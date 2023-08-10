Lấy danh nghĩa dạy học, giáo viên bơi lội lén quay trộm nữ sinh lớp 6

Thế giới 10/08/2023 15:46

Không những quay lén học viên, giáo viên bơi lội này còn đưa ra những lời nhận xét khiếm nhã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Mới đây, một số cư dân mạng đã phanh phui hành vi thiếu đạo đức của một giáo viên bơi lội ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sự việc này ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

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 Trong một nhóm trò chuyện, giáo viên bơi lội này đã đăng hình được cho là chụp lén học sinh lớp 6 - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, giáo viên dạy bơi lội này đã đăng ảnh của một bé gái lên nhóm trò chuyện của một trò chơi. Điều đáng nói người này còn viết: “Bây giờ các em lớp 6 to thật đấy” và đăng những hình ảnh được cho là chụp lén bé gái lớp 6 lên nhóm.

Sự việc này đã khiến cư dân mạng xứ Trung vô cùng phẫn nộ, nhiều cuộc bàn tán nổ ra và hàng loạt câu hỏi về tư cách giáo viên của người này được cộng đồng mạng đặt câu hỏi. Đứng trước sự phẫn nộ của dư luận, giáo viên dạy bơi liên quan giải thích rằng, ý ông nói là hiện nay các em học sinh đều được nuôi dưỡng và phát triển rất tốt.

Trước những lời giải thích của người đàn ông này, đa số cộng đồng mạng đều cho rằng đó là sự ngụy biện, nếu thực sự khen ngợi sự phát triển của trẻ thì sao lại dùng từ “to” để miêu tả mà không phải là “cao” hay “khỏe”. Ngoài ra, mục đích ban đầu là thể hiện chế độ dinh dưỡng tốt của học sinh, tại sao phải gửi ảnh riêng tư của các em vào trong nhóm để thảo luận? Rõ ràng lời giải thích của thầy giáo dạy bơi này không thể làm yên lòng dư luận.

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 Vụ việc này khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng phẫn nộ - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, hiện tại giáo viên dạy bơi này đã bị cảnh sát địa phương tạm giữ. Qua vụ việc này, các bậc phụ huynh cũng nên chú ý khi chọn giáo viên cho con mình. Nên tìm hiểu kỹ về tính cách của đối phương, khi chọn giáo viên dạy bơi cho con, các bậc phụ huynh nên chọn người cùng giới tính với con để đảm bảo an toàn cho con trẻ.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung cư dân mạng chế độ dinh dưỡng

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