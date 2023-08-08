Sinh nhật tuổi 18 không nến không hoa, thiếu nữ được bạn trai tặng món quà đặc biệt khiến cả hai bị bắt

Thế giới 08/08/2023 16:34

Đón sinh nhật tuổi 18, cô gái không được bạn trai tặng bánh kem hay hoa mà thay vào đó là một món quà đặc biệt khiến cả hai bị cảnh sát bắt giữ.

Theo Sohu, ngày 7/8 công an trấn Cảnh Đức, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cho biết, vào ngày đón sinh nhật lần thứ 18 của mình, cô gái Tiểu Tạ đã nói với bạn trai Tiểu Giang muốn đi trượt băng. Vậy nhưng, bạn trai Tiểu Giang nói sẽ cho Tiểu Tạ trải nghiệm một thứ còn thú vị hơn đi trượt băng rất nhiều.

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 Món quà đặc biệt của bạn trai trong ngày đón tuổi 18 đã khiến Tiểu Tạ bị bắt

Sau đó, cả hai đã đến căn phòng mà Tiểu Tạ thuê, Tiểu Giang lấy ra món quà mà anh đã chuẩn bị kỹ cho bạn gái. Đó là một chiếc bình thủy tinh có ống hút và một gói bột màu trắng. Trong vòng một tuần sau đó, cặp đôi tiếp tục hút ma túy thêm hai lần nữa. Cuối cùng, cặp đôi đã bị đội chống ma túy thuộc chi nhánh Xương Giang của công an trấn Cảnh Đức bắt giữ vì sử dụng trái phép chất ma túy.

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 Tiểu Tạ và Tiểu Giang đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình sau khi bị bắt

Tiểu Giang đã thú nhận hành vi sử dụng ma túy trái phép của mình và bị công an bắt giữ. Trong khí đó, Tiểu Tạ cũng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình khi bản thân sử dụng ma túy và cho phép Tiểu Giang nhiều lần sử dụng ma túy trong căn nhà mình thuê. Vì vậy, Tiểu Tạ cũng đã bị bắt giữ vì tội chứa chấp người khác sử dụng ma túy. Hiện tại vụ việc vẫn đang được phía công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   vi phạm pháp luật sử dụng ma túy sử dụng trái phép chất ma túy

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