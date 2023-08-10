Chuyện lạ: Cây bị sét đánh 13 lần liên tiếp

Thế giới 10/08/2023 14:12

Mới đây vụ việc một cái cây bị sét đánh 13 lần liên tiếp nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Theo 163, mới đây một chuyện lạ đã xảy ra ở Thiên Tân, Trung Quốc, một cái cây bị sét đánh 13 lần liên tiếp. Sự việc độc đáo này đã thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi của cư dân mạng xứ Trung.

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 Một cái cây ở Thiên Tân, Trung Quốc liên tiếp bị sét đánh 13 lần nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng

Nhiều người bình luận thương cho cái cây, nhưng cũng có người nói rằng, cái cây này chắc phải có ân oán cá nhân gì đó với Lôi Công nên Lôi Công mới ra tay nặng với nó như vậy. Có cư dân mạng bình luận, đây là lần đầu tiên bản thân chứng kiến một cái cây bị sét đánh 13 lần liên tiếp, nhìn tia sét mới thấy được uy lực của sấm sét dữ dội thế nào.

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 Những người chứng kiến sự việc này đều không tin vào những gì mình đã nhìn thấy

Sự việc này một lần nữa nhắc nhở người dân, khi có sấm sét người dân tuyệt đối không được đứng dưới gốc cây để tránh mưa. Khi đó, đứng dưới gốc cây sẽ rất nguy hiểm nếu như sét đánh trúng cây. Qua đây chúng ta cũng thấy được sự bền bỉ, sức sống mãnh liệt cũng như sự kỳ diệu của hệ sinh thái. Chúng luôn kiên trì đối mặt với nghịch cảnh, đồng thời tiếp tục phát triển thông qua sự thích nghi và tiến hóa.

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Từ khóa:   cư dân mạng cư dân mạng xứ Trung thích nghi và tiến hóa

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