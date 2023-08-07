Ăn một bát cơm chiên, một người tử vong, một người nguy kịch

Thế giới 07/08/2023 14:37

Một cặp vợ chồng hơn 80 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu, một người nguy kịch còn một người đã tử vong, nguyên nhân được cho đến từ một bát cơm chiên.

Sức khỏe của ông Lý và bà Dương sống ở Hải Môn, Nam Thông, Giang Tô, Trung Quốc vốn rất tốt. Vậy nhưng vào một đêm cách đây 10 ngày, ông Lý và bà Dương đột nhiên nôn ói, tiêu chảy hơn chục lần. Cả hai đều đau bụng không chịu nổi.

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 Đau bụng không chịu nổi, ông Lý và bà Dương đã được người nhà đưa đi cấp cứu 

Gia đình lập tức đưa hai cụ đến bệnh viện địa phương để điều trị nhưng tình trạng không được cải thiện. Huyết áp của hai cụ ngày càng thấp, tình trạng của bà Dương ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau đó, người nhà đã chuyển hai cụ đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Nam Thông để điều trị. Khi nhập viện lượng axit lactic của ông Lý đã vượt quá 10mmol/L (giá trị axit lactic bình thường phải dưới 2mmol/L). Bà Dương vì bệnh tình quá nặng nên đã qua đời.

Để tìm hiểu nguyên nhân, các bác sĩ đã liên tục hỏi người nhà khẩu phần ăn trong ngày của bệnh nhân. Cuối cùng thủ phạm cũng đã được tìm ra, có vẻ như bát cơm chiên trứng để qua đêm đã gây ra sự việc này. Sau một đêm cấp cứu tình trạng sức khỏe của ông Lý đã được cải thiện đáng kể. Hơn 10 ngày điều trị, các dấu hiệu sinh tồn của ông Lý đã ổn định và ông được xuất viện.

Các bác sĩ dặn ông Lý rằng, về nhà nên nghỉ ngơi thật tốt, không được ăn đồ ăn để qua đêm. Ông Lý nói rằng, nếu biết cơm chiên trứng để qua đêm có hại như vậy, hai vợ chồng ông nhất định sẽ không ăn.

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 Ông Lý không ngờ rằng một bát cơm chiên để qua đêm lại là hung thủ khiến vợ chồng ông phải nhập viện - Ảnh minh họa: Internet

Thời tiết mùa hè nóng nực, vi khuẩn sinh sôi rất nhanh nên các món ăn để qua đêm khi lấy ra khỏi tủ lạnh phải được đun kỹ, thường đun sôi trong 2-3 phút. Việc làm lạnh thức ăn trong tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình sinh sản của vi khuẩn. Trong tủ lạnh có vi khuẩn ưa lạnh, có hại cho cơ thể con người. Đặc biệt, rau đã nấu chín để qua đêm bị nhiễm vi khuẩn dễ gây tiêu chảy, viêm não. Đối với người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người mắc bệnh mãn tính và những người có sức đề kháng kém nên thận trọng khi ăn rau và các thực phẩm để qua đêm.

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