Nữ cai ngục đem lòng yêu nam tù nhân điển trai và kết cục bi thảm

Một nữ cai ngục đem lòng yêu một tên tội phạm đẹp trai, cặp đôi đã vượt qua hệ thống an ninh của nhà tù và thực hiện 3.451 cuộc gọi cho nhau trên điện thoại di động.

Theo 163, Katie Loxton – 27 tuổi, người Anh là nữ cảnh sát làm công việc quản giáo. Trong quá trình làm việc, cô phải lòng một tù nhân nam điển trai tên là Adam Higgs – 32 tuổi. Cặp đôi đã vượt qua hệ thống an ninh của nhà tù và thực hiện 3.451 cuộc gọi cho nhau trên điện thoại di động (bao gồm các cuộc gọi yêu đương). Hai người đã nói chuyện hơn 380 giờ trước khi Katie bị bắt.

Từ đầu tháng 7 năm 2021 đến giữa tháng 1 năm 2022, tổng hóa đơn điện thoại của cặp đôi là 798 bảng Anh (khoảng 24 triệu đồng). Cụ thể, nam tù nhân Adam Higgs đã giấu một chiếc điện thoại có kết nối mạng xã hội để liên lạc với Katie.

Nữ cai ngục đem lòng yêu nam tù nhân điển trai rồi cuối cùng phải ngồi tù vì vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp

Mối quan hệ của họ bị phát hiện vì nữ cai ngục Katie Loxton thường viện cớ để vào phòng giam của Higgs khiến các đồng nghiệp nghi ngờ. Sau khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, nữ quản giáo này đã bị sa thai ngay lập tức. Cuối tháng 1 năm 2022, Katie đã bị bắt, nhà cô cũng bị cảnh sát khám xét. Tại đây, cảnh sát tìm thấy 3 bức thư viết tay của tù nhân Adam Higgs. Đến tháng 3 cùng năm, đến lượt Adam Higgs bị điều tra và hai người đã thừa nhận mọi chuyện.

Trong phiên tòa mới đây, Katie Loxton đã bị kết án 1 năm tù giam vì vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp, coi thường pháp luật và giúp tù nhân sử dụng điện thoại trái phép. Adam Higgs bị kết án thêm 8 tháng tù vì vượt qua hệ thống an ninh và sử dụng điện thoại di động cũng như điện thoại của bạn tù cho mục đích trái phép.

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