt

Cú va chạm mạnh, ô tô con bị nhấc bổng khỏi mặt đất, lộn nhào, lăn tròn trên cầu vượt

Video 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Đúng hôm nay, ngày thứ 2 ngày 24/11/2025, 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương Phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận, giàu càng thêm giàu

Đúng hôm nay, ngày thứ 2 ngày 24/11/2025, 3 con giáp thu nhập nhảy số, thoát kiếp nghèo khổ, Trời thương Phật độ nên làm gì cũng xuôi thuận, giàu càng thêm giàu

TP.HCM: Phát hiện thi thể giấu trong túi ở tòa nhà cao tầng, truy bắt 2 nghi phạm

TP.HCM: Phát hiện thi thể giấu trong túi ở tòa nhà cao tầng, truy bắt 2 nghi phạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh dã man trên đường ở Hà Nội

Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh dã man trên đường ở Hà Nội

Xuống hồ cho cá ăn, bàng hoàng khi thấy thi thể nổi trên mặt nước

Xuống hồ cho cá ăn, bàng hoàng khi thấy thi thể nổi trên mặt nước

Tài xế xe tải gây tai nạn chết người ở Đồng Tháp rồi về Cần Thơ tự thú

Tài xế xe tải gây tai nạn chết người ở Đồng Tháp rồi về Cần Thơ tự thú

Ô tô tông trực diện xe máy rồi bốc cháy dữ dội trên cầu Thanh Trì, Hà Nội khiến 2 người tử vong

Ô tô tông trực diện xe máy rồi bốc cháy dữ dội trên cầu Thanh Trì, Hà Nội khiến 2 người tử vong

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng

Danh tính thi thể cô gái bị trói, bỏ bao trôi sông, khó nhận dạng