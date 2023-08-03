Học lái xe, cô gái bị giáo viên sàm sỡ 9 phút mà không dám lên tiếng vì sợ thi trượt

Một thầy giáo dạy lái xe ngoài 50 tuổi đã quấy rối học viên nữ trong 9 phút nhưng cô gái này không dám lên tiếng phản đối vì sợ thi trượt.

Ngày 2/8, một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội đã gây bức xúc cộng đồng mạng xứ Trung. Theo đó, một thầy giáo dạy lái xe ngoài 50 tuổi đã liên tục quấy rối học viên nữ trong suốt 9 phút nhưng cô gái không dám lên tiếng phản đối vì sợ thi trượt.

Thầy giáo dạy lái xe liên tục quấy rối nữ học viên

Được biết, sự việc này xảy ra tại Nội Mông, Trung Quốc. Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, một giáo viên dạy lái xe đã sàm sỡ một học viên nữ suốt 9 phút. Anh Đỗ - người quay video cho biết, khi đó anh đến làm quen với địa điểm thi bằng lái xe. Vừa lên xe, anh Đỗ đã nghe thầy giáo dạy lái xe nói rằng, cô gái đó đã thi trượt lần trước vì không cho thầy giáo sờ tay, sờ chân. Vậy nên lần này, khi thầy giáo có hành động này, cô gái đã không còn phản đối nữa. Mặc dù khá khó chịu, mặt đỏ bừng nhưng nữ học viên vẫn không dám lên tiếng phản đối vì sợ bị đánh trượt.

Người đàn ông này nói rằng lần trước cô gái bị trượt là do không cho thầy giáo sờ chân, sờ tay

Vậy nên lần này, nữ học viên không dám phản kháng vì sợ bị đánh trượt

Sau khi đoạn video này được đăng tải, cư dân mạng xứ Trung vô cùng bức xúc. Trước làn sóng phản ứng của dư luận, ngày 2/8 người phụ trách trường dạy lái xe cho biết, sẽ vào cuộc xác minh, nếu có sự việc đó xảy ra, trường sẽ có hình phạt thật nghiêm khắc với thầy giáo này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-lai-xe-co-gai-bi-giao-vien-sam-so-9-phut-ma-khong-dam-len-tieng-vi-so-thi-truot-607157.html