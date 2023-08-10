Đang mặn nồng với chồng, người phụ nữ phát hiện đó là trai lạ và phản ứng bất ngờ của người vợ

Nghĩ rằng người chồng đã về, người vợ cũng sẵn sàng chuẩn bị mặn nồng với chồng thì phát hiện người đàn ông bên cạnh không phải chồng mình.

Cô Trương và chồng vốn có cuộc sống yên bình, dù đã kết hôn nhiều năm nhưng mối quan hệ của hai vợ chồng vẫn rất tốt đẹp. Tuy nhiên, vấn đề tập trung ở chồng của Trương – anh ta nghiện rượu. Trương hy vọng rằng chồng mình sẽ bỏ rượu nhưng chuyện này chẳng dễ chút nào. Người chồng luôn bảo vệ quan điểm của mình vì vậy một cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng đã xảy ra, chồng Trương tức giận bỏ đi trong đêm mà không đóng cửa. Người chồng đi ra ngoài nhưng không đóng cửa khiến tên trộm vào nhà - Ảnh minh họa: Internet Trương không nghĩ nhiều, cô nghĩ rằng sau khi hết giận chồng sẽ tự về nên cô không đóng cửa mà ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, Trương chẳng thể ngờ, vì chuyện này mà bi kịch đã xảy ra với bản thân mình.

Người đàn ông họ Giang là một kẻ có tiền án, từng bị cảnh sát bắt vì tội trộm cắp. Đêm đó, hắn ra ngoài tìm mục tiêu như thường lệ. Hắn kiểm tra từng nhà xem có khóa cửa hay không thì ngạc nhiên phát hiện cửa nhà Trương không đóng. Là một người thường xuyên trộm cắp, Giang không bao giờ bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Hắn ta nhẹ nhàng bước vào trong nhà, ban đầu chỉ muốn trộm chút tài sản nhưng khi nhìn thấy có phụ nữ ngủ trên giường Giang đã nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Khi đó Trương đang ngủ nhưng không ngon giấc vì vẫn nhớ đến chồng, khi thấy có người trèo lên giường cô cứ tưởng chồng đã về nên không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, Trương chấp nhận thân mật với người đàn ông đó vì tưởng là chồng mình. Nhưng khi người đàn ông hôn Trương, cô liền cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

Khi đang mặn nồng với chồng, Trương liền phát hiện điều khác lạ - Ảnh minh họa: Internet Hàng ngày chồng Trương luôn cạo râu sạch sẽ vậy nhưng khi người đàn ông này hôn Trương, cô lại thấy râu đâm vào mặt, một ý nghĩ bất thường đã hiện lên trong đầu Trương. Cô hét lên và chuẩn bị bật đèn, thấy vậy Giang liền vội vàng bỏ chạy. Đến lúc này, Trương mới nhìn rõ người đàn ông trước mặt, đó là một người xa lạ, không phải chồng cô. Trương vô cùng sợ hãi, cô nhanh chóng mặc quần áo rồi đi báo cảnh sát. Sau khi kiểm tra camera giám sát, cảnh sát đã bắt được Giang - Ảnh minh họa: Internet Ngay sau đó, Giang đã bị bắt, hắn thú nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Sau khi phiên tòa diễn ra, Giang bị kết án 3 năm 6 tháng tù giam và phải bồi thường thiệt hại về kinh tế cũng như tổn thất tinh thần cho Trương.

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