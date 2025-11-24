Lũ dữ ở Đắk Lắk cuốn trôi 2 con nhỏ: Người thân gục bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức

Ngồi trước căn nhà cấp 4 của cha mẹ vợ, anh Nguyễn Duy Thanh, cha của hai cháu N.L.A.T. (học lớp 7) và N.Đ.T. (học lớp 1) khóc đỏ hoe mắt, hằn hiện sự tiều tụy và tuyệt vọng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trưa 23/11, gian nhà của ông bà Lê Văn Thương, Nguyễn Thị Kim Quang ở thôn Phú Thịnh, xã Tuy An Đông (Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk) buồn thương. Gian bàn thờ được dọn lên để hương khói cho hai chị em (chị học lớp 7, em học lớp 1) - là cháu của ông bà - chết thương tâm trong lũ hôm 20-11.

Anh Thanh cho biết 5 năm trước vợ chồng anh gửi hai con cho ông bà ngoại nuôi để lên đường vào miền Nam kiếm sống. Tại TP.HCM, anh Thanh chạy Grab, vợ buôn bán hàng vặt, thuê nhà trọ để sống.

Dù thương nhớ con nhưng cả hai cũng chỉ thu xếp một bận mỗi năm để về thăm con rồi lại vội vã rời quê hương để vào Nam.

Người mẹ nằm bên bàn thờ của hai con. Hai cháu bị lũ cuốn ngày 19/11 - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngày 20/11, anh Thanh đang chạy xe thì nhận được điện thoại báo hung tin cả hai con cùng người dượng trong lúc đi ghe để chạy lũ xiết ra nơi an toàn thì ghe bị lật khiến cả 3 tử nạn.

Quá bàng hoàng, hai vợ chồng chạy ra tìm mọi cách đón xe nhưng đi ra tới Đồng Nai (cũ) thì bị kẹt lại.

Anh Thanh cùng vợ quay lại nhờ bạn mua vé máy bay nhưng sau nhiều lần hoãn chuyến thì tới trưa hôm sau mới về được tới nhà. Lúc này cả hai khúc ruột máu thịt của anh và vợ đã nằm trong hai cỗ quan tài lạnh buốt. Vợ anh Thanh không kìm được đau buồn đã ngã quỵ, nằm mê sảng từ đó tới nay.

Chị Lê Thị Thu Hà (trưởng thôn Phú Thịnh) kể lại, khoảng 16 giờ ngày 19.11, nước lũ dâng lên nhanh, gia đình chị My buộc phải di dời khẩn cấp. "Lúc đó nước dâng quá cao, người thân chở 2 cháu đi trước còn ông bà ngoại đi sau. Trong lúc di chuyển, chiếc ghe không may bị lật khiến 2 cháu nhỏ tử vong", chị Hà rưng rưng kể lại.

Đến chiều ngày 21/11, sau gần 48 giờ tìm kiếm ròng rã, thi thể 2 cháu mới được tìm thấy, nằm cách nhau khoảng 1 m. "Chỗ tìm thấy 2 cháu nằm gần khu vực gia đình di dời, cách nhà khoảng 500 m và ở bụi tre...", chị Hà nói.

Anh Nguyễn Duy Thanh thẫn thờ trước nỗi đau quá lớn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vì cuộc sống gia đình khó khăn nên chị Trà My và chồng là anh Nguyễn Duy Thanh phải vào TP.HCM mưu sinh, gửi con về ông bà ngoại nuôi dưỡng. Nghe tin dữ, ba mẹ cháu đã tức tốc từ TP.HCM về quê. Từ gia đình đến người dân, ai cũng đau xót cho sự ra đi đáng tiếc của hai cháu.

Đứng một góc ngoài sân, anh Nguyễn Văn Triệu, lực lượng tăng cường từ phường Sông Cầu vẫn đau đáu việc không thể kịp thời cứu 2 cháu nhỏ. Anh Triệu cho biết, thời điểm đó lực lượng phải dùng ca nô di dời người dân ra khỏi vùng lũ, anh đang tập trung hỗ trợ 2 hộ dân bên cạnh.

"Nước lũ lên quá nhanh, dù dùng ca nô nhưng việc di chuyển vẫn vô cùng khó khăn. Vừa kịp đưa 2 hộ dân ra ngoài an toàn thì chúng tôi quay lại nhà 2 cháu nhưng không kịp cứu...", anh Triệu tiếc nuối.

Sau đó, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nhưng do nước lũ lớn nên mất khá nhiều thời gian. "Hai cháu mất cách nhà không xa. Tôi vẫn thấy áy náy trong lòng vì không thể kịp thời ứng cứu....", anh Triệu nghẹn lòng. Khi đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam đến thăm hỏi gia đình, chị My, anh Thanh và ông bà ngoại của 2 cháu không thể cầm được nước mắt.