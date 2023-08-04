Chia tay hai năm, người phụ nữ thuê một đứa trẻ 2 tuổi để lừa bạn trai và cái kết chẳng thể ngờ

Quen nhau qua mạng, người phụ nữ thông báo cho bạn trai mình đã có thai nhưng sau đó lại tìm đủ lý do để chia tay người yêu.

Mới đây, một vụ lừa đảo xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng nước này. Nạn nhân của vụ việc là anh Lý, trước đó thông qua một trang web hẹn hò, Lý đã quen biết người phụ nữ họ Triệu. Người phụ nữ này nói rằng mình xuất thân từ một gia đình giàu có khiến Lý đặc biệt quan tâm đến cô.

Lý quen biết Triệu thông qua một trang web hẹn hò, anh nhanh chóng rơi vào lưới tình của Triệu - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Lý và Triệu xác nhận mối quan hệ hẹn hò, không lâu sau, Triệu báo tin cho Lý mình đã có thai. Tuy nhiên, vì có thai trước khi kết hôn nên Triệu và gia đình đã xảy ra tranh cãi gay gắt, vì chuyện này, Triệu đã bỏ nhà ra đi. Một năm sau, cả hai rơi vào tình trạng “chiến tranh lạnh”, Triệu nói với Lý rằng sang Mỹ sinh con và mong muốn rằng sau này hai người sẽ quay về bên nhau.

Hai năm sau, Triệu bất ngờ xuất hiện. Người phụ nữ này đã thuê người để sắp xếp một cuộc hẹn giữa Lý và gia đình tại Thượng Hải. Bên cạnh đó, Triệu còn giới thiệu một cậu bé hai tuổi và nói rằng đây là con của Lý. Sau đó, Lý đã phát hiện ra rằng, Triệu đã thuê cậu bé này với giá 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7.2 triệu đồng) để lừa số tiền 3.1 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 11 tỷ đồng) của Lý.

Chia tay 2 năm, Triệu thuê một đứa trẻ giả làm con của Lý với mục đích lừa đảo 11 tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet

Sự việc này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng xứ Trung. Nhiều người bày tỏ sự tức giận và bất bình với cách thức lừa đảo của Triệu. Qua đây cũng nhắc nhở mọi người cần cảnh giác cao độ trong giao tiếp, đặc biệt là các mối quan hệ quen biết trên mạng xã hội.

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